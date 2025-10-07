Gremios del transporte al Congreso: "El Perú es uno de los países con mayor cantidad de leyes y el más corrupto"

Levanta su voz de protesta. Este martes 7 de octubre, diversos representantes del gremio de transporte se reunieron con el presidente del Congreso de la República, José Jerí, con la finalidad de buscar soluciones concretas ante la alta ola de inseguridad ciudadana. En ese sentido, durante su intervención, uno de los trabajadores de transporte enfatizó que el número de leyes en el Perú "no garantiza que las cosas funcionen" correctamente en la lucha contra la criminalidad. Asimismo, resaltaron los 72 choferes que fueron asesinados en Lima y Callao debido a la extorsión.

"El Perú es uno de los países con mayor cantidad de leyes, y es el país más corrupto. No garantiza la cantidad de leyes que las cosas funcionen, ¿cierto? Entonces, aterrizamos que necesitamos pocas leyes, pero concretas, no necesitamos aperturar mucho, eso creo que está claro", expresaron.

Luego, acotaron: "Cuántas veces hemos escuchado la promesa en este lugar y siempre hemos escuchado: 'Ya en el Congreso nos hemos reunido, van a hacer el esto o lo otro'. Cuántos años… y, sin embargo, yo en la televisión veo las mismas caras de los congresistas, de los ministros que rotan. Sin embargo, no se ha hecho nada".

Asimismo, los representantes resaltaron los 72 choferes que fueron asesinados en Lima y Callao debido a la extorsión. En esa misma línea, detallaron que esa cantidad de fallecidos pertenecen al sector transporte urbano. Tras ello, le consultaron a los congresistas presentes si tenían conocimiento del número de mototaxistas que perdieron la vida por la criminalidad. No obstante, los parlamentarios se quedaron en silencio.

"¿Saben cuántos han muerto en el sector de mototaxistas, señores, y no hemos hecho nada? Esperemos que esta reunión sea el inicio de algo nuevo, a pesar de que son las mismas personas. Esperemos que esto sea así", dijo.

