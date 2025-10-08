Transportistas en pie de lucha. Luego del contundente paro de transportistas del lunes 6 de octubre, jornada que consistió en el completo apagado de motores de buses de transporte público en Lima y Callao, diversos gremios continúan estableciendo diálogos con los poderes del Estado para llegar a acuerdos que pongan fin a la ola extorsiva y de asesinatos contra choferes, cobradores y transportistas en general.

Es así que, para este jueves 9 de octubre, no se ha programado un nuevo paro; sin embargo, sí se desarrollará una mesa de diálogo sobre la seguridad ciudadana en el sector Transporte. Así consta en el documento enviado por el presidente del Congreso, José Jerí, a la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra) de Martín Valeriano. El encuentro será a las 8 a. m. en la sala Miguel Grau del Parlamento.

Transportistas siguen en diálogo

Las mesas de trabajo entre el Ejecutivo, Legislativo, y transportistas continúan desde la noche del lunes 6 de octubre. La realización del último paro de transporte puso en jaque al Gobierno y los ciudadanos de Lima y Callao pagaron el precio de su ineficiencia ante las extorsiones y sicariato: pasajes se dispararon y buses bloquearon las vías más concurridas de la capital. Un grito a viva voz: ¡Queremos vivir!

De igual manera, el martes 7 de octubre, otro gremio de transportistas se reunió con el presidente del Congreso y lo encaró expresando: "Necesitamos vivir. ¿Cómo (el Poder Judicial) se va a comprometer (con los conductores? ¿Hay un seguro? ¿Pondrán resguardo en sus casas?". Durante este encuentro, en exteriores del Parlamento, esperaba Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores, para otro encuentro con las autoridades.

Sin embargo, es preciso mencionar que, hasta la fecha, el acuerdo más concreto entre el sector Transporte y las autoridades recae en el acta firmada por el director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, Martín Ojeda, y el primer ministro Eduardo Arana.

En dicho documento se detallan puntos como que el Congreso declare al transporte urbano de Lima y Callao en estado de emergencia y que se investigue y sancione tanto a los delincuentes como a los posibles agentes estatales coludidos con las mafias de extorsión, dentro de la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial.

¿Qué se espera para los próximos días?

Martín Ojeda instó al Ejecutivo y Legislativo a que este miércoles 8 de octubre "sea aprovechado" para que establezcan una coordinación y cumplan con el cuarto acuerdo del acta firmada: "Que las autoridades prioricen y aceleren proyectos de ley o normativas para el combate de las extorsiones contra el transporte público". "No es coercitivo, pero tienen que darnos una respuesta", señaló.

Por su parte, otros voceros como Julio Campos, dirigente de la Alianza Nacional de Transportistas, y Walter Carrera, vicepresidente de la Asociación de Transportistas Nacional e Internacional (Asotrani), manifestaron que también sostendrán mesas de diálogo en el Congreso, pero no descartan su participación en nuevas movilizaciones ciudadanas en los próximos días de octubre.

