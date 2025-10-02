Cinco asesinatos en las últimas 24 horas

Hechos sangrientos ocurrieron en el Callao, Madre de Dios, Piura, Lambayeque y Loreto. Foto : Composición LR

Hechos sangrientos ocurrieron en el Callao, Madre de Dios, Piura, Lambayeque y Loreto. Foto : Composición LR

En las últimas 24 horas, el país ha sido escenario de una serie de asesinatos que han dejado un saldo de cinco personas fallecidas por hechos sangrientos en las diferentes regiones.

Según el registro diario y oficial de La República, en lo que va del año se han contabilizado 5.308 homicidios en el gobierno de Boluarte.

Asesinan a balazos a joven dentro de su vivienda en el Callao

Un hombre de 30 años fue asesinado la noche del miércoles dentro de su vivienda ubicada en la cooperativa El Ayllu, en la calle José Eguren, Callao. Según testigos, la víctima sería Christian Ávila y, cerca de las 9:30 p.m., un grupo de sicarios irrumpió en la casa y lo acribilló, generando pánico en la zona.

Agentes de la Gerencia de Operaciones Especiales de la Municipalidad del Callao llegaron al lugar para resguardar el perímetro mientras la Policía realiza las investigaciones.

Vecinos aseguraron haber escuchado fuertes ruidos y mostraron su indignación frente al avance de la criminalidad, exigiendo que las autoridades tomen medidas más drásticas para frenar la ola de violencia que afecta a la región.

De varios disparos delincuentes asesinan a chofer interprovincial en Madre de Dios

Un chofer de la empresa interprovincial Utisa fue asesinado de varios disparos por un grupo de delincuentes la tarde del miércoles 1 de octubre, en el distrito de Inambari, provincia de Tambopata, en la región de Madre de Dios.

La victima fue identificada Raphael Quispe Quispe, de 35 años, quien se encontraba al volante del vehículo cuando fue interceptado por cinco malhechores quienes abrieron fuego sin mediar palabra para luego huir con rumbo desconocido, dejando al conductor sin signos vitales.

Matan a joven mientras esperaba a su pareja en Piura

Un joven de 24 años fue asesinado a sangre fría por dos desconocidos a bordo de una moto cuando esperaba a su pareja en una calle de Sullana, en Piura.

Según las autoridades, el hecho sangriento ocurrió la tarde del 1 de octubre en el asentamiento humano Sánchez Cerro, cuando la victima identificada como Luis Alberto Pacherrez Távara recibió varios disparos por parte de uno de sus atacantes. Tras lo ocurrido, la pareja de Pacherrez lo trasladó hasta el nosocomio de la zona, donde estuvo internado; sin embargo, horas después dejo de existir.

Mecánico fallece tras ser atacado por sicario en Lambayeque

Un mecánico de motos falleció tras ser atacado a sangre fría por un presunto sicario la noche del miércoles 1 de octubre, en el distrito de José Leonardo Ortiz, en la provincia de Chiclayo, región de Lambayeque.

Según información preliminar, la víctima sería Angello Asalde y se encontraba en su moto, conversando con un amigo, en la calle Veintiocho de Julio, cuando fue sorprendido por un desconocido que le disparó al menos dos veces, dejándolo herido en la vía publica

Tras el ataque, el joven mecánico fue trasladado al hospital de la zona, donde lamentablemente llegó sin signos vitales.

Encuentran sin vida a extranjero en Loreto

Un ciudadano de nacionalidad chilena, identificado como Felipe Carlos del Pozo Muñoz, de 71 años, fue encontrado sin vida y enterrado en el kilómetro 21 de la carretera Iquitos-Nauta, en Loreto.

Las primeras informaciones señalan que el adulto mayor fue secuestrado de su vivienda ubicada en el distrito de Belén, en Iquitos, con la finalidad de robarle sus pertenencias y obligarlo a entregar las claves de sus cuentas bancarias.

Tras lo ocurrido, miembros de la Policía lograron capturar a tres personas, quienes están siendo investigadas para esclarecer el crimen.