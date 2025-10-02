HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sociedad

Vecinos de San Isidro denuncian cierre repentino de polideportivo y su entrega a empresa privada por 5 años

Ciudadanos denuncian que Municipalidad de San Isidro no informó a usuarios sobre obras por remodelación en el complejo deportivo y que la medida estaría afectando alrededor de 250 familias.

Vecinos de San Isidro realizarán plantón en los exteriores del Polideportivo por contrato con empresa privada.
Vecinos de San Isidro realizarán plantón en los exteriores del Polideportivo por contrato con empresa privada. | Municipalidad San Isidro

Un grupo de vecinos de San isidro realizará un plantón hoy jueves 2 de octubre en los exteriores del Polideportivo por la puerta de ingreso que está al lado de la av. Ejército a las 6:30 p.m. Luego de que la municipalidad informara repentinamente el cierre de las instalaciones por trabajos de remodelación a cargo de la empresa DCK SPORT S.A.C.

Los ciudadanos rechazan la "privatización encubierta del único Complejo Deportivo Municipal" por medio de un convenio de responsabilidad compartida por 5 años aprobada por la entidad edil. Esta medida afectaría alrededor de 250 familias que asisten a los diversos talleres; puesto que, se le restringiría el horario para acceder a ciertas áreas.

TE RECOMENDAMOS

FISCALÍA al ataque y PRENSA bajo ataque | Sin Guion con Rosa María Palacios

Wendy Quintasi, residente de San Isidro, declaró a La República que espera que se anule el convenio con la corporación privada porque no ven la necesidad económica de esta acción. "Nosotros, como vecinos, sabemos cómo funciona nuestro distrito y cómo ha venido funcionando. Creemos que no hace falta que se tenga que ceder la administración del complejo deportivo a una entidad privada. Tienen la capacidad para seguir administrándolo".

La ciudadana también cuestionó el proceder de la entidad pública, ya que recién fueron informados el 30 de septiembre sobre la suspensión de las actividades. "Nos dijeron que a partir de octubre se iba a cancelar los talleres e iba a estar cerrado el Complejo Deportivo. Pusieron un número de teléfono para las consultas, pero cuando escribíamos nadie respondía".

PUEDES VER: Paro de transportistas hoy EN VIVO: protestas en Lima y Callao, usuarios varados y manifestantes marchan al Congreso

lr.pe

Denuncian ausencia de comunicación

Quintasi cuestiona la ausencia de comunicación por parte de la Municipalidad de San Isidro. Mencionó que recién el 1 de octubre, el canal de consultas respondió las preguntas de los vecinos, pero que "esa comunicación es contradictoria, porque entendemos que un convenio es entre dos entidades iguales, pero si es con una entidad pública, se estaría hablando de una concesión".

En la misma línea, Harry Cahuata, sostuvo que al enterarse del cierre del Polideportivo, él y otros vecinos indagaron particularmente con trabajadores municipales sobre lo que estaba sucediendo, pero se enteraron de que "los propios entrenadores, profesores no tenían ni idea de lo que estaba ocurriendo".

Convenio cederá parte de la cancha de fútbol 7 y 11 del Polideportivo de San Isidro, según la municipalidad. Foto: Municipalidad de San Isidro.

Convenio cederá parte de la cancha de fútbol 7 y 11 del Polideportivo de San Isidro, según la municipalidad. Foto: Municipalidad de San Isidro.

"Nos hemos organizado en grupos de padres que tenemos a niños en los talleres deportivos y nos hemos ido enterando poco a poco de la información que está bastante misteriosa y poco clara... Es una cesión de uso con derechos de explotar económicamente el recinto con horarios", expresó el residente.

Por otro lado, en una opinión conjunta, los vecinos de San Isidro cuestionaron cuál es la necesidad de la Municipalidad realizar un contrato con una empresa privada, si anteriormente otras gestiones no han tenido problemas. Además, criticaron el accionar de la institución por no responder sobre qué se va a hacer con los que pagaron mensualidades adelantas en los talleres y sobre la reubicación de los niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad que llevan estas actividades diariamente.

PUEDES VER: Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

lr.pe

Municipalidad de San Isidro responde

Este diario se comunicó con la Municipalidad de San Isidro para conocer su respuesta con base en las denuncias de sus vecinos. La entidad aclaró que no se trataría de un proceso de concesión, sino de un convenio de responsabilidad compartida con la empresa DCK SPORT S.A.C. Quien sería responsable de la administración del campo de fútbol 7 y 11 del Polideportivo.

