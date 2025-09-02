HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Temblor se registró hoy, 2 de septiembre, según IGP
Temblor se registró hoy, 2 de septiembre, según IGP     Temblor se registró hoy, 2 de septiembre, según IGP     Temblor se registró hoy, 2 de septiembre, según IGP     
Sociedad

Examen de admisión San Marcos 2026-I: amplían plazo de inscripción hasta el 5 de septiembre

Las pruebas se llevarán a cabo en diferentes fechas: 6, 7, 13 y 14 de septiembre, según la facultad elegida entre las 77 carreras disponibles en la Decana de América.

UNMSM extiende plazo de inscripciones para examen de admisión 2026-I
UNMSM extiende plazo de inscripciones para examen de admisión 2026-I | Composición LR | San Marcos

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) se prepara para su examen de admisión 2026-I y ha anunciado la extensión del plazo de inscripciones hasta el viernes 5 de septiembre, ofreciendo así mayores oportunidades a los postulantes interesados en ingresar a la Decana de América.

La prueba se realizará en diferentes fechas según cada facultad: 6, 7, 13 y 14 de septiembre, para quienes postulen a alguna de las vacantes ofrecidas en las 77 carreras profesionales que brinda la prestigiosa universidad.

PUEDES VER: Mario Carhuapoma, científico de San Marcos: “El agua de muña ataca directamente a este microorganismo (bacteria responsable de la gastritis)"

Admisión UNMSM 2026-I: ¿Cómo inscribirme?

  • Realiza el pago del derecho de inscripción usando el DNI del postulante en cualquier agencia del Banco de la Nación o a través de Págalo.pe, indicando el número de prospecto 100000.

Montos de inscripción:

  • Postulantes de colegios públicos: S/450 (código 9501).
  • Postulantes de colegios privados: S/850 (código 9502).

Pasos finales:

  • Efectúa el pago en el Banco de la Nación o vía Págalo.pe.
  • Espera seis horas hábiles y accede nuevamente al portal de admisión para completar tu inscripción.
  • Verifica que todos los datos estén correctos y selecciona “Registrar inscripción” para finalizar.

PUEDES VER: Nueve municipalidades de Lima no invierten ni un sol en programa de Vaso de Leche en lo que va del 2025, alerta Contraloría

lr.pe

Admisión San Marcos 2026: cronograma completo

El cronograma de inscripciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos se organiza según las áreas académicas, para que los postulantes puedan presentarse en la ciudad universitaria en las siguientes fechas:

  • Sábado 13 de septiembre de 2025
  • Área D: Ciencias Económicas y de la Gestión
  • Área E: Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales
  • Domingo 14 de septiembre de 2025
  • Área B: Ciencias Básicas
  • Área C: Ingeniería
  • Sábado 20 de septiembre de 2025
  • Área A: Ciencias de la Salud (excepto la Escuela Profesional de Medicina Humana)
  • Domingo 21 de septiembre de 2025
  • Escuela Profesional de Medicina Humana
Notas relacionadas
Mario Carhuapoma, científico de San Marcos: “El agua de muña ataca directamente a este microorganismo (bacteria responsable de la gastritis)"

Mario Carhuapoma, científico de San Marcos: “El agua de muña ataca directamente a este microorganismo (bacteria responsable de la gastritis)"

LEER MÁS
Paleontólogo sanmarquino denuncia amenazas de inmobiliarias tras descubrir fósiles de 20 millones de años en Ocucaje

Paleontólogo sanmarquino denuncia amenazas de inmobiliarias tras descubrir fósiles de 20 millones de años en Ocucaje

LEER MÁS
Falleció Álvaro Vidal Rivadeneyra, exministro de Salud durante el Gobierno de Alejandro Toledo

Falleció Álvaro Vidal Rivadeneyra, exministro de Salud durante el Gobierno de Alejandro Toledo

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Temblor en Ica: sismo de magnitud 5,0 remeció Pisco, según IGP

Temblor en Ica: sismo de magnitud 5,0 remeció Pisco, según IGP

LEER MÁS
Captan preciso instante en que sicario acribilla a diplomático de la embajada de Indonesia en Lince

Captan preciso instante en que sicario acribilla a diplomático de la embajada de Indonesia en Lince

LEER MÁS
Temblor en Perú: ¿dónde fue el epicentro del último sismo hoy, 2 de septiembre, según IGP?

Temblor en Perú: ¿dónde fue el epicentro del último sismo hoy, 2 de septiembre, según IGP?

LEER MÁS
Asesinan a funcionario de la embajada de Indonesia en Perú en los exteriores de su residencia en Lince

Asesinan a funcionario de la embajada de Indonesia en Perú en los exteriores de su residencia en Lince

LEER MÁS
Alcalde y ronderos de Pataz anuncian paro provincial por mala condición de carretera

Alcalde y ronderos de Pataz anuncian paro provincial por mala condición de carretera

LEER MÁS
¿Cómo se llama el año 2025 en Perú? Conoce qué dice el decreto oficial del Gobierno

¿Cómo se llama el año 2025 en Perú? Conoce qué dice el decreto oficial del Gobierno

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Perú vs Uruguay: ¿cuándo juegan, a qué hora y dónde ver la fecha 17 de las eliminatorias?

Telegram quiere destronar a WhatsApp: ahora podrás incluir tus canciones favoritas en tu perfil

Perrito callejero conmueve por acompañar a policías en procesión de Santa Rosa: "Le faltó su uniforme"

Sociedad

Joven madre desaparecida tras ser retenida por un desconocido en Piura es hallada en Colombia luego de dos semanas

Ada Cuadros, la niñera peruana de 22 años que fue sentenciada a cadena perpetua en EE. UU. : ¿qué pasó?

Nueve municipalidades de Lima no invierten ni un sol en programa de Vaso de Leche en lo que va del 2025, alerta Contraloría

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Rosa María Palacios sobre denuncia de Karla Ramírez: "Santiváñez se ha dedicado a insultarla hace semanas"

Presidenta del TC en línea con discurso del Gobierno: cuestiona allanamiento a Nicanor Boluarte

Caso Andrés Hurtado: Poder Judicial ordena acceso a sus cuentas bancarias y tributos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota