HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Política

Gremios del transporte al Congreso: "El Perú es uno de los países con mayor cantidad de leyes y el más corrupto"

Durante una reunión desde el Parlamento, el gremio de transportistas le indicó a los congresistas que el número de leyes en el país "no garantiza que las cosas funcionen". Asimismo, resaltaron los 72 trabajadores del transporte asesinados debido a la alta ola de inseguridad ciudadana.

Gremios de transporte se reunieron con el presidente del Congreso, José Jerí. Foto: Composición/LR
Gremios de transporte se reunieron con el presidente del Congreso, José Jerí. Foto: Composición/LR

Levanta su voz de protesta. Este martes 7 de octubre, diversos representantes del gremio de transporte se reunieron con el presidente del Congreso de la República, José Jerí, con la finalidad de buscar soluciones concretas ante la alta ola de inseguridad ciudadana. En ese sentido, durante su intervención, uno de los trabajadores de transporte enfatizó que el número de leyes en el Perú "no garantiza que las cosas funcionen" correctamente en la lucha contra la criminalidad. Asimismo, resaltaron los 72 choferes que fueron asesinados en Lima y Callao debido a la extorsión.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

"El Perú es uno de los países con mayor cantidad de leyes, y es el país más corrupto. No garantiza la cantidad de leyes que las cosas funcionen, ¿cierto? Entonces, aterrizamos que necesitamos pocas leyes, pero concretas, no necesitamos aperturar mucho, eso creo que está claro", expresaron.

TE RECOMENDAMOS

JORNADAS DE PROTESTA Y EN CAMPAÑA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Castillo contra Boluarte: "Es inquilina de Palacio (...) solo hay una salida y el pueblo lo sabe"

lr.pe

Luego, acotaron: "Cuántas veces hemos escuchado la promesa en este lugar y siempre hemos escuchado: 'Ya en el Congreso nos hemos reunido, van a hacer el esto o lo otro'. Cuántos años… y, sin embargo, yo en la televisión veo las mismas caras de los congresistas, de los ministros que rotan. Sin embargo, no se ha hecho nada".

Asimismo, los representantes resaltaron los 72 choferes que fueron asesinados en Lima y Callao debido a la extorsión. En esa misma línea, detallaron que esa cantidad de fallecidos pertenecen al sector transporte urbano. Tras ello, le consultaron a los congresistas presentes si tenían conocimiento del número de mototaxistas que perdieron la vida por la criminalidad. No obstante, los parlamentarios se quedaron en silencio.

"¿Saben cuántos han muerto en el sector de mototaxistas, señores, y no hemos hecho nada? Esperemos que esta reunión sea el inicio de algo nuevo, a pesar de que son las mismas personas. Esperemos que esto sea así", dijo.

PUEDES VER: Abogada denuncia que Patricia Benavides plagió su investigación: "Ha copiado hasta las conclusiones"

lr.pe

Noticia en desarrollo...

Notas relacionadas
Congreso debatirá moción de censura contra ministro Fabricio Valencia este jueves 9 de octubre

Congreso debatirá moción de censura contra ministro Fabricio Valencia este jueves 9 de octubre

LEER MÁS
Dirigente transportista anuncia paro de 48 horas si no se reúnen con Dina Boluarte y el presidente del Congreso

Dirigente transportista anuncia paro de 48 horas si no se reúnen con Dina Boluarte y el presidente del Congreso

LEER MÁS
Wilson Soto culpa al Ejecutivo por paro de transportistas y renuncia a bancada de Acción Popular

Wilson Soto culpa al Ejecutivo por paro de transportistas y renuncia a bancada de Acción Popular

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Abogada a la que Patricia Benavides plagió su artículo completo: "Ha copiado hasta las conclusiones"

Abogada a la que Patricia Benavides plagió su artículo completo: "Ha copiado hasta las conclusiones"

LEER MÁS
César Hildebrandt rechaza idea de Dina Boluarte para frenar extorsiones: "Es un modo sonso de tomar a la ligera la huelga"

César Hildebrandt rechaza idea de Dina Boluarte para frenar extorsiones: "Es un modo sonso de tomar a la ligera la huelga"

LEER MÁS
Julio Campos a Dina Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

Julio Campos a Dina Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

LEER MÁS
Pedro Castillo arremete contra Dina Boluarte: "Es una inquilina de Palacio (...) solo hay una salida y el pueblo lo sabe"

Pedro Castillo arremete contra Dina Boluarte: "Es una inquilina de Palacio (...) solo hay una salida y el pueblo lo sabe"

LEER MÁS
Julio Velarde: "Preocupa la tendencia, hay un montón de proyectos aprobados que pueden erosionar nuestra situación fiscal"

Julio Velarde: "Preocupa la tendencia, hay un montón de proyectos aprobados que pueden erosionar nuestra situación fiscal"

LEER MÁS
Rosa María Palacios: “El Congreso debe dar normas que permitan persecución del delito, no que favorezcan al delincuente”

Rosa María Palacios: “El Congreso debe dar normas que permitan persecución del delito, no que favorezcan al delincuente”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro de transportistas EN VIVO en Lima y Callao: caravanas de buses se dirigen hacia el Congreso en protesta contra la extorsión

Cenaida Uribe impacta al revelar la cuantiosa deuda que tiene la Federación Peruana de Vóley con Alianza Lima: "Nos deben hace 4 años"

¿Se suspenden las clases en colegios el martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto indica el Minedu

Política

Paro de transportistas pone en jaque al Gobierno: indolencia de Boluarte y sus ministros agrava crisis

Julio Campos a Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

Rosa María Palacios critica al Gobierno ante respuesta a paro de transportistas: "Está esperando que maten a más"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Paro de transportistas pone en jaque al Gobierno: indolencia de Boluarte y sus ministros agrava crisis

Julio Campos a Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

Rosa María Palacios critica al Gobierno ante respuesta a paro de transportistas: "Está esperando que maten a más"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025