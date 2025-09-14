UNMSM reanuda clases y actividades presenciales tras acuerdo entre estudiantes y autoridades luego de la toma

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) anunció en un comunicado que tomó la decisión de reanudar las clases y actividades presenciales a partir del lunes 15 de setiembre en todas sus sedes, tras los acuerdos logrados entre estudiantes y autoridades en una mesa de diálogo. Cabe señalar que dicha medida se lleva a cabo luego de que los universitarios levantaran la toma de instalaciones, acción que realizaron para expresar su rechazo a una posible "privatización" de la institución educativa.

"La UNMSM informa a la comunidad universitaria y a la opinión pública que, tras un proceso de diálogo, se alcanzaron acuerdos que permiten restablecer las actividades académicas y administrativa de manera presencial. Agradecemos la comprensión de la comunidad sanmarquina durante estos días de toma", se lee en el documento elaborado por la San Marcos.

A pesar de que las clases se han retomado, la Decana de América aún no ha informado las fechas del examen de admisión 2026-I, que fue suspendido tras la toma. Esta prueba estaba programada para los días 13,14, 20 y 21 de setiembre.

UNMSM reanuda clases y actividades presenciales: FUSM se manifiesta

La Federación Universitaria de San Marcos (FUSM) se pronunció luego de que la San Marcos informara que las clases presenciales reiniciarán el lunes 15 de setiembre. La dirigente de dicha organización de representación estudiantil, Diana Díaz, señaló que las autoridades atiendan sus demandas y realicen acciones a favor de los universitarios y postulantes.

"Ya se ha dado la segunda mesa de diálogo y nosotros nos hemos comprometido a poder salir de los campos universitarios y hemos convocado una jornada de limpieza entre los estudiantes. Esperamos que las autoridades puedan cumplir con su palabra. La rectora ha mencionado que tiene predisposición a reunirnos otra vez para ver todos los temas de la plataforma", declaró en diálogo con La República.

Asimismo, indicó que las coordinaciones con las autoridades de la UNMSM aún no están cerradas, debido a que todavía "hay varios puntos por resolver". También, precisó que esperan que se defina la fecha de las próximas pruebas de admisión y se eliminen "todo tipo de restricciones que afectan a los alumnos".

"Necesitamos que se anule todo tipo de restricciones. Me refiero que quienes cursan en otra universidad y postulan a San Marcos puedan hacerlo, además los estudiantes que han dejado sus carreras por salud o diferentes motivos, incluso los jóvenes de la Cepre que ya pagaron sus exámenes. Todos ellos enfrentan la incertidumbre de qué hacer. Han alcanzado vacantes, pero aún no saben cómo proceder", manifestó.

FUSM solicita ampliación de fechas de inscripción a examen de admisión

La dirigente de la FUSM, Diana Díaz, solicitó a las autoridades ampliar las fechas de inscripción para el examen de admisión. Según señaló, de los 30.000 estudiantes que suelen participar en el proceso, hasta el momento solo se han registrado 15.000. En ese sentido, indicó que esta situación se debe a la incertidumbre generada por las constantes modificaciones del reglamento.

"Pedimos que se amplíen las fechas para que los postulantes se puedan inscribir (...) Los cambios del reglamento impidieron que muchos estudiantes lo hicieran. Como el examen de admisión fue postergado, lo ideal y lo correcto sería otorgar un plazo adicional", manifestó.

¿Por qué los estudiantes tomaron la Universidad Nacional Mayor de San Marcos?

Un grupo de estudiantes de la UNMSM tomó la sede principal de la institución y protestó en contra de la privatización de la universidad. Ellos solicitaron la anulación de cobros de matrícula por segunda especialidad en la prueba de admisión, las mejoras en el Comedor Universitario y la derogación del Reglamento de Matrícula. Tras varios días de lucha, los alumnos de la Decana de América y las autoridades se reunieron y alcanzaron a una serie de acuerdos. Tras ello, levantaron la toma.

En el encuentro participaron la rectora de la UNMSM, Jeri Ramón Ruffner de Vega; el defensor del Pueblo, Fernando Lozada Melgar; los asesores universitarios; los decanos de distintas facultades y dirigentes estudiantiles. En la reunión se acordó anular las últimas modificaciones al Reglamento de Admisión 2026-I. De esta manera, ya no habrán restricciones ni cobros por matrícula o mensualidad a los ingresantes por segunda carrera. Además, se dispuso el archivamiento de los procesos penales y administrativos abiertos contra estudiantes y dirigentes. La universidad ofrecerá apoyo legal en caso de procesos pendientes.

