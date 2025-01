Después de 13 intentos, Luis logró ingresar a la carrera de Medicina en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) a los 30 años. Su historia es un ejemplo de determinación y esfuerzo en la búsqueda de un sueño académico. Este proceso no solo fue un reto académico, sino también una prueba de su tenacidad y pasión por la Medicina.

El camino hacia su meta estuvo lleno de obstáculos, pero su historia inspira a muchos que enfrentan desafíos similares en su búsqueda de educación superior.

En una entrevista para Academia Grupo Ciencias, el ingresó contó a detalles sobre la complejidad de ingresar a la UNMSM. Foto: YouTube

Un recorrido lleno de desafíos

Desde su primer intento en 2008, Luis se enfrentó a un examen que consistía en 80 preguntas de razonamiento matemático y razonamiento verbal, además de un segundo examen con 6 preguntas que debía resolver en 3 horas. A pesar de obtener el puesto 33 en su primer examen, no logró ingresar debido a la alta competencia.

“Recuerdo que competí junto a más de 5 mil postulantes por 30 vacantes”, relató Luis, quien se preparó de manera autodidacta utilizando libros y separatas adquiridas en los alrededores de la Pre San Marcos. Su esfuerzo fue admirable, pero en su segundo intento, quedó fuera por un solo punto.

La presión familiar y la búsqueda de su verdadera pasión

Ante la presión de sus padres, quienes eran ingenieros, Luis decidió postular a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Sin embargo, no logró ingresar a su primera opción, Mecatrónica, y terminó en la carrera de Mecánica Eléctrica. “Mis padres me instaron a no perder más tiempo”, comentó.

A pesar de las expectativas familiares, su verdadera pasión siempre fue la Medicina. Luis se trasladó a la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), donde avanzó hasta el octavo ciclo. Sin embargo, enfrentó desafíos financieros que lo llevaron a acumular una deuda de S/10.000, lo que lo obligó a dejar temporalmente sus estudios.

Objetivo cumplido tras la adversidad

Después de 13 intentos, Luis finalmente logró ingresar a la UNMSM, alcanzando su objetivo tras enfrentar rechazos anteriores. “Ha sido un camino largo y difícil, pero nunca perdí la esperanza”, compartió con gratitud. Su historia es un testimonio de perseverancia y determinación frente a las adversidades académicas y personales.

Servicios y oportunidades en la UNMSM

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos no solo se destaca por su oferta académica, sino también por los servicios que brinda a sus estudiantes. Entre ellos se encuentran la Biblioteca Central, la Clínica Universitaria, la Residencia Universitaria y un gimnasio que ofrece diversas disciplinas deportivas.

Con un examen de admisión programado para 2025, la UNMSM continúa siendo una de las instituciones más prestigiosas del país, atrayendo a estudiantes con sueños y aspiraciones similares a las de Luis.