Conductor de la empresa Las Flores fue baleado en SJL pese a haber pagado S/80.000 a extorsionadores: chofer se encuentra en UCI

Demetrio Gregorio Osorio, conductor de la empresa Las Flores, también conocida como la 57, sufrió un ataque por parte de un falso pasajero el pasado miércoles 24 de septiembre, mientras se encontraba en ruta en San Juan de Lurigancho (SJL), a pesar de haber pagado S/80.000 a extorsionadores. El chofer, según relató su hija Jackeline Osorio a Exitosa, se encuentra actualmente en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y su familia no tiene el dinero suficiente para cubrir todos los gastos.

"Los costos son altísimos. Prácticamente, por día nos están cobrando S/10.000. Una cama UCI cuesta S/3.500. Mi papá ha recibido varias operaciones porque le han lesionado el riñón, la parte intestinal y el pulmón. Ahora está con respirador mecánico", declaró su hija. Por otro lado, señaló que las autoridades no le han brindado ningún tipo de apoyo.

Empresa Las Flores denunció extorsión a las autoridades, según hija de conductor baleado

Según contó la hija de Demetrio Gregorio Osorio, su papá le había dicho que la empresa sí había denunciado las extorsiones a las autoridades. "A veces dejaban casquillos de bala o un papel doblado debajo del asiento con las amenazas". Además, denunció que no ha habido resguardo policial y que ya han gastado más de S/100.000.

De acuerdo con testigos que presenciaron el ataque contra el conductor de la empresa Las Flores, la víctima recibió un impacto de bala a la altura del abdomen. Además, señalaron que el agresor huyó a bordo de una moto, acompañado de su cómplice, quien lo esperaba cerca del lugar del incidente. Fueron los propios pasajeros quienes socorrieron a Demetrio.

