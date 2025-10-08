HOYSuscripcion LR Focus

Extorsionador encañona a chofer y le exige que envíe mensaje: "Que nos alineemos"
Sociedad

Habla chofer denunciado por cobrar pasaje a policía: "Me amenazó que en Caquetá me iban a detener"

El transportista denuncia hostigamiento, argumentando que la suboficial Cuba Lara se acercaba al timón y palanca de cambio, mientras él conducía. El incidente terminó con un plan cerco de nueve policías para detenerlo.

Chofer participó en paro de transportistas y pide justicia tras ser víctima de abuso de autoridad.
Chofer participó en paro de transportistas y pide justicia tras ser víctima de abuso de autoridad.

El conductor de la línea Urano Tours, José Manuel Villafuerte, enfrenta tres denuncias por cobrar pasaje de S/2 a la suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP), Judith Cuba Lara, de la Dirección de Turismo de la institución. Tras lo viral que se ha hecho el caso y diversas posturas en cuanto a su accionar, el transportista declaró en exclusivo a La República y contó detalles de lo sucedido.

Villafuerte explicó que la agente estaba de civil aquel día, por lo que le pidió que se identifique: "No quiso identificarse y desde ese momento empezó a alterarse". Sin embargo, el chofer ya le había pedido que pague su pasaje de S/2 al no reconocerla con uniforme policial y tras explicarle que un sector de transportistas había optado por cobrar pasaje a la PNP tras la falta de protección ante la ola de extorsiones y asesinatos de la que son víctimas.

Cercado por nueve policías

El altercado escaló cuando los pasajeros del bus respaldaron al chofer y le exigieron a la policía Cubas Lara que pague su pasaje, a pesar de que los ampara el pase libre por ley. "Le dije que algunos de sus colegas están pagando pasaje porque hemos quedado en los paros de que (ellos) no está cumpliendo con su trabajo", señala Villafuerte.

El conductor califica de abuso de autoridad que durante la discusión haya sido hostigado, pues argumenta que la suboficial le impedía ver el espejo de su vehículo, se acerba a su timón y a la palanca de cambio en reiteradas ocasiones. Esto, mientras manejaba su vehículo de aproximadamente 12 metros de largo: "Yo soy responsable de los pasajeros. A la señorita no le importó".

"Casi me hizo chocar en plaza Bolognesi", señala el conductor, quien se estacionó en la comisaría de Alfonso Ugarte tras la discusión. Luego de ello, la mujer policía le hizo conducir nuevamente hacia el paradero Caquetá. "Me amenazó que en Caquetá me iban a detener. Yo no le creí, pero cuando llegamos, de verdad todo estaba cercado", sostuvo.

Denuncia abuso de autoridad

Villafuerte cuestionó que la PNP haya sido tan efectiva tras el altercado con la suboficial por el cobro de pasaje, pero que, ante las denuncias por extorsión y asesinatos que azotan al sector, no reciban protección. El transportista cuenta con tres denuncias tras lo ocurrido con la suboficial Cuba Lara y menciona que le quisieron imputar un cuarto delito, por presunto secuestro.

El chofer ya cuenta con el bus de su empresa, pues había sido retenido tras el incidente. Asimismo, rechazó las declaraciones del ministro Malaver, quien justificó el asesinato del conductor de Lipetsa señalando que era un ciudadano venezolano y que se debería a un 'crimen pasional', así como las declaraciones de la presidenta Dina Boluarte en las que menciona que para no ser extorsionados, no deben abrir mensajes ni responder llamadas.

