Sociedad

Esposas de choferes de buses Santa Catalina realizan pollada para pagar hospitalización tras ataques armados: ''No hay respuesta del Gobierno''

Los choferes de la empresa Santa Catalina mantuvieron su paro este 7 de octubre como respuesta a los acuerdos con el Gobierno y la postergación de la mesa de diálogo ante la ola de extorsiones y asesinatos.

Las esposas de cuatro transportistas heridos en atentados organizan una pollada solidaria en San Juan de Lurigancho para cubrir gastos médicos de sus cónyuges. La actividad busca recaudar fondos en medio de la crisis de seguridad.
Las esposas de cuatro transportistas heridos en atentados organizan una pollada solidaria en San Juan de Lurigancho para cubrir gastos médicos de sus cónyuges. La actividad busca recaudar fondos en medio de la crisis de seguridad.

Las esposas de cuatro transportistas heridos en los recientes atentados contra la empresa Santa Catalina organizaron este martes 7 de octubre una pollada solidaria en el paradero inicial de los buses, ubicado en la avenida Vía de Evitamiento, en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL). Con ello, buscan reunir fondos para cubrir los tratamientos y gastos de hospitalización de sus cónyuges, quienes permanecen internados tras los ataques. Cada porción está 20 soles, y la actividad contó con presencia policial.

''Estamos realizando una pollada para poder ayudarnos, de alguna forma, para los gastos médicos de nuestras parejas. El tema de la paralización por la inseguridad ciudadana que estamos viviendo se apoya, porque no hay respuesta de parte del Gobierno para que uno pueda salir a trabajar con seguridad'', contó una de las mujeres a RPP.

Choferes mantuvieron el paro por inseguridad

Pese a que la mayoría de transportistas en Lima y Callao retomó sus labores este 7 de octubre, los conductores de la empresa Santa Catalina decidieron continuar en paro. Ellos manifestaron su rechazo a los acuerdos alcanzados entre algunos dirigentes del sector y el Gobierno, así como al aplazamiento de la mesa de diálogo prevista recién para el 14 de octubre.

El presidente de la Asociación Nacional de Conductores, Miguel Palomino, fue uno de los transportistas que señaló que la mesa de trabajo debe adelantarse. ''Mañana ya se hubiera empezado, y no darle siete días más. Estamos en lo mismo, seguir dando tregua", indicó, y agregó que el Ministro del Interior debería renunciar a su cargo.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

