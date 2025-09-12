La Policía Nacional logró la captura de los presuntos implicados en el asesinato. Foto: Composición LR

La investigación sobre el crimen del funcionario de la embajada de Indonesia, Zetro Leonardo Purba, suma nuevos elementos tras una intervención policial realizada en el interior de un hotel en San Martín de Porres por parte de la División de Robos de la Dirincri. El coronel Juan Carlos Montúfar confirmó que, mediante un peritaje, se logró identificar el arma y la motocicleta con las que se produjo el asesinato.

“Eso es confirmado mediante el peritaje: el arma y la motocicleta (…) ellos indican que lo habrían adquirido porque lo habían empeñado. Dos de ellos estarían implicados”, sostuvo.

Los cinco sospechosos en el asesinato del diplomático indonesio. Foto: Composición LR

Confirman arma y motocicleta usada en el asesinato

Entre los principales elementos incautados se encuentra un arma de fuego marca Taurus, con seis municiones, que los peritajes confirmaron como la utilizada en el homicidio del funcionario. Además, mediante el análisis de cámaras de seguridad, se identificó la motocicleta empleada como medio de transporte para cometer el crimen, la cual también fue recuperada durante el operativo.

La motocicleta usada en el asesinato del diplomático de Indonesia. Foto: Kevinn García

En esa misma línea, dos de los cinco detenidos también habrían participado directamente en el crimen. Wilson José Soto (24), alias Primo, habría confesado haber manejado la motocicleta para trasladar a los sicarios, mientras que Yaiker Antonio Echenagucia (23), alias Malako, sería quien realizó los disparos. Ambos se encuentran detenidos junto a Fabián Rafael Maestre (18), Lairo Isac García (27) y David Guevara Bravo (30) en la sede de la Dirincri. Las investigaciones de los presuntos implicados están a cargo de la División de Homicidios.

Una de las bandas criminales más peligrosas de Lima Norte

La banda criminal es considerada una de las más peligrosas de Lima Norte, y estaría asociada a delitos de extorsión y homicidios por encargo. Según la PNP, el asesinato del funcionario indonesio habría sido planificado desde distintas locaciones en San Martín de Porres. Durante el operativo también se incautaron explosivos, lo que refuerza las sospechas sobre los actos ilícitos que se le atribuyen al grupo.

Por último, los detenidos como presuntos involucrados en el asesinato de Zetro Leonardo se encuentran con detención preliminar, la PNP tiene un plazo de siete días para determinar responsabilidades y recabar pruebas para confirmar el papel que habría cumplido cada uno en el crimen. Asimismo, es importante conocer la ruta del arma de fuego y verificar si efectivamente fue empeñada.

