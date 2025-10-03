Poder Judicial dicta 9 meses de prisión preventiva contra Tony Valverde, alias 'Pequeño J.'

El gobierno de Argentina tendrá un plazo de 6 meses para solicitar el proceso de extradición. Foto: Justicia TV

Tony Valverde, alias 'Pequeño J', cumplirá 9 meses de prisión preventiva con fines de extradición debido a su presunta implicancia en el triple asesinato contra tres mujeres en Buenos Aires, Argentina. Además, el gobierno de dicho país tendrá un plazo de 6 meses para solicitar el proceso de traslado de Valverde.

En tanto, Valverde cumplirá su prisión preventiva tras ser detenido en Pucusana. Él fue interceptado cuando intentaba fugar de la justicia. Incluso, aseguró no tener antecedentes penales en ningún país. Pese a las pruebas encontradas, Marcos Sandoval, abogado de 'Pequeño J', indicó que su patrocinado es inocente y mencionó que y mencionó los tres arraigos presentados: familiar, laboral y domiciliario.

Nueve meses de prisión preventiva para 'Pequeño J'

El abogado de 'Pequeño J' había solicitado la medida de comparecencia restringida en la ciudad de Trujillo, en donde viven la familia del imputado. Sin embargo, el Ministerio Público señaló que no existe documentación suficiente o pruebas fehacientes que puedan sostener su pedido. Tras ello, el Poder Judicial dictó la prisión preventiva de 9 meses contra Valverde tras ser acusado de ser el autor intelectual del asesinato contra Morena Verri (20), Brenda del Castillo (20) y L.G (15).

La policía presume que Valverde sería el líder de una organización criminal vinculada a delitos de sicariato y narcotráfico. Además, maneja la hipótesis de que se encontraba prófugo desde hace varios meses. Los hechos aún se encuentran en investigación, mientras el Gobierno de Argentina tiene un plazo de 6 meses para que solicite la extradición del 'Pequeño J'

"Por estas contradicciones se resuelve. Primero, decretar la prisión preventiva con fines de extradición pasiva del ciudadano Tony Jansen Valverde Victoriano, con lugar de nacimiento en el distrito de la Esperanza, provincia de Trujillo, departamento La Libertad", sostuvo el juez Christian Rafael Chumpitaz Pariona.