Además, indicaron que se tomó esta medida porque "la municipalidad intentó realizar las reparaciones por administración directa, pero la especialización requerida hizo inviable el proceso. Por ello, se estableció un convenio de responsabilidad compartida con la empresa privada".

Según la información institucional, no se cobrará más del precio normal a los vecinos luego de la remodelación. En tanto, sobre por qué no informó debidamente el cierre el Complejo Deportivo, sostuvieron que el proyecto recién fue aprobado el jueves 25 de septiembre y por ello "no era posible anunciarlos antes".

Sobre la devolución de la mensualidad, señalaron que "han ofrecido alternativas del dinero o la reprogramación de los talleres"; sin embargo, estas actividades se restablecerían en tres meses. Finalmente, expusieron que se trasladará a los menores de edad y personas con discapacidad a otros espacios para la continuidad de sus actividades.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Cámaras captan a fiscalizador arrebatando canasta con tamales a madre ambulante en San Isidro: "Es un robo"

Cámaras captan a fiscalizador arrebatando canasta con tamales a madre ambulante en San Isidro: "Es un robo"

LEER MÁS
El misterioso edificio de San Isidro declarado inhabitable hace 21 años: ¿por qué viven personas adentro pese a orden judicial?

El misterioso edificio de San Isidro declarado inhabitable hace 21 años: ¿por qué viven personas adentro pese a orden judicial?

LEER MÁS
Transporte gratis por Semana Santa en San Isidro: los buses eléctricos que podrás utilizar para recorrer 7 iglesias

Transporte gratis por Semana Santa en San Isidro: los buses eléctricos que podrás utilizar para recorrer 7 iglesias

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Médico de EsSalud es condenado por recibir S/8.000 para falsificar documentos y facilitar pensión de invalidez

Médico de EsSalud es condenado por recibir S/8.000 para falsificar documentos y facilitar pensión de invalidez

LEER MÁS
Paro de transportistas hoy EN VIVO: protestas en Lima y Callao, tarifas altas y manifestantes marchan al Congreso

Paro de transportistas hoy EN VIVO: protestas en Lima y Callao, tarifas altas y manifestantes marchan al Congreso

LEER MÁS
Paro de transporte EN VIVO: Reniec no atenderá en esta oficina hoy jueves 2 de octubre por movilización de transportistas

Paro de transporte EN VIVO: Reniec no atenderá en esta oficina hoy jueves 2 de octubre por movilización de transportistas

LEER MÁS
¿Mañana 3 de octubre habrá paro de transportistas? Esto dicen los gremios

¿Mañana 3 de octubre habrá paro de transportistas? Esto dicen los gremios

LEER MÁS
Perú disfrutará de este feriado en octubre de 2025: trabajadores podrán descansar a nivel nacional debido a importante fecha histórica

Perú disfrutará de este feriado en octubre de 2025: trabajadores podrán descansar a nivel nacional debido a importante fecha histórica

LEER MÁS
MTC fija edad máxima para que adultos mayores obtengan licencia de conducir en Perú este 2025

MTC fija edad máxima para que adultos mayores obtengan licencia de conducir en Perú este 2025

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Vecinos de San Isidro denuncian cierre repentino de polideportivo y su entrega a empresa privada por 5 años

Corazón Serrano en Lima 2026: fecha, lugar y todo sobre su concierto en el Estadio San Marcos

China construirá un megaproyecto en América Latina que pone en jaque la ciberseguridad de la región

Sociedad

¿Mañana 3 de octubre habrá paro de transportistas? Esto dicen los gremios

Paro de transportistas hoy EN VIVO: protestas en Lima y Callao, tarifas altas y manifestantes marchan al Congreso

Temblor en Perú HOY, 2 de octubre: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Congreso: presentan moción de censura contra ministro de cultura por crisis en Machu Picchu

Silvana Carrión: "Renovación Popular ha capturado la Procuraduría (...) el nuevo ministro de Justicia firmó mi salida"

Papa León XIV: Quien está en contra del aborto pero celebra el maltrato a los inmigrantes y la pena de muerte, no es un provida

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025