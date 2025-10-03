HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Dictan 9 meses de prisión preventiva contra 'Pequeño J.'
Dictan 9 meses de prisión preventiva contra 'Pequeño J.'     Dictan 9 meses de prisión preventiva contra 'Pequeño J.'     Dictan 9 meses de prisión preventiva contra 'Pequeño J.'     
Sociedad

Poder Judicial dicta 9 meses de prisión preventiva contra Tony Valverde, alias 'Pequeño J.'

Debido triple feminicidio en Argentina, alias 'Pequeño J' cumplirá 9 meses de prisión preventiva con fines de extradición.

El gobierno de Argentina tendrá un plazo de 6 meses para solicitar el proceso de extradición. Foto: Justicia TV
El gobierno de Argentina tendrá un plazo de 6 meses para solicitar el proceso de extradición. Foto: Justicia TV

Tony Valverde, alias 'Pequeño J', cumplirá 9 meses de prisión preventiva con fines de extradición debido a su presunta implicancia en el triple asesinato contra tres mujeres en Buenos Aires, Argentina. Además, el gobierno de dicho país tendrá un plazo de 6 meses para solicitar el proceso de traslado de Valverde.

En tanto, Valverde cumplirá su prisión preventiva tras ser detenido en Pucusana. Él fue interceptado cuando intentaba fugar de la justicia. Incluso, aseguró no tener antecedentes penales en ningún país. Pese a las pruebas encontradas, Marcos Sandoval, abogado de 'Pequeño J', indicó que su patrocinado es inocente y mencionó que y mencionó los tres arraigos presentados: familiar, laboral y domiciliario.

TE RECOMENDAMOS

DINA BOLUARTE minimiza el paro y MINISTRO JUAN CAVERO bajo la lupa | ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD

Nueve meses de prisión preventiva para 'Pequeño J'

El abogado de 'Pequeño J' había solicitado la medida de comparecencia restringida en la ciudad de Trujillo, en donde viven la familia del imputado. Sin embargo, el Ministerio Público señaló que no existe documentación suficiente o pruebas fehacientes que puedan sostener su pedido. Tras ello, el Poder Judicial dictó la prisión preventiva de 9 meses contra Valverde tras ser acusado de ser el autor intelectual del asesinato contra Morena Verri (20), Brenda del Castillo (20) y L.G (15).

La policía presume que Valverde sería el líder de una organización criminal vinculada a delitos de sicariato y narcotráfico. Además, maneja la hipótesis de que se encontraba prófugo desde hace varios meses. Los hechos aún se encuentran en investigación, mientras el Gobierno de Argentina tiene un plazo de 6 meses para que solicite la extradición del 'Pequeño J'

"Por estas contradicciones se resuelve. Primero, decretar la prisión preventiva con fines de extradición pasiva del ciudadano Tony Jansen Valverde Victoriano, con lugar de nacimiento en el distrito de la Esperanza, provincia de Trujillo, departamento La Libertad", sostuvo el juez Christian Rafael Chumpitaz Pariona.

Nota en desarrollo

Notas relacionadas
Hombre es hallado sin vida en maletera de auto: pareja confesó ser la autora ante la Policía en Breña

Hombre es hallado sin vida en maletera de auto: pareja confesó ser la autora ante la Policía en Breña

LEER MÁS
Asalto a joyería en Miraflores: alias 'Peluca' se vistió de sereno y amenazó a trabajadores con arma

Asalto a joyería en Miraflores: alias 'Peluca' se vistió de sereno y amenazó a trabajadores con arma

LEER MÁS
El 'Monstruo' buscaría quedarse con el dinero de la recompensa por su captura: "Tiene la intención de estafar a la Policía"

El 'Monstruo' buscaría quedarse con el dinero de la recompensa por su captura: "Tiene la intención de estafar a la Policía"

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Nueva ley obligaría a restaurantes y supermercados del Perú a dar un litro de agua gratis a consumidores

Nueva ley obligaría a restaurantes y supermercados del Perú a dar un litro de agua gratis a consumidores

LEER MÁS
Hombre es hallado sin vida en maletera de auto: pareja confesó ser la autora ante la Policía en Breña

Hombre es hallado sin vida en maletera de auto: pareja confesó ser la autora ante la Policía en Breña

LEER MÁS
Bus de la orquesta de Óscar Manuel Valdiviezo se despista y cae a un abismo en carretera Canta-Lima

Bus de la orquesta de Óscar Manuel Valdiviezo se despista y cae a un abismo en carretera Canta-Lima

LEER MÁS
Médico de EsSalud es condenado por recibir S/8.000 para falsificar documentos y facilitar pensión de invalidez

Médico de EsSalud es condenado por recibir S/8.000 para falsificar documentos y facilitar pensión de invalidez

LEER MÁS
¿Hoy 3 de octubre habrá paro de transportistas? Esto dicen los gremios

¿Hoy 3 de octubre habrá paro de transportistas? Esto dicen los gremios

LEER MÁS
Perú disfrutará de este feriado en octubre de 2025: trabajadores podrán descansar a nivel nacional debido a importante fecha histórica

Perú disfrutará de este feriado en octubre de 2025: trabajadores podrán descansar a nivel nacional debido a importante fecha histórica

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alcalde de Patáz fue intervenido por la Policía durante su 'marcha de sacrificio' hacia Lima

Israel intercepta el último barco de la flotilla a Gaza mientras continúan las protestas en varias partes del mundo

Estados Unidos revela las impactantes imágenes del nuevo ataque a una embarcación en el Caribe que deja 4 muertos

Sociedad

Corte de agua en Arequipa el 2 y 3 de octubre: revisa los horarios y distritos afectados según Sedapar

Esta universidad pública dejó atrás a la UNI, a la Agraria y se posiciona como la mejor del Perú, según el ránking Sunedu 2025

Hombre es hallado sin vida en maletera de auto: pareja confesó ser la autora ante la Policía en Breña

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Alcalde de Patáz fue intervenido por la Policía durante su 'marcha de sacrificio' hacia Lima

Vladimir Cerrón intenta alejarse del Gobierno de Boluarte y acusa a sus ministros de ser 'topos' de Acuña

Rosa María Palacios sobre movilizaciones ciudadanas: "En todas las partes del mundo los estudiantes lideran las protestas"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025