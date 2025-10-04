El Poder Judicial dictó detención preliminar contra la ciudadana venezolana Keillys Arymar Aguilera Meneses (42), quien confesó haber quitado la vida a su esposo. El cuerpo de la víctima fue hallado dentro de un vehículo estacionado en la cuadra 9 del jirón Huaraz, en el distrito limeño de Breña, el pasado jueves 2 de octubre.

Según informó el Ministerio Público, Aguilera Meneses es investigada por el presunto delito de parricidio en agravio de su cónyuge, Alexander Valverde Laines, con quien mantenía una relación de aproximadamente 20 años y tenía tres hijos, dos de ellos menores de edad, de siete y doce años.

Asimismo, la Primera Fiscalía Penal Corporativa de Lima Centro (Quinto Despacho), encargada del caso, dispuso la realización de diligencias urgentes e inaplazables con el objetivo de esclarecer los hechos.

Fiscalía logra detención preliminar judicial contra Keillys Aguilar por presunto parricidio. Foto: Ministerio Público.

Breña: mujer confesó crimen contra su esposo

Como se recuerda, los vecinos alertaron a las autoridades tras percibir un fétido olor que provenía de un vehículo gris con placa B4F-133, estacionado en la cuadra 9 del jirón Huaraz, en Breña. Al llegar al lugar, agentes de la Policía Nacional del Perú verificaron los datos del vehículo en la Sunarp y lograron identificar al propietario. Posteriormente, se dirigieron a un inmueble cercano, donde encontraron a Keillys Arymar Aguilera Meneses, quien aseguró ser la esposa del dueño y afirmó que su pareja se encontraba de viaje.

Los efectivos condujeron a la mujer hasta la escena para que reconociera el vehículo; sin embargo, se mostró reacia a abrir la maletera. Ante su negativa, los agentes insistieron y confirmaron la presencia de un cuerpo envuelto en una sábana blanca. Según el parte policial al que accedió La República, Aguilera Meneses confesó el crimen, ocurrido el 21 de septiembre tras una discusión. Días después, el 29 de septiembre, decidió ocultar el cuerpo en el auto y trasladarlo hasta el jirón Huaraz.

El tío de la víctima, Francisco Laines, declaró a RPP que su sobrino se casó con Keillys Aguilera en Venezuela hace más de 20 años. Añadió que el hombre trabajaba en una empresa de alimentos, mientras que su esposa realizaba labores desde casa en una computadora portátil.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 Opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 261 8793 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco) Ambulancias de EsSalud en Lima 117 Cuerpo General de Bomberos Voluntarios 116

