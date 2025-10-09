HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

¿Quiénes son los Hermanos Quiroga y qué rol cumplen dentro de Agua Marina?

Durante una balacera en pleno concierto de Agua Marina en Chorrillos, dos de los Hermanos Quiroga resultaron heridos. Conoce quiénes son los fundadores de la icónica orquesta piurana y cuál es su función en la agrupación.

Luis Quiroga continúa en observación en la unidad de cuidados intensivos tras la balacera ocurrida el concierto del 8 de octubre. Foto: composiciónLR/Difusión
Luis Quiroga continúa en observación en la unidad de cuidados intensivos tras la balacera ocurrida el concierto del 8 de octubre. Foto: composiciónLR/Difusión

Una balacera interrumpió el concierto de Agua Marina en el Círculo Militar de Chorrillos, realizado en la noche del 8 de octubre. El ataque armado dejó cinco heridos, entre ellos dos integrantes clave del grupo: Luis y Manuel Quiroga, miembros de la familia fundadora de la orquesta.

Según informó la Policía Nacional del Perú, sujetos armados dispararon contra el escenario, dejando un saldo que puso en alerta al sector musical. Este atentado no solo remeció al público, sino que volvió a poner en el foco de atención a los Hermanos Quiroga, pilares fundamentales de una de las agrupaciones más importantes del país.

Agua Marina no es la única orquesta extorsionada: conoce todos los ataques contra agrupaciones musicales en Perú

Agua Marina: ¿quiénes son los Hermanos Quiroga?

La historia de Agua Marina, orquesta nacida en Sechura, Piura, está estrechamente ligada a los Hermanos Quiroga Querevalú. Desde muy jóvenes, José, Manuel, Luis y Teófilo Quiroga mostraron un profundo interés por la música, motivados por la afición de su padre a los discos de vinilo de géneros como el rock y las melodías clásicas. Aunque él no tocaba instrumentos, alentó a sus hijos a seguir su vocación.

El sueño musical comenzó como un pasatiempo entre hermanos. Sin embargo, con visión y esfuerzo, la familia decidió vender una de sus embarcaciones para invertir en equipos y lanzar su propia agrupación. Así nació Agua Marina, el 23 de octubre de 1976, durante una presentación en la festividad de la Virgen de las Mercedes. Aquel evento marcó el inicio de una carrera que ya suma cerca de 50 años.

Desde entonces, la orquesta ha producido más de 30 discos y es una de las más solicitadas en eventos a nivel nacional e internacional. La dirección siempre ha estado en manos de la familia, consolidando a los Quiroga como líderes de un emporio musical que ha cruzado fronteras.

¿Qué papel cumplen los Hermanos Quiroga en Agua Marina?

Cada uno de los Hermanos Quiroga ha tenido un rol determinante en el crecimiento de Agua Marina, tanto dentro como fuera del escenario. La figura más visible es José Quiroga, quien a sus 62 años ejerce como director musical y bajista de la agrupación.

Su hermano Manuel Quiroga, de 64 años, destaca por su maestría con la guitarra y el bajo, siendo el encargado del primer bajo sinfónico. Por su parte, Luis Quiroga ha participado activamente como músico y gestor operativo del grupo, mientras que Teófilo Quiroga se ha desempeñado en funciones más técnicas y logísticas.

En la actualidad, la agrupación no solo representa un símbolo cultural del norte del Perú, sino también un ejemplo de empresa musical familiar que ha sabido mantenerse vigente pese a los cambios del mercado.

Luis y Manuel Quiroga resultan heridos en balacera en concierto de Agua Marina

El incidente ocurrido el 8 de octubre en Chorrillos ha conmocionado al país. Mientras Agua Marina ofrecía una presentación ante miles de asistentes, atacantes dispararon desde la parte posterior del escenario. El resultado fue caótico: gritos, desesperación y cinco personas heridas.

Entre los lesionados estuvieron Luis Quiroga, quien recibió tres impactos de bala, uno de ellos en el tórax, y fue trasladado de emergencia al hospital Almenara, donde permanece en estado delicado pero estable. Su hermano Manuel Quiroga sufrió una herida superficial, sin riesgo vital. También resultaron heridos el baterista César Moré, un técnico de sonido y un vendedor ambulante.

El general Felipe Monroy, jefe de la Región Policial Lima, confirmó que se encontraron al menos 23 casquillos de bala en la zona. Se presume que los atacantes utilizaron una mini Uzi, aunque esto debe ser confirmado por la Dirección de Criminalística. “Todo apunta a un ataque dirigido y no a un hecho fortuito”, declaró el general a la prensa.

