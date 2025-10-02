HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sociedad

Cinco asesinatos en las últimas 24 horas

Según el conteo diario de La República, hasta el 1 de octubre iban 5.303 crímenes, a los cuales se suman cinco víctimas más en el gobierno de Boluarte: 5.308

Hechos sangrientos ocurrieron en el Callao, Madre de Dios, Piura, Lambayeque y Loreto. Foto : Composición LR
Hechos sangrientos ocurrieron en el Callao, Madre de Dios, Piura, Lambayeque y Loreto. Foto : Composición LR

En las últimas 24 horas, el país ha sido escenario de una serie de asesinatos que han dejado un saldo de cinco personas fallecidas por hechos sangrientos en las diferentes regiones.

Según el registro diario y oficial de La República, en lo que va del año se han contabilizado 5.308 homicidios en el gobierno de Boluarte.

TE RECOMENDAMOS

Se fue SANTIVÁÑEZ y los líos del ALCALDE | Sin Guion con Rosa María Palacios

Asesinan a balazos a joven dentro de su vivienda en el Callao

Un hombre de 30 años fue asesinado la noche del miércoles dentro de su vivienda ubicada en la cooperativa El Ayllu, en la calle José Eguren, Callao. Según testigos, la víctima sería Christian Ávila y, cerca de las 9:30 p.m., un grupo de sicarios irrumpió en la casa y lo acribilló, generando pánico en la zona.

Agentes de la Gerencia de Operaciones Especiales de la Municipalidad del Callao llegaron al lugar para resguardar el perímetro mientras la Policía realiza las investigaciones.

Vecinos aseguraron haber escuchado fuertes ruidos y mostraron su indignación frente al avance de la criminalidad, exigiendo que las autoridades tomen medidas más drásticas para frenar la ola de violencia que afecta a la región.

PUEDES VER: Dina Boluarte minimiza protesta de los transportistas: "Un paro de 48 horas no va a solucionar el crimen organizado"

lr.pe

De varios disparos delincuentes asesinan a chofer interprovincial en Madre de Dios

Un chofer de la empresa interprovincial Utisa fue asesinado de varios disparos por un grupo de delincuentes la tarde del miércoles 1 de octubre, en el distrito de Inambari, provincia de Tambopata, en la región de Madre de Dios.

La victima fue identificada Raphael Quispe Quispe, de 35 años, quien se encontraba al volante del vehículo cuando fue interceptado por cinco malhechores quienes abrieron fuego sin mediar palabra para luego huir con rumbo desconocido, dejando al conductor sin signos vitales.

Matan a joven mientras esperaba a su pareja en Piura

Un joven de 24 años fue asesinado a sangre fría por dos desconocidos a bordo de una moto cuando esperaba a su pareja en una calle de Sullana, en Piura.

Según las autoridades, el hecho sangriento ocurrió la tarde del 1 de octubre en el asentamiento humano Sánchez Cerro, cuando la victima identificada como Luis Alberto Pacherrez Távara recibió varios disparos por parte de uno de sus atacantes. Tras lo ocurrido, la pareja de Pacherrez lo trasladó hasta el nosocomio de la zona, donde estuvo internado; sin embargo, horas después dejo de existir.

PUEDES VER: Bus Vipusa es atacado a balazos por segunda vez con pasajeros a bordo en SJM: bala rozó a chofer

lr.pe

Mecánico fallece tras ser atacado por sicario en Lambayeque

Un mecánico de motos falleció tras ser atacado a sangre fría por un presunto sicario la noche del miércoles 1 de octubre, en el distrito de José Leonardo Ortiz, en la provincia de Chiclayo, región de Lambayeque.

Según información preliminar, la víctima sería Angello Asalde y se encontraba en su moto, conversando con un amigo, en la calle Veintiocho de Julio, cuando fue sorprendido por un desconocido que le disparó al menos dos veces, dejándolo herido en la vía publica

Tras el ataque, el joven mecánico fue trasladado al hospital de la zona, donde lamentablemente llegó sin signos vitales.

Encuentran sin vida a extranjero en Loreto

Un ciudadano de nacionalidad chilena, identificado como Felipe Carlos del Pozo Muñoz, de 71 años, fue encontrado sin vida y enterrado en el kilómetro 21 de la carretera Iquitos-Nauta, en Loreto.

Las primeras informaciones señalan que el adulto mayor fue secuestrado de su vivienda ubicada en el distrito de Belén, en Iquitos, con la finalidad de robarle sus pertenencias y obligarlo a entregar las claves de sus cuentas bancarias.

Tras lo ocurrido, miembros de la Policía lograron capturar a tres personas, quienes están siendo investigadas para esclarecer el crimen.

Notas relacionadas
Cuatro crímenes en las últimas 24 horas

Cuatro crímenes en las últimas 24 horas

LEER MÁS
Capturan en Cusco a homicida incluido en la lista de ‘Los más buscados’

Capturan en Cusco a homicida incluido en la lista de ‘Los más buscados’

LEER MÁS
Seis asesinatos en las últimas 24 horas

Seis asesinatos en las últimas 24 horas

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Mañana 3 de octubre habrá paro de transportistas? Esto dicen los gremios

¿Mañana 3 de octubre habrá paro de transportistas? Esto dicen los gremios

LEER MÁS
Perú disfrutará de este feriado en octubre de 2025: trabajadores podrán descansar a nivel nacional debido a importante fecha histórica

Perú disfrutará de este feriado en octubre de 2025: trabajadores podrán descansar a nivel nacional debido a importante fecha histórica

LEER MÁS
Médico de EsSalud es condenado por recibir S/8.000 para falsificar documentos y facilitar pensión de invalidez

Médico de EsSalud es condenado por recibir S/8.000 para falsificar documentos y facilitar pensión de invalidez

LEER MÁS
Paro de transportistas hoy EN VIVO en Lima y Callao: gremios de SUTEP Y Construcción Civil se suman a las movilizaciones

Paro de transportistas hoy EN VIVO en Lima y Callao: gremios de SUTEP Y Construcción Civil se suman a las movilizaciones

LEER MÁS
MTC fija edad máxima para que adultos mayores obtengan licencia de conducir en Perú este 2025

MTC fija edad máxima para que adultos mayores obtengan licencia de conducir en Perú este 2025

LEER MÁS
Paro de transporte EN VIVO: Corredor Morado desvía su ruta en las líneas 404, 405 y 406 por manifestantes en Av. Abancay, según ATU

Paro de transporte EN VIVO: Corredor Morado desvía su ruta en las líneas 404, 405 y 406 por manifestantes en Av. Abancay, según ATU

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Hay clases hoy jueves 2 de octubre por paro de transportistas en Lima y Callao? Lo que dice Minedu

Paro de transportistas EN VIVO: así se vive la protesta en Lima y Callao, usuarios se encuentran varados y colectivos cobran hasta 50% más

Juan Manuel Cavero Solano jura como nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Juan José Santiváñez

Sociedad

¿Hay clases hoy jueves 2 de octubre por paro de transportistas en Lima y Callao? Lo que dice Minedu

Paro de transportistas EN VIVO: así se vive la protesta en Lima y Callao, usuarios se encuentran varados y colectivos cobran hasta 50% más

¿Cómo va el paro de transportistas hoy? La ruta hacia el Congreso y las principales vías afectadas

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Juan Manuel Cavero Solano jura como nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Juan José Santiváñez

Dina Boluarte toma juramento de ministro de Justicia EN VIVO: presidenta nombra a Juan Cavero Lozano en reemplazo de Santiváñez

Juan José Santiváñez renunció al Ministerio de Justicia para postular en las Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025