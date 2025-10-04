HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Esta la ruta del primer recorrido del Señor de los Milagros
Esta la ruta del primer recorrido del Señor de los Milagros     Esta la ruta del primer recorrido del Señor de los Milagros     Esta la ruta del primer recorrido del Señor de los Milagros     
Sociedad

Dictan detención preliminar a mujer que confesó homicidio de su esposo y lo escondió en un auto en Breña

El Poder Judicial dictó detención preliminar a Keillys Arymar Aguilera Meneses, acusada de parricidio tras confesar haber asesinado a su esposo, Alexander Valverde Laines, en Lima.

Detención preliminar de mujer venezolana por parricidio en Breña
Detención preliminar de mujer venezolana por parricidio en Breña | Foto: captura Latina

El Poder Judicial dictó detención preliminar contra la ciudadana venezolana Keillys Arymar Aguilera Meneses (42), quien confesó haber quitado la vida a su esposo. El cuerpo de la víctima fue hallado dentro de un vehículo estacionado en la cuadra 9 del jirón Huaraz, en el distrito limeño de Breña, el pasado jueves 2 de octubre.

Según informó el Ministerio Público, Aguilera Meneses es investigada por el presunto delito de parricidio en agravio de su cónyuge, Alexander Valverde Laines, con quien mantenía una relación de aproximadamente 20 años y tenía tres hijos, dos de ellos menores de edad, de siete y doce años.

TE RECOMENDAMOS

DINA BOLUARTE minimiza el paro y MINISTRO JUAN CAVERO bajo la lupa | ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Poder Judicial dicta 9 meses de prisión preventiva contra ‘Pequeño J.’: fue recluido en el penal de Cañete

lr.pe

Asimismo, la Primera Fiscalía Penal Corporativa de Lima Centro (Quinto Despacho), encargada del caso, dispuso la realización de diligencias urgentes e inaplazables con el objetivo de esclarecer los hechos.

Fiscalía logra detención preliminar judicial contra Keillys Aguilar por presunto parricidio. Foto: Ministerio Público.

Fiscalía logra detención preliminar judicial contra Keillys Aguilar por presunto parricidio. Foto: Ministerio Público.

Breña: mujer confesó crimen contra su esposo

Como se recuerda, los vecinos alertaron a las autoridades tras percibir un fétido olor que provenía de un vehículo gris con placa B4F-133, estacionado en la cuadra 9 del jirón Huaraz, en Breña. Al llegar al lugar, agentes de la Policía Nacional del Perú verificaron los datos del vehículo en la Sunarp y lograron identificar al propietario. Posteriormente, se dirigieron a un inmueble cercano, donde encontraron a Keillys Arymar Aguilera Meneses, quien aseguró ser la esposa del dueño y afirmó que su pareja se encontraba de viaje.

Los efectivos condujeron a la mujer hasta la escena para que reconociera el vehículo; sin embargo, se mostró reacia a abrir la maletera. Ante su negativa, los agentes insistieron y confirmaron la presencia de un cuerpo envuelto en una sábana blanca. Según el parte policial al que accedió La República, Aguilera Meneses confesó el crimen, ocurrido el 21 de septiembre tras una discusión. Días después, el 29 de septiembre, decidió ocultar el cuerpo en el auto y trasladarlo hasta el jirón Huaraz.

PUEDES VER: Asesinan a un trabajador de la Línea 2 del Metro en exteriores de obra en av. Colonial, Callao

lr.pe

El tío de la víctima, Francisco Laines, declaró a RPP que su sobrino se casó con Keillys Aguilera en Venezuela hace más de 20 años. Añadió que el hombre trabajaba en una empresa de alimentos, mientras que su esposa realizaba labores desde casa en una computadora portátil.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 Opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 261 8793
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)
Ambulancias de EsSalud en Lima117
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios116

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Hombre es hallado sin vida en maletera de auto: pareja confesó ser la autora ante la Policía en Breña

Hombre es hallado sin vida en maletera de auto: pareja confesó ser la autora ante la Policía en Breña

LEER MÁS
Tres nuevos crímenes en las últimas 24 horas

Tres nuevos crímenes en las últimas 24 horas

LEER MÁS
Macla relata traumática experiencia que vivió cuando tomó un taxi en Breña: "Por eso soy desconfiada"

Macla relata traumática experiencia que vivió cuando tomó un taxi en Breña: "Por eso soy desconfiada"

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Señor de los Milagros EN VIVO, primer recorrido: horario, ruta y desvíos por la procesión este 4 de octubre

Señor de los Milagros EN VIVO, primer recorrido: horario, ruta y desvíos por la procesión este 4 de octubre

LEER MÁS
Nueva ley obligaría a restaurantes y supermercados del Perú a dar un litro de agua gratis a consumidores

Nueva ley obligaría a restaurantes y supermercados del Perú a dar un litro de agua gratis a consumidores

LEER MÁS
El 'Monstruo' habría sido delatado por su expareja paraguaya, Dhaiana Martínez, quien reclamaría recompensa de S/1 millón

El 'Monstruo' habría sido delatado por su expareja paraguaya, Dhaiana Martínez, quien reclamaría recompensa de S/1 millón

LEER MÁS
Médico de EsSalud es condenado por recibir S/8.000 para falsificar documentos y facilitar pensión de invalidez

Médico de EsSalud es condenado por recibir S/8.000 para falsificar documentos y facilitar pensión de invalidez

LEER MÁS
Obras en Vía Expresa Norte inician con tráfico y desconocimiento de vecinos: advierten riesgos y sobrecostos

Obras en Vía Expresa Norte inician con tráfico y desconocimiento de vecinos: advierten riesgos y sobrecostos

LEER MÁS
Línea 2 del Metro: liberan av. Nicolás Ayllón tras 6 años por obras de la estación Circunvalación

Línea 2 del Metro: liberan av. Nicolás Ayllón tras 6 años por obras de la estación Circunvalación

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alcalde de Patáz fue intervenido por la Policía durante su 'marcha de sacrificio' hacia Lima

Israel intercepta el último barco de la flotilla a Gaza mientras continúan las protestas en varias partes del mundo

Estados Unidos revela las impactantes imágenes del nuevo ataque a una embarcación en el Caribe que deja 4 muertos

Sociedad

Corte de agua en Arequipa el 2 y 3 de octubre: revisa los horarios y distritos afectados según Sedapar

Esta universidad pública dejó atrás a la UNI, a la Agraria y se posiciona como la mejor del Perú, según el ránking Sunedu 2025

Hombre es hallado sin vida en maletera de auto: pareja confesó ser la autora ante la Policía en Breña

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Alcalde de Patáz fue intervenido por la Policía durante su 'marcha de sacrificio' hacia Lima

Vladimir Cerrón intenta alejarse del Gobierno de Boluarte y acusa a sus ministros de ser 'topos' de Acuña

Rosa María Palacios sobre movilizaciones ciudadanas: "En todas las partes del mundo los estudiantes lideran las protestas"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025