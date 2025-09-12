HOYSuscripcion LR Focus

Sin Guion con Rosa María Palacios     
Macla relata traumática experiencia que vivió cuando tomó un taxi en Breña: "Por eso soy desconfiada"

La actriz peruana Macla Yamada compartió en Ouke su experiencia al que denominó 'traumática' al ser asaltada en un taxi en Breña, tras salir de una discoteca junto con sus amigos.

Macla Yamada reveló que, junto con sus amigos, fue asaltada después de tomar un taxi en Breña.
| Foto: Composición LR/ YouTube de Carlos Orozco

Durante la última edición del pódcast Ouke, la actriz peruana Macla Yamada relató una experiencia traumática al subir a un taxi en Breña, luego de salir de una discoteca con unos amigos. "Sentí que me iba a dar un paro", confesó. Según su testimonio, en un momento del viaje el conductor se detuvo en un grifo para cargar gas. "Por eso soy tan desconfiada de los taxis", mencionó.

El taxista comenzó a hacer llamadas extrañas, mencionando nombres de calles que parecían estar muy cerca del destino de Macla y sus amigos. “No me la veía venir y en un momento se mete a una calle tan oscura que mi amigo me dijo 'nos van a atracar'”, relató.

PUEDES VER: Carlos Orozco dice que callaría si la pareja de Macla Yamada la engaña y ella responde: “Eres un c***"

Macla Yamada y su traumática experiencia que vivió en un taxi en Breña

Macla Yamada relató que el vehículo redujo la velocidad al internarse en una calle desolada y, de repente, en plena oscuridad, tres sujetos armados salieron a rodearlos. “Se llevaron mi teléfono y nos dejaron en medio de la nada”, contó, lo que dejó impactados a sus compañeros.

La artista peruana agregó que los delincuentes no solo se llevaron su celular, sino también sus aretes, pulseras y anillos, mientras que a uno de sus amigos lo despojaron de sus zapatillas. Tras el asalto, caminaron hasta llegar a una avenida para conseguir un taxi dispuesto a llevarlos, al que tuvieron que contarle lo ocurrido. “Le dije: ‘mi mamá va a pagar el taxi’”, finalizó.

