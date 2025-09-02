Examen de admisión San Marcos 2026-I: amplían plazo de inscripción hasta el 5 de septiembre
Las pruebas se llevarán a cabo en diferentes fechas: 6, 7, 13 y 14 de septiembre, según la facultad elegida entre las 77 carreras disponibles en la Decana de América.
- La Tinka resultados del sorteo de ayer: revisa AQUÍ los ganadores del domingo 31 de agosto
- Nuevas revelaciones del crimen de Sheyla Gutiérrez: su pareja habría planificado el asesinato
La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) se prepara para su examen de admisión 2026-I y ha anunciado la extensión del plazo de inscripciones hasta el viernes 5 de septiembre, ofreciendo así mayores oportunidades a los postulantes interesados en ingresar a la Decana de América.
La prueba se realizará en diferentes fechas según cada facultad: 6, 7, 13 y 14 de septiembre, para quienes postulen a alguna de las vacantes ofrecidas en las 77 carreras profesionales que brinda la prestigiosa universidad.
PUEDES VER: Mario Carhuapoma, científico de San Marcos: “El agua de muña ataca directamente a este microorganismo (bacteria responsable de la gastritis)"
Admisión UNMSM 2026-I: ¿Cómo inscribirme?
- Completa los datos requeridos en admision.unmsm.edu.pe/portal. El reglamento será enviado al correo electrónico registrado.
- Realiza el pago del derecho de inscripción usando el DNI del postulante en cualquier agencia del Banco de la Nación o a través de Págalo.pe, indicando el número de prospecto 100000.
Montos de inscripción:
- Postulantes de colegios públicos: S/450 (código 9501).
- Postulantes de colegios privados: S/850 (código 9502).
Pasos finales:
- Efectúa el pago en el Banco de la Nación o vía Págalo.pe.
- Espera seis horas hábiles y accede nuevamente al portal de admisión para completar tu inscripción.
- Verifica que todos los datos estén correctos y selecciona “Registrar inscripción” para finalizar.
PUEDES VER: Nueve municipalidades de Lima no invierten ni un sol en programa de Vaso de Leche en lo que va del 2025, alerta Contraloría
Admisión San Marcos 2026: cronograma completo
El cronograma de inscripciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos se organiza según las áreas académicas, para que los postulantes puedan presentarse en la ciudad universitaria en las siguientes fechas:
- Sábado 13 de septiembre de 2025
- Área D: Ciencias Económicas y de la Gestión
- Área E: Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales
- Domingo 14 de septiembre de 2025
- Área B: Ciencias Básicas
- Área C: Ingeniería
- Sábado 20 de septiembre de 2025
- Área A: Ciencias de la Salud (excepto la Escuela Profesional de Medicina Humana)
- Domingo 21 de septiembre de 2025
- Escuela Profesional de Medicina Humana