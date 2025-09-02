Examen de admisión San Marcos 2026-I: amplían plazo de inscripción hasta el 5 de septiembre

UNMSM extiende plazo de inscripciones para examen de admisión 2026-I | Composición LR | San Marcos

UNMSM extiende plazo de inscripciones para examen de admisión 2026-I | Composición LR | San Marcos

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) se prepara para su examen de admisión 2026-I y ha anunciado la extensión del plazo de inscripciones hasta el viernes 5 de septiembre, ofreciendo así mayores oportunidades a los postulantes interesados en ingresar a la Decana de América.

La prueba se realizará en diferentes fechas según cada facultad: 6, 7, 13 y 14 de septiembre, para quienes postulen a alguna de las vacantes ofrecidas en las 77 carreras profesionales que brinda la prestigiosa universidad.

Admisión UNMSM 2026-I: ¿Cómo inscribirme?

Completa los datos requeridos en admision.unmsm.edu.pe/portal. El reglamento será enviado al correo electrónico registrado.

Realiza el pago del derecho de inscripción usando el DNI del postulante en cualquier agencia del Banco de la Nación o a través de Págalo.pe, indicando el número de prospecto 100000.

Montos de inscripción:

Postulantes de colegios públicos: S/450 ( código 9501 ).

). Postulantes de colegios privados: S/850 (código 9502).

Pasos finales:

Efectúa el pago en el Banco de la Nación o vía Págalo.pe.

Espera seis horas hábiles y accede nuevamente al portal de admisión para completar tu inscripción.

Verifica que todos los datos estén correctos y selecciona “Registrar inscripción” para finalizar.

Admisión San Marcos 2026: cronograma completo

El cronograma de inscripciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos se organiza según las áreas académicas, para que los postulantes puedan presentarse en la ciudad universitaria en las siguientes fechas: