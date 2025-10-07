HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
EN VIVO

🔴¿Hay paro de transportistas HOY martes 7 de octubre? EN VIVO | 'Titulares en LR'| Noticiero

Política

"No abran ningún mensaje": Carlincatura expone el "plan" de la presidenta Boluarte para frenar las extorsiones

La caricatura retrata las declaraciones de la presidenta de la República y su propuesta para frenar la alta ola de extorsiones en el Perú.

Carlincatura de hoy, martes 7 de octubre, sobre el paro de transportistas en Lima y Callao. Foto: Composición/LR
Carlincatura de hoy, martes 7 de octubre, sobre el paro de transportistas en Lima y Callao. Foto: Composición/LR

La Carlincatura de hoy, martes 7 de octubre, retrata las declaraciones de la presidenta de la República, Dina Boluarte, en medio del paro de transportistas que se realizó el último lunes en Lima y Callao. Las movilizaciones se realizaron con la finalidad de exigir medidas al Gobierno para frenar la alta ola de inseguridad ciudadana. Sin embargo, la jefa de Estado propuso, con la finalidad de evitar las extorsiones en el Perú, no contestar las llamadas y mensajes de los delincuentes. En ese sentido, la caricatura ironiza un poco sus dichos.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía
Caricatura política de Carlincatura del 7 de octubre de 2025

Caricatura política de Carlincatura del 7 de octubre de 2025

Notas relacionadas
Dina Boluarte puede comprarse un iPhone 17 en solo 3 días, mientras que un jubilado de la ONP tardaría casi 7 meses

Dina Boluarte puede comprarse un iPhone 17 en solo 3 días, mientras que un jubilado de la ONP tardaría casi 7 meses

LEER MÁS
César Hildebrandt rechaza idea de Dina Boluarte para frenar extorsiones: "Es un modo sonso de tomar a la ligera la huelga"

César Hildebrandt rechaza idea de Dina Boluarte para frenar extorsiones: "Es un modo sonso de tomar a la ligera la huelga"

LEER MÁS
Dina Boluarte minimiza paro de transportistas: "No va a resolver el problema. No abran los mensajes"

Dina Boluarte minimiza paro de transportistas: "No va a resolver el problema. No abran los mensajes"

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Julio Campos a Dina Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

Julio Campos a Dina Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

LEER MÁS
Dina Boluarte puede comprarse un iPhone 17 en solo 3 días, mientras que un jubilado de la ONP tardaría casi 7 meses

Dina Boluarte puede comprarse un iPhone 17 en solo 3 días, mientras que un jubilado de la ONP tardaría casi 7 meses

LEER MÁS
César Hildebrandt rechaza idea de Dina Boluarte para frenar extorsiones: "Es un modo sonso de tomar a la ligera la huelga"

César Hildebrandt rechaza idea de Dina Boluarte para frenar extorsiones: "Es un modo sonso de tomar a la ligera la huelga"

LEER MÁS
Comandante General de la PNP, Óscar Arriola, criminaliza paro de transportistas y advierte detenciones

Comandante General de la PNP, Óscar Arriola, criminaliza paro de transportistas y advierte detenciones

LEER MÁS
Dina Boluarte justifica el aumento de la extorsión: “Se está incrementando porque hay más denuncias"

Dina Boluarte justifica el aumento de la extorsión: “Se está incrementando porque hay más denuncias"

LEER MÁS
Dina Boluarte minimiza paro de transportistas: "No va a resolver el problema. No abran los mensajes"

Dina Boluarte minimiza paro de transportistas: "No va a resolver el problema. No abran los mensajes"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Se suspenden las clases el martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto indica el Minedu

Universitario: los partidos que le faltan al equipo de Jorge Fossati para ganar el Torneo Clausura

Mr Peet decepcionado con Alianza Lima por la inesperada derrota ante Alianza Universidad: "No puedes perder de esta manera"

Política

Paro de transportistas pone en jaque al Gobierno: indolencia de Boluarte y sus ministros agrava crisis

Julio Campos a Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

Rosa María Palacios critica al Gobierno ante respuesta a paro de transportistas: "Está esperando que maten a más"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Paro de transportistas pone en jaque al Gobierno: indolencia de Boluarte y sus ministros agrava crisis

Julio Campos a Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

Rosa María Palacios critica al Gobierno ante respuesta a paro de transportistas: "Está esperando que maten a más"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025