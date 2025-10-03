HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Dictan 9 meses de prisión preventiva contra 'Pequeño J.'
Dictan 9 meses de prisión preventiva contra 'Pequeño J.'     Dictan 9 meses de prisión preventiva contra 'Pequeño J.'     Dictan 9 meses de prisión preventiva contra 'Pequeño J.'     
Sociedad

Tres nuevos crímenes en las últimas 24 horas

Según el conteo diario de La República, hasta el 2 de octubre iban 5.308 crímenes, a los cuales se suman tres víctimas más en el gobierno de Boluarte: 5.311

Asesinatos no dan tregua a los peruanos, hay tres nuevas víctimas. Foto: composición LR.
Asesinatos no dan tregua a los peruanos, hay tres nuevas víctimas. Foto: composición LR.

La ola criminal sigue generando muerte en diferentes zonas del país. Durante las últimas 24 horas se reportaron al menos tres nuevas víctimas en el Callao, en el distrito limeño de Breña y la región Puno. En esta última jurisdicción, el rebrote del crimen obligó a la suspensión de actividades mineras en La Rinconada.

De esta manera, la cifra de homicidios se incrementa a 5.311 durante el gobierno de Dina Boluarte, según el conteo diario que realiza La República.

TE RECOMENDAMOS

DINA BOLUARTE minimiza el paro y MINISTRO JUAN CAVERO bajo la lupa | ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD

Asesinan a hombre en plena vía pública de Bellavista y dejan a otro herido de gravedad

La mañana de este viernes 3 de octubre, un ataque armado dejó un muerto y un herido en la cuadra 17 de la avenida Óscar Benavides, en el distrito de Bellavista, Callao. La víctima fatal fue identificada como Manuel Emilio Molina Benavente (28), quien recibió múltiples impactos de bala ante la mirada de numerosos transeúntes.

Testigos señalaron que la víctima tendría presuntos vínculos con el sindicato de trabajadores de la Línea 2 del Metro de Lima, información que aún no ha sido confirmada por las autoridades.

En el lugar también fue hallado Abel Víctor Itabel Zunini Salazar, de 31 años, con graves heridas de bala en la cabeza. Personal de serenazgo lo trasladó de inmediato al Hospital Daniel Alcides Carrión, donde ingresó al área de trauma shock en estado crítico.

Hombre fue encontrado muerto en la maletera de su auto en Breña

Un hecho estremecedor sacudió al distrito de Breña, Lima, luego que el cuerpo de Alexander Valverde Laines (42) fuera hallado dentro de la maletera de su propio vehículo, estacionado en la cuadra 9 del jirón Huaraz. El descubrimiento fue posible gracias al aviso de vecinos, quienes avisaron a las autoridades alarmados por el intenso olor que emanaba del automóvil desde el día anterior.

Al llegar al lugar, agentes de la Policía encontraron a la víctima maniatada y en avanzado estado de descomposición. Según información preliminar de la PNP, el hombre habría sido asesinado por su pareja sentimental, lo que abre una compleja línea de investigación.

Minero desaparecido es hallado sin vida en botadero en Ananea

Un minero que estaba desaparecido desde el 11 de septiembre, fue hallado sin vida en un botadero del centro poblado Lunar de Oro, distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Putina, región Puno. El cuerpo presentaba signos de violencia en cuello y cabeza y todo apunta a un asesinato.

La víctima fue identificada como Ademir Noel Fuentes Yucra (39). Su cuerpo fue ubicado luego de que su hermano recibiera una llamada anónima que le indicaba que su cadáver había sido echado detrás de una parroquia. Con la información, familiares y policías fueron a la zona, hallando al obrero en un botadero de basura y desmonte de residuos mineros. Vestía un mameluco térmico oscuro.

Frente a este nuevo episodio de violencia en la zona, la Corporación Minera Ananea anunció la paralización de sus operaciones de las minas La Rinconada y Lunar de Oro. La medida empezó este 3 de octubre por tiempo indefinido.

Notas relacionadas
Asesinan a un trabajador de la Línea 2 del Metro en exteriores de obra en av. Colonial, Callao

Asesinan a un trabajador de la Línea 2 del Metro en exteriores de obra en av. Colonial, Callao

LEER MÁS
Hombre es hallado sin vida en maletera de auto: pareja confesó ser la autora ante la Policía en Breña

Hombre es hallado sin vida en maletera de auto: pareja confesó ser la autora ante la Policía en Breña

LEER MÁS
Cinco asesinatos en las últimas 24 horas

Cinco asesinatos en las últimas 24 horas

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Nueva ley obligaría a restaurantes y supermercados del Perú a dar un litro de agua gratis a consumidores

Nueva ley obligaría a restaurantes y supermercados del Perú a dar un litro de agua gratis a consumidores

LEER MÁS
Poder Judicial dicta 9 meses de prisión preventiva contra Tony Valverde, alias 'Pequeño J.'

Poder Judicial dicta 9 meses de prisión preventiva contra Tony Valverde, alias 'Pequeño J.'

LEER MÁS
Médico de EsSalud es condenado por recibir S/8.000 para falsificar documentos y facilitar pensión de invalidez

Médico de EsSalud es condenado por recibir S/8.000 para falsificar documentos y facilitar pensión de invalidez

LEER MÁS
Siete policías fueron detenidos por integrar la organización criminal del 'Monstruo', informó jefe de la PNP, Óscar Arriola

Siete policías fueron detenidos por integrar la organización criminal del 'Monstruo', informó jefe de la PNP, Óscar Arriola

LEER MÁS
Hombre es hallado sin vida en maletera de auto: pareja confesó ser la autora ante la Policía en Breña

Hombre es hallado sin vida en maletera de auto: pareja confesó ser la autora ante la Policía en Breña

LEER MÁS
Línea 2 del Metro: liberan av. Nicolás Ayllón tras 6 años por obras de la estación Circunvalación

Línea 2 del Metro: liberan av. Nicolás Ayllón tras 6 años por obras de la estación Circunvalación

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alcalde de Patáz fue intervenido por la Policía durante su 'marcha de sacrificio' hacia Lima

Israel intercepta el último barco de la flotilla a Gaza mientras continúan las protestas en varias partes del mundo

Estados Unidos revela las impactantes imágenes del nuevo ataque a una embarcación en el Caribe que deja 4 muertos

Sociedad

Corte de agua en Arequipa el 2 y 3 de octubre: revisa los horarios y distritos afectados según Sedapar

Esta universidad pública dejó atrás a la UNI, a la Agraria y se posiciona como la mejor del Perú, según el ránking Sunedu 2025

Hombre es hallado sin vida en maletera de auto: pareja confesó ser la autora ante la Policía en Breña

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Alcalde de Patáz fue intervenido por la Policía durante su 'marcha de sacrificio' hacia Lima

Vladimir Cerrón intenta alejarse del Gobierno de Boluarte y acusa a sus ministros de ser 'topos' de Acuña

Rosa María Palacios sobre movilizaciones ciudadanas: "En todas las partes del mundo los estudiantes lideran las protestas"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025