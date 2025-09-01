Asesinan a diplomático de la embajada de Indonesia en los exteriores de su residencia en Lince

En horas de la noche de este 1 de septiembre se registró un ataque contra un diplomático de la embajada de Indonesia en los exteriores de un edificio en la avenida César Vallejo, en el distrito limeño de Lince, donde residiría desde su llegada hace cinco meses. Según los primeros reportes, sujetos en motocicleta dispararon contra él.

La Policía Nacional del Perú (PNP) informó que el ciudadano se dirigía a su condominio junto a su esposa desde la avenida Arequipa en bicicleta, cuando fue interceptado por los agresores, quienes le dispararon en tres ocasiones. Fue trasladado de inmediato a la clínica Javier Prado, donde se certificó su fallecimiento. Las autoridades realizan las diligencias correspondientes.

Nota en desarrollo...