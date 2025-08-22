HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Así fue el traslado de Martín Vizcarra al Penal de Ancón II
Así fue el traslado de Martín Vizcarra al Penal de Ancón II     Así fue el traslado de Martín Vizcarra al Penal de Ancón II     Así fue el traslado de Martín Vizcarra al Penal de Ancón II     
Sociedad

Breña: Ladrón roba tablet a censista, choca contra tienda y finge ser inocente, pero serenazgo lo detiene

Las cámaras de seguridad de Breña registraron las acciones del ladrón. El sujeto tiene antecedentes penales por denuncias de robo y violencia familiar, además de contar con una requisitoria vigente.

Ladrón que robó tablet a joven censista en Breña fue llevado a la comisaría para que se realicen las investigaciones del caso.
Ladrón que robó tablet a joven censista en Breña fue llevado a la comisaría para que se realicen las investigaciones del caso. | Foto: composición LR | difusión ATV

Un delincuente asaltó a una joven censista en la cuadra 4 de la avenida Pedro Donofrio, en el distrito de Breña. De acuerdo con las cámaras de seguridad, el sujeto se movilizaba en bicicleta cuando le arrebató la tablet con la que cumplía su labor, en plena vía pública. Tras ello, el ladrón perdió el control y se estrelló contra una tienda. De inmediato, se quitó la casaca y dejó la bicicleta a un lado para intentar pasar desapercibido.

Poco después, un agente de serenazgo llegó al lugar y le preguntó por el paradero del hampón. En las imágenes se observa que el sujeto finge no saber nada e incluso señala en otra dirección, como si el ladrón hubiera escapado. Sin embargo, el sereno lo reconoció y lo intervino de inmediato. Aunque el delincuente trató de huir una vez más, el agente lo detuvo y dio aviso a la Policía Nacional del Perú (PNP), que lo trasladó a la comisaría.

PUEDES VER: INEI pretendía exigir a censistas que paguen por tablets en caso de robos o pérdidas

lr.pe

Ladrón roba tablet a censista y finge ser inocente, pero termina detenido

Tras la intervención del Serenazgo y la PNP, algunos vecinos salieron a defender al detenido, debido a que les parecía ser una persona conocida de la zona e, incluso, cuidador de autos en el jirón Napo, en Breña. Sin embargo, se confirmó que el sujeto tenía antecedentes penales. El hombre registra más de diez denuncias por robo, violencia familiar y cuenta con una requisitoria vigente.

"A pesar de las limitaciones que tenemos, con pocas cámaras, hemos logrado perseguir y capturar al sujeto", informó el Serenazgo.

El detenido fue trasladado a la comisaría más cercana para brindar sus descargos acerca de lo ocurrido y para que las autoridades inicien las investigaciones del caso. Fue identificado como Ricardo Romero Dávila, de 37 años.

PUEDES VER: Reportan robo de tablets en Ica durante el inicio de los Censos Nacionales 2025

lr.pe

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 261 8793
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)
Ambulancias de EsSalud en Lima117
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios116

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Golpean a censista embarazada para robarle mientras realizaba su labor en Chiclayo

Golpean a censista embarazada para robarle mientras realizaba su labor en Chiclayo

LEER MÁS
Asesinan a censista de INEI en Tarapoto, San Martín: un menor entre los sospechosos

Asesinan a censista de INEI en Tarapoto, San Martín: un menor entre los sospechosos

LEER MÁS
Cinco censistas son asaltados en Piura durante Censos Nacionales 2025: tablets robadas contenían información de ciudadanía

Cinco censistas son asaltados en Piura durante Censos Nacionales 2025: tablets robadas contenían información de ciudadanía

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ampliación del Metropolitano: MTC responsabiliza a gestión de López Aliaga por 12 estaciones inoperativas

Ampliación del Metropolitano: MTC responsabiliza a gestión de López Aliaga por 12 estaciones inoperativas

LEER MÁS
El trágico accidente de deflagración de gas en Villa El Salvador que dejó 34 muertos: chofer responsable de la tragedia no fue a prisión

El trágico accidente de deflagración de gas en Villa El Salvador que dejó 34 muertos: chofer responsable de la tragedia no fue a prisión

LEER MÁS
Con solo 17 años, genio de SJL logró primer puesto en la UNI con puntaje histórico: estudiará a la vez en la PUCP

Con solo 17 años, genio de SJL logró primer puesto en la UNI con puntaje histórico: estudiará a la vez en la PUCP

LEER MÁS
Segundo lote de trenes Caltrain de López Aliaga que llegarán a Lima fueron vandalizados: asientos rotos y ventanas rajadas

Segundo lote de trenes Caltrain de López Aliaga que llegarán a Lima fueron vandalizados: asientos rotos y ventanas rajadas

LEER MÁS
Línea 1 anuncia cierre parcial entre la Vía de Evitamiento y la Vía Expresa Línea Amarilla por obras de mantenimiento hasta el 31 de agosto

Línea 1 anuncia cierre parcial entre la Vía de Evitamiento y la Vía Expresa Línea Amarilla por obras de mantenimiento hasta el 31 de agosto

LEER MÁS
Difunden video de docente de UNMSM amenazando a estudiantes por quejarse de sus inasistencias: universidad la despidió

Difunden video de docente de UNMSM amenazando a estudiantes por quejarse de sus inasistencias: universidad la despidió

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Hallan cadáver de hombre cerca de colegio en Ventanilla: habría sido baleado en pleno descampado

Camión con petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac: empresa no contaba con permisos

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarían la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

Sociedad

Hallan cadáver de hombre cerca de colegio en Ventanilla: habría sido baleado en pleno descampado

Camión con petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac: empresa no contaba con permisos

Mi expareja me dejó a su hijo y yo me hice cargo, ¿puedo denunciarla por pensión de alimentos?

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Crisis en el APRA: más de 11 mil militantes fueron desafiliados tras problemas administrativos internos

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota