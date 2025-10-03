El alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariño, realiza la marcha de sacrificio para exigir obras viales, acciones frente a la delincuencia y más. | Foto: composición LR | difusión LR

El alcalde de Pataz, región La Libertad, Aldo Carlos Mariño, fue detenido por la Policía Nacional del Perú (PNP) mientras participada de la 'marcha de sacrificio' rumbo a Lima junto a otros manifestantes. El operativo se realizó en la carretera Panamericana Norte, a la altura del distrito de Samanco, en la provincia de Santa, Áncash. Tras ello, el burgomaestre fue trasladado a la comisaría de Buenos Aires, en Nuevo Chimbote.

"Me intervinieron y me dijeron que tenía que visitar la comisaría para que nos revisen las mochilas, los vehículos y les respondí que no había problema, porque el que nada debe, nada teme. Grabamos todo el proceso para evitar que nos siembren algo. Al no encontrar nada, firmaron un acta y nos dejaron. Nos detuvieron de manera arbitraria", declaró el alcalde de Pataz en diálogo con La República.

Además, aseguró que la detención se produjo debido a que portaba un arma de fuego durante la manifestación, aunque precisó que cuenta con licencia debido a que es víctima de extorsión. Asimismo, calificó dicha situación como un "abuso".

"La Policía dijo que tenía información de que yo portaba un arma. Eso es verdad, porque desde que me empezaron a extorsionar, yo tengo mi licencia de conducir arma de defensa personal y está todo en regla. Sin embargo, cuando me intervinieron el arma estaba en la camioneta. Fue un abuso, parece que ha sido direccionado políticamente por alguien que ha buscado sembrarnos o encontrar algo ilícito. Como no nos han encontrado nos han dejado libres", manifestó.

Alcalde de Pataz fue detenido durante 'marcha de sacrificio'

El alcalde de Pataz denunció que ha sido perseguido por agentes de la Policía Nacional y por personas que se identificaban como miembros del servicio de inteligencia, previo a su detención este miércoles. En ese sentido, señaló que, si le sucede algo, responsabiliza a la presidenta Dina Boluarte y al gobernador regional César Acuña.

"La Policía nos viene siguiendo. Anoche tuvieron que evacuarme. Prácticamente tuve que cambiarme de ropa porque nos perseguían en motos lineales como si quisieran dispararnos. Luego otras personas que dicen ser de servicio de inteligencia, nos siguen. Yo voy con Dios y si me sucede algo, los responsables son Dina Boluarte y Acuña", declaró.

Pataz solicita que el Gobierno de la República atienda sus demandas

El alcalde de Pataz exigió la ejecución de obras viales, la implementación de acciones frente a la creciente inseguridad que afecta la provincia, entre otras demandas. Asimismo, indicó que, en cuanto a la infraestructura vial, la presidenta de la República, Dina Boluarte, junto con los ministerios de Economía y Transportes, así como el gobernador regional César Acuña Peralta, han firmado compromisos que hasta la fecha no se han cumplido.

"Nosotros buscamos que Dina Boluarte no nos siga mintiendo. No contamos con un solo céntimo para carpeta asfáltica. Ella se comprometió a entregarnos el expediente técnico en diciembre de 2024, no cumplió; luego dijo que en julio, y como garante entró Acuña Peralta. Nos volvieron a engañar. En protesta marchamos hacia Lima para ser atendidos", manifestó.

"Somos los principales productores de oro y no tenemos hospital. Nuestra gente se muere de dolor. Esta es una marcha pacífica y justa. Hemos caminado 600 kilómetros sin generar una sola incidencia. Me sorprendió la intervención de la Policía", añadió.

