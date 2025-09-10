HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Suspenden examen de admisión UNMSM 2026-I tras toma de San Marcos hasta nuevo aviso

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) suspendió el examen de admisión 2026-I, previsto para el 13, 14, 20 y 21 de septiembre, debido a la toma de la ciudad universitaria.

San Marcos suspende examen de admisión por toma en la ciudad universitaria. Foto: Luis Ramos
San Marcos suspende examen de admisión por toma en la ciudad universitaria. Foto: Luis Ramos

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) anunció la suspensión del examen de admisión 2026-I, previsto para el 13, 14, 20 y 21 de septiembre, “hasta nuevo aviso” debido a la toma de la ciudad universitaria. La medida de fuerza fue iniciada este miércoles 10 de septiembre por la Federación Universitaria de San Marcos (FUSM) y consejeros universitarios de diversas facultades, quienes rechazan lo que consideran un intento de “privatización” tras los cobros implementados en el proceso de admisión.

"El Vicerrectorado Académico de la UNMSM comunica a los padres de familia, postulantes y a la ciudadanía en general que, debido a hechos de vandalismo provocados por personas ajenas a la universidad, nos vemos en la imperiosa necesidad de suspender el examen de admisión 2026-I, que estaba programado para los días 13, 14, 20 y 21 de septiembre, hasta nuevo aviso", se lee en el comunicado compartido en sus redes sociales.

Comunicado de San Marcos.

Comunicado de San Marcos.

La Decana de América precisó que la decisión de suspender el proceso de admisión, tras los "actos de violencia y vandalismo", busca salvaguardar la seguridad e integridad de la comunidad universitaria. "Rechazamos absolutamente todo acto de violencia y acciones que nada tienen que ver con las legítimas protestas estudiantiles", señalaron en el pronunciamiento.

San Marcos: estudiantes rechazan medidas de rectorado

Tras la movilización, la universidad informó que, en coordinación con funcionarios de la casa de estudios, se acordó incrementar las raciones del comedor universitario en la sede central y en San Juan de Lurigancho. Asimismo, se estableció que los graduados que lleven una segunda carrera no pagarán pensión, solo matrícula. También se permitirá a los estudiantes que ingresaron a una carrera cambiarse a otra por única vez, y se ampliará la distribución de tickets de almuerzo en otro punto de la ciudad universitaria, entre otras acciones.

Sin embargo, estas medidas fueron rechazadas por los manifestantes, quienes señalaron que el último comunicado carece de compromiso real y responsabilizaron a la rectora Jeri Ramón por no atender sus solicitudes en las mesas de diálogo. "El comunicado del rectorado no muestra ningún compromiso, pues en varios puntos las autoridades nunca han tenido disposición para dar solución. Un ejemplo es el caso del comedor: desde hace más de un año se anuncia que se incrementarán las raciones, pero hasta la fecha eso no ocurre", expresaron los estudiantes.

Nota en desarrollo...

