Vecinos de San Isidro denuncian cierre repentino de polideportivo y su entrega a empresa privada por 5 años

Un grupo de vecinos de San isidro realizará un plantón hoy jueves 2 de octubre en los exteriores del Polideportivo por la puerta de ingreso que está al lado de la av. Ejército a las 6:30 p.m. Luego de que la municipalidad informara repentinamente el cierre de las instalaciones por trabajos de remodelación a cargo de la empresa DCK SPORT S.A.C.

Los ciudadanos rechazan la "privatización encubierta del único Complejo Deportivo Municipal" por medio de un convenio de responsabilidad compartida por 5 años aprobada por la entidad edil. Esta medida afectaría alrededor de 250 familias que asisten a los diversos talleres; puesto que, se le restringiría el horario para acceder a ciertas áreas.

Wendy Quintasi, residente de San Isidro, declaró a La República que espera que se anule el convenio con la corporación privada porque no ven la necesidad económica de esta acción. "Nosotros, como vecinos, sabemos cómo funciona nuestro distrito y cómo ha venido funcionando. Creemos que no hace falta que se tenga que ceder la administración del complejo deportivo a una entidad privada. Tienen la capacidad para seguir administrándolo".

La ciudadana también cuestionó el proceder de la entidad pública, ya que recién fueron informados el 30 de septiembre sobre la suspensión de las actividades. "Nos dijeron que a partir de octubre se iba a cancelar los talleres e iba a estar cerrado el Complejo Deportivo. Pusieron un número de teléfono para las consultas, pero cuando escribíamos nadie respondía".

Denuncian ausencia de comunicación

Quintasi cuestiona la ausencia de comunicación por parte de la Municipalidad de San Isidro. Mencionó que recién el 1 de octubre, el canal de consultas respondió las preguntas de los vecinos, pero que "esa comunicación es contradictoria, porque entendemos que un convenio es entre dos entidades iguales, pero si es con una entidad pública, se estaría hablando de una concesión".

En la misma línea, Harry Cahuata, sostuvo que al enterarse del cierre del Polideportivo, él y otros vecinos indagaron particularmente con trabajadores municipales sobre lo que estaba sucediendo, pero se enteraron de que "los propios entrenadores, profesores no tenían ni idea de lo que estaba ocurriendo".

Convenio cederá parte de la cancha de fútbol 7 y 11 del Polideportivo de San Isidro, según la municipalidad. Foto: Municipalidad de San Isidro.

"Nos hemos organizado en grupos de padres que tenemos a niños en los talleres deportivos y nos hemos ido enterando poco a poco de la información que está bastante misteriosa y poco clara... Es una cesión de uso con derechos de explotar económicamente el recinto con horarios", expresó el residente.

Por otro lado, en una opinión conjunta, los vecinos de San Isidro cuestionaron cuál es la necesidad de la Municipalidad realizar un contrato con una empresa privada, si anteriormente otras gestiones no han tenido problemas. Además, criticaron el accionar de la institución por no responder sobre qué se va a hacer con los que pagaron mensualidades adelantas en los talleres y sobre la reubicación de los niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad que llevan estas actividades diariamente.

Municipalidad de San Isidro responde

Este diario se comunicó con la Municipalidad de San Isidro para conocer su respuesta con base en las denuncias de sus vecinos. La entidad aclaró que no se trataría de un proceso de concesión, sino de un convenio de responsabilidad compartida con la empresa DCK SPORT S.A.C. Quien sería responsable de la administración del campo de fútbol 7 y 11 del Polideportivo.

Además, indicaron que se tomó esta medida porque "la municipalidad intentó realizar las reparaciones por administración directa, pero la especialización requerida hizo inviable el proceso. Por ello, se estableció un convenio de responsabilidad compartida con la empresa privada".

Según la información institucional, no se cobrará más del precio normal a los vecinos luego de la remodelación. En tanto, sobre por qué no informó debidamente el cierre el Complejo Deportivo, sostuvieron que el proyecto recién fue aprobado el jueves 25 de septiembre y por ello "no era posible anunciarlos antes".

Sobre la devolución de la mensualidad, señalaron que "han ofrecido alternativas del dinero o la reprogramación de los talleres"; sin embargo, estas actividades se restablecerían en tres meses. Finalmente, expusieron que se trasladará a los menores de edad y personas con discapacidad a otros espacios para la continuidad de sus actividades.

