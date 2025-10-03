Asesinan a trabajador en av. Colonial, Callao: sería miembro de sindicato de la Línea 2 del Metro

Un hombre fue asesinado la mañana de este viernes 3 de octubre en la cuadra 17 de la avenida Óscar Benavides, en el distrito de Bellavista, Callao, frente a decenas de transeúntes. La víctima fue identificada por las autoridades como Manuel Emilio Molina Benavente. Según testigos que se encontraban en el lugar, Molina sería integrante del sindicato de trabajadores de la Línea 2 del Metro de Lima , aunque esta información aún no ha sido confirmada oficialmente por la empresa ni por el consorcio responsable del proyecto.

La víctima fue encontrada tendida sobre el pavimento, con múltiples heridas de bala en el cuerpo. La Policía cercó la zona y ha iniciado las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar el móvil del ataque. El atentado también dejó a un segundo hombre gravemente herido por impactos de bala en la cabeza.

TE RECOMENDAMOS Se fue SANTIVÁÑEZ y los líos del ALCALDE | Sin Guion con Rosa María Palacios

Asesinan a hombre en plena av. Oscar Benavides: sería trabajador de la Línea 2 del Metro de Lima

De acuerdo con información recogida por la Policía, el ataque ocurrió cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron a sus víctimas en plena vía pública, a la altura del número 1780 de la mencionada avenida, a pocos metros del supermercado Metro. Testigos aseguran que los atacantes abrieron fuego sin mediar palabra y luego huyeron del lugar a gran velocidad.

Abel Víctor Itabel Zunini Salazar, de 31 años, sería el segundo afectado, quien fue trasladado por personal de serenazgo al Hospital Daniel Alcides Carrión. El parte médico indica que ingresó al área de trauma shock debido al proyectil que lo alcanzó y se encuentra en estado crítico. La investigación sigue en curso y se espera que en las próximas horas se brinden más detalles oficiales sobre el caso.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 Opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 261 8793 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco) Ambulancias de EsSalud en Lima 117 Cuerpo General de Bomberos Voluntarios 116

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.