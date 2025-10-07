"No abran ningún mensaje": Carlincatura expone el "plan" de la presidenta Boluarte para frenar las extorsiones
La caricatura retrata las declaraciones de la presidenta de la República y su propuesta para frenar la alta ola de extorsiones en el Perú.
La Carlincatura de hoy, martes 7 de octubre, retrata las declaraciones de la presidenta de la República, Dina Boluarte, en medio del paro de transportistas que se realizó el último lunes en Lima y Callao. Las movilizaciones se realizaron con la finalidad de exigir medidas al Gobierno para frenar la alta ola de inseguridad ciudadana. Sin embargo, la jefa de Estado propuso, con la finalidad de evitar las extorsiones en el Perú, no contestar las llamadas y mensajes de los delincuentes. En ese sentido, la caricatura ironiza un poco sus dichos.
Caricatura política de Carlincatura del 7 de octubre de 2025