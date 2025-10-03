Tres nuevos crímenes en las últimas 24 horas

La ola criminal sigue generando muerte en diferentes zonas del país. Durante las últimas 24 horas se reportaron al menos tres nuevas víctimas en el Callao, en el distrito limeño de Breña y la región Puno. En esta última jurisdicción, el rebrote del crimen obligó a la suspensión de actividades mineras en La Rinconada.

De esta manera, la cifra de homicidios se incrementa a 5.311 durante el gobierno de Dina Boluarte, según el conteo diario que realiza La República.

TE RECOMENDAMOS DINA BOLUARTE minimiza el paro y MINISTRO JUAN CAVERO bajo la lupa | ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD

Asesinan a hombre en plena vía pública de Bellavista y dejan a otro herido de gravedad

La mañana de este viernes 3 de octubre, un ataque armado dejó un muerto y un herido en la cuadra 17 de la avenida Óscar Benavides, en el distrito de Bellavista, Callao. La víctima fatal fue identificada como Manuel Emilio Molina Benavente (28), quien recibió múltiples impactos de bala ante la mirada de numerosos transeúntes.

Testigos señalaron que la víctima tendría presuntos vínculos con el sindicato de trabajadores de la Línea 2 del Metro de Lima, información que aún no ha sido confirmada por las autoridades.

En el lugar también fue hallado Abel Víctor Itabel Zunini Salazar, de 31 años, con graves heridas de bala en la cabeza. Personal de serenazgo lo trasladó de inmediato al Hospital Daniel Alcides Carrión, donde ingresó al área de trauma shock en estado crítico.

Hombre fue encontrado muerto en la maletera de su auto en Breña

Un hecho estremecedor sacudió al distrito de Breña, Lima, luego que el cuerpo de Alexander Valverde Laines (42) fuera hallado dentro de la maletera de su propio vehículo, estacionado en la cuadra 9 del jirón Huaraz. El descubrimiento fue posible gracias al aviso de vecinos, quienes avisaron a las autoridades alarmados por el intenso olor que emanaba del automóvil desde el día anterior.

Al llegar al lugar, agentes de la Policía encontraron a la víctima maniatada y en avanzado estado de descomposición. Según información preliminar de la PNP, el hombre habría sido asesinado por su pareja sentimental, lo que abre una compleja línea de investigación.

Minero desaparecido es hallado sin vida en botadero en Ananea

Un minero que estaba desaparecido desde el 11 de septiembre, fue hallado sin vida en un botadero del centro poblado Lunar de Oro, distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Putina, región Puno. El cuerpo presentaba signos de violencia en cuello y cabeza y todo apunta a un asesinato.

La víctima fue identificada como Ademir Noel Fuentes Yucra (39). Su cuerpo fue ubicado luego de que su hermano recibiera una llamada anónima que le indicaba que su cadáver había sido echado detrás de una parroquia. Con la información, familiares y policías fueron a la zona, hallando al obrero en un botadero de basura y desmonte de residuos mineros. Vestía un mameluco térmico oscuro.

Frente a este nuevo episodio de violencia en la zona, la Corporación Minera Ananea anunció la paralización de sus operaciones de las minas La Rinconada y Lunar de Oro. La medida empezó este 3 de octubre por tiempo indefinido.