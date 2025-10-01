Cuatro crímenes en las últimas 24 horas

En las últimas 24 horas, el país ha sido nuevamente escenario de cuatro hechos de sangre en las ciudades de Lima, Callao, Tumbes y La Libertad.

El aumento de crímenes en el Perú evidencia una preocupante tendencia que mantiene en alerta a la ciudadanía.

Según el conteo diario y oficial de La República, en lo que va del año se han registrado 5.303 homicidios en el gobierno de Dina Boluarte.

Ate: jalador de combi fue baleado en plena Carretera Central a la altura de Huaycán

Según en medios locales, un jalador de combi fue atacado a balazos la tarde de este miércoles en la Carretera Central, a la altura de la entrada de Huaycán, en el distrito de Ate.

El occiso sería identificado como Cristian Yunior Mallma Ayala, de 30 años, testigos indicaron que un hombre armado descendió de auto rojo y atacó directamente al trabajador y fugó. La escena se produjo frente a transeúntes, incluidos menores de edad.

Callao: asesinan a cobrador de combi frente a pasajeros

Un nuevo hecho de violencia enluta al transporte público en el Callao. A las 6:30 de la mañana de este martes, Jackson Gabriel Gámez Navarro, cobrador de la empresa de transporte Consorcio Vía Colonial, fue asesinado a balazos mientras se encontraba a bordo de una combi en el cruce de la cuadra 28 de la avenida Óscar Benavides con la calle 5, a escasos metros del colegio “Jesús es mi Luz”.

Según informaron los serenos del distrito, un vehículo interceptó a la unidad de transporte y uno de sus ocupantes descendió rápidamente. Sin mediar palabra, el sujeto disparó varias veces directamente contra Gámez, quien se encontraba en el asiento del copiloto. Tras el ataque, el agresor volvió al automóvil y huyó con rumbo desconocido.

La víctima, de nacionalidad venezolana y 27 años de edad, llevaba ocho años laborando en la empresa de transporte. Fue alcanzado por los proyectiles y falleció en el lugar. Producto del atentado también resultaron heridos el conductor, identificado como Pablo José Hernández Santana, y otro cobrador, José Daniel Hernández Vásquez, quienes serían familiares entre sí. Ambos fueron auxiliados y trasladados de emergencia al Hospital Daniel Alcides Carrión, donde permanecen internados.

Tumbes: acribillan a padre de familia y dejan herido a otro hombre

Una feroz balacera ocurrida en el sector El Circuito, en la ciudad de Tumbes, dejó como saldo un fallecido y un herido.

Según la información policial, la victima fue identificada como Luis Alfredo Correa Fernández, un padre de familia conocido en la zona como ‘Tula. Él fue interceptado por sus atacantes cuando caminaba por la vía pública y le dispararon a quemarropa. Producto del ataque, otra persona resultó herida y fue trasladada al hospital de la zona.

La Libertad: asesinan y abandonan a joven padre de familia en la sierra

Un joven padre de familia fue asesinado a sangre fría por desconocidos, quienes abandonaron el cadáver en la vía Huamachuco – Calemar, en la sierra de La Libertad.

La victima fue identificada como Junior Vásquez Romero, de 29 años. Según su familia, se encontraba desaparecido tras salir de su vivienda, ubicada en Pataz, junto a un amigo que confesó ante las rondas campesinas haber participado en el crimen y haber cobrado 30 mil soles.