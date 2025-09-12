HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sin Guion con Rosa María Palacios
Sin Guion con Rosa María Palacios     Sin Guion con Rosa María Palacios     Sin Guion con Rosa María Palacios     
Sociedad

Caen implicados en el asesinato de diplomático indonesio en Lince: confirman arma y motocicleta usada en el crimen

Policía Nacional logró la detención de cinco presuntos integrantes de Los Maleantes del Cono, banda criminal asociada a los delitos de extorsión y homicidios por encargo.

La Policía Nacional logró la captura de los presuntos implicados en el asesinato. Foto: Composición LR
La Policía Nacional logró la captura de los presuntos implicados en el asesinato. Foto: Composición LR

La investigación sobre el crimen del funcionario de la embajada de Indonesia, Zetro Leonardo Purba, suma nuevos elementos tras una intervención policial realizada en el interior de un hotel en San Martín de Porres por parte de la División de Robos de la Dirincri. El coronel Juan Carlos Montúfar confirmó que, mediante un peritaje, se logró identificar el arma y la motocicleta con las que se produjo el asesinato.

“Eso es confirmado mediante el peritaje: el arma y la motocicleta (…) ellos indican que lo habrían adquirido porque lo habían empeñado. Dos de ellos estarían implicados”, sostuvo.

Los cinco sospechosos en el asesinato del diplomático indonesio. Foto: Composición LR

Los cinco sospechosos en el asesinato del diplomático indonesio. Foto: Composición LR

PUEDES VER: Captan preciso instante en que sicario acribilla a diplomático de la embajada de Indonesia en Lince

lr.pe

Confirman arma y motocicleta usada en el asesinato

Entre los principales elementos incautados se encuentra un arma de fuego marca Taurus, con seis municiones, que los peritajes confirmaron como la utilizada en el homicidio del funcionario. Además, mediante el análisis de cámaras de seguridad, se identificó la motocicleta empleada como medio de transporte para cometer el crimen, la cual también fue recuperada durante el operativo.

La motocicleta usada en el asesinato del diplomático de Indonesia. Foto: Kevinn García

La motocicleta usada en el asesinato del diplomático de Indonesia. Foto: Kevinn García

En esa misma línea, dos de los cinco detenidos también habrían participado directamente en el crimen. Wilson José Soto (24), alias Primo, habría confesado haber manejado la motocicleta para trasladar a los sicarios, mientras que Yaiker Antonio Echenagucia (23), alias Malako, sería quien realizó los disparos. Ambos se encuentran detenidos junto a Fabián Rafael Maestre (18), Lairo Isac García (27) y David Guevara Bravo (30) en la sede de la Dirincri. Las investigaciones de los presuntos implicados están a cargo de la División de Homicidios.

PUEDES VER: Asesinan a funcionario de la embajada de Indonesia en Perú en los exteriores de su residencia en Lince

lr.pe

Una de las bandas criminales más peligrosas de Lima Norte

La banda criminal es considerada una de las más peligrosas de Lima Norte, y estaría asociada a delitos de extorsión y homicidios por encargo. Según la PNP, el asesinato del funcionario indonesio habría sido planificado desde distintas locaciones en San Martín de Porres. Durante el operativo también se incautaron explosivos, lo que refuerza las sospechas sobre los actos ilícitos que se le atribuyen al grupo.

Por último, los detenidos como presuntos involucrados en el asesinato de Zetro Leonardo se encuentran con detención preliminar, la PNP tiene un plazo de siete días para determinar responsabilidades y recabar pruebas para confirmar el papel que habría cumplido cada uno en el crimen. Asimismo, es importante conocer la ruta del arma de fuego y verificar si efectivamente fue empeñada.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Bus del Corredor Azul impacta contra un árbol y deja seis heridos en plena avenida Arequipa, en Lince

Bus del Corredor Azul impacta contra un árbol y deja seis heridos en plena avenida Arequipa, en Lince

LEER MÁS
Diplomático de Indonesia tuvo relación con mujer que "labora" en Risso antes de su asesinato

Diplomático de Indonesia tuvo relación con mujer que "labora" en Risso antes de su asesinato

LEER MÁS
Crimen de funcionario de embajada de Indonesia estaría ligado a una mujer

Crimen de funcionario de embajada de Indonesia estaría ligado a una mujer

LEER MÁS
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Proponen que aumento de pensiones de docentes jubilados y cesantes sea progresivo hasta el 2027

Proponen que aumento de pensiones de docentes jubilados y cesantes sea progresivo hasta el 2027

LEER MÁS
Delincuentes armados toman otra mina en Pataz: tres militares resultan heridos en enfrentamiento

Delincuentes armados toman otra mina en Pataz: tres militares resultan heridos en enfrentamiento

LEER MÁS
Toma de San Marcos HOY: Minuto a minuto del tercer día de protestas y la suspensión del examen de admsión 2026

Toma de San Marcos HOY: Minuto a minuto del tercer día de protestas y la suspensión del examen de admsión 2026

LEER MÁS
Nueva vía rápida Javier Prado de López Aliaga sería solo un 'parche' para la avenida más congestionada de Lima

Nueva vía rápida Javier Prado de López Aliaga sería solo un 'parche' para la avenida más congestionada de Lima

LEER MÁS
INSN de San Borja confirma presencia de bacteria Ralstonia Piketti: 12 menores fueron infectados

INSN de San Borja confirma presencia de bacteria Ralstonia Piketti: 12 menores fueron infectados

LEER MÁS
Víctima fatal del accidente en Vía Evitamiento estuvo a metros de llegar a su destino: "Iba a bajar en Santa Anita"

Víctima fatal del accidente en Vía Evitamiento estuvo a metros de llegar a su destino: "Iba a bajar en Santa Anita"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Javier Milei veta ley de emergencia en la salud pediátrica y profundiza el ajuste fiscal en Argentina

Capturan a dos sujetos con moto robada tras persecución policial en Puno

Muere a los 37 años Yu Menglong, famoso actor chino del drama 'Eternal love', tras caer de un edificio

Sociedad

Capturan a dos sujetos con moto robada tras persecución policial en Puno

Sueldo de practicantes profesionales en Perú disminuye hasta un 19% en 2025, según estudio

Temblor en Perú HOY, 11 de septiembre: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Sala de Derecho Constitucional valida títulos virreinales falsos

Martín Vizcarra sobre posible encarcelación de Dina Boluarte: "Va a estar cómoda"

Phillip Butters con Curwen en La República: "El seguro del congresista y el del conserje debe ser de EsSalud"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota