Ladrón que robó tablet a joven censista en Breña fue llevado a la comisaría para que se realicen las investigaciones del caso. | Foto: composición LR | difusión ATV

Ladrón que robó tablet a joven censista en Breña fue llevado a la comisaría para que se realicen las investigaciones del caso. | Foto: composición LR | difusión ATV

Un delincuente asaltó a una joven censista en la cuadra 4 de la avenida Pedro Donofrio, en el distrito de Breña. De acuerdo con las cámaras de seguridad, el sujeto se movilizaba en bicicleta cuando le arrebató la tablet con la que cumplía su labor, en plena vía pública. Tras ello, el ladrón perdió el control y se estrelló contra una tienda. De inmediato, se quitó la casaca y dejó la bicicleta a un lado para intentar pasar desapercibido.

Poco después, un agente de serenazgo llegó al lugar y le preguntó por el paradero del hampón. En las imágenes se observa que el sujeto finge no saber nada e incluso señala en otra dirección, como si el ladrón hubiera escapado. Sin embargo, el sereno lo reconoció y lo intervino de inmediato. Aunque el delincuente trató de huir una vez más, el agente lo detuvo y dio aviso a la Policía Nacional del Perú (PNP), que lo trasladó a la comisaría.

PUEDES VER: INEI pretendía exigir a censistas que paguen por tablets en caso de robos o pérdidas

Ladrón roba tablet a censista y finge ser inocente, pero termina detenido

Tras la intervención del Serenazgo y la PNP, algunos vecinos salieron a defender al detenido, debido a que les parecía ser una persona conocida de la zona e, incluso, cuidador de autos en el jirón Napo, en Breña. Sin embargo, se confirmó que el sujeto tenía antecedentes penales. El hombre registra más de diez denuncias por robo, violencia familiar y cuenta con una requisitoria vigente.

"A pesar de las limitaciones que tenemos, con pocas cámaras, hemos logrado perseguir y capturar al sujeto", informó el Serenazgo.

El detenido fue trasladado a la comisaría más cercana para brindar sus descargos acerca de lo ocurrido y para que las autoridades inicien las investigaciones del caso. Fue identificado como Ricardo Romero Dávila, de 37 años.

PUEDES VER: Reportan robo de tablets en Ica durante el inicio de los Censos Nacionales 2025

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 261 8793 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco) Ambulancias de EsSalud en Lima 117 Cuerpo General de Bomberos Voluntarios 116

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.