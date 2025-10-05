La Policía Nacional del Perú intervino a 147 personas en un búnker clandestino en Los Olivos, relacionado con la organización criminal 'Antitren', involucrada en sicariato y extorsión. | composición LR | composición LR

La madrugada de este domingo 5 de octubre, la División de Homicidios de la Policía Nacional del Perú (PNP) realizó un operativo en un búnker ubicado en la avenida Los Platinos, en Los Olivos, donde intervinieron a 147 personas. Según las investigaciones, los detenidos estarían relacionados con la organización criminal 'Antitren', dedicada al sicariato y la extorsión en distintos distritos de Lima.

Los sujetos fueron sorprendidos mientras participaban en una fiesta que se promocionaba en redes sociales. Entre ellos, se encontraría un individuo investigado por el asesinato de Zetro Leonardo Purba, un funcionario indonesio, ocurrido en Lince el 1 de septiembre.

Clausura del local clandestino

El gerente de Seguridad Ciudadana de Los Olivos, William Valladares, informó que el local fue clausurado de manera definitiva, pues operaba como discoteca clandestina sin autorización. Los vecinos se habían quejado de reuniones frecuentes de extranjeros los fines de semana, en los cuales presuntamente realizaban actividades ilícitas.

Además, en el lugar se hallaron motocicletas que habrían sido utilizadas para cometer delitos. Valladares precisó que el tercer piso del inmueble no contaba con permisos para funcionar como discoteca, lo que también afectó a una comerciante que tenía su cevichería en la misma propiedad y que se desligó de cualquier acto ilegal en el tercer piso.

Hallan armas y droga en el operativo en Los Olivos

Todos los intervenidos fueron trasladados en buses hacia la sede de la Dirincri, en la avenida España. Durante la intervención, los agentes incautaron:

tres pistolas

una mini uzi

paquetes de droga

