Capturan en Cusco a homicida incluido en la lista de ‘Los más buscados’

Wilfredo Muñoz permaneció cinco años en la clandestinidad. | Fuente: Luis Álvarez / La República. | Créditos: Luis Álvarez / La República.

Tras cinco años en la clandestinidad, Wilfredo Muñoz Sosaya, incluido en la lista de 'Los más buscados' del Ministerio del Interior por los delitos de homicidio calificado y falsedad genérica, fue capturado en la avenida Costanera, en el distrito de San Sebastián en Cusco.

La detención estuvo a cargo de agentes de la comisaría de San Sebastián, quienes corroboraron la requisitoria vigente en su contra. El coronel PNP Carlos Arroyo precisó que el sujeto fue procesado en 2020 por el asesinato de una persona en la provincia de Anta y desde entonces permanecía prófugo.

“Durante cinco años estuvo esquivando a la justicia. Su captura pone fin a una búsqueda incansable para que pueda responder por los delitos imputados”, declaró el oficial.

Intento de fuga

Al momento del operativo, Muñoz Sosaya intentó escapar, pero fue reducido de inmediato. De acuerdo con la Policía, había modificado su aspecto físico utilizando lentes para evitar ser identificado.

Además de los procesos por homicidio y falsedad genérica, cuenta con antecedentes por abigeato, violencia familiar, hurto y peligro común.

La captura fue posible gracias a información proporcionada por un colaborador del Programa de Recompensas. El Ministerio del Interior ofrecía 30 mil soles por su paradero.

El detenido permanece en la comisaría de San Sebastián y será puesto a disposición de la Policía Judicial para continuar con el proceso correspondiente.