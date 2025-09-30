HOYSuscripcion LR Focus

Captura en Pucusana a prófugo “Pequeño J.”
Captura en Pucusana a prófugo “Pequeño J.”     Captura en Pucusana a prófugo “Pequeño J.”     Captura en Pucusana a prófugo “Pequeño J.”     
Alcalde de Pataz continúa “marcha de sacrificio”: va de La Libertad a Lima a pie para protestar contra Dina Boluarte

Aldo Mariños exige la ejecución de la carretera nacional y la construcción del Hospital de Tayabamba. Asimismo, plantea la creación de la Universidad Nacional de Pataz.

El burgomaestre partió desde Tayabamba en Pataz desde hace casi un mes. Foto: composición LR
El burgomaestre partió desde Tayabamba en Pataz desde hace casi un mes. Foto: composición LR

De la provincia de Pataz (La Libertad) a Lima hay 762.4 kilómetros. Si se usa un vehículo, ir de un punto a otro tomaría 15 horas y 52 minutos. En caso la persona decida ir a pie el trayecto podría tardar más de un mes. Así lo ha demostrado Aldo Mariños, alcalde de Pataz, quien el 25 de agosto último inició la "marcha de sacrificio", una medida de protesta contra el gobierno de Dina Boluarte que consiste en ir a pie desde la provincia que lidera hasta Lima.

El burgomaestre exige específicamente dos acciones a favor de su provincia: ejecución de la carretera nacional y la construcción del Hospital de Tayabamba. Ambas, explica, son de gran relevancia y deberían ser ejecutadas al considerar que se trata de una ciudad caracterizada por su potencial minero.

FISCALÍA al ataque y PRENSA bajo ataque | Sin Guion con Rosa María Palacios

PUEDES VER: Poder Judicial admite demanda de amparo para anular proceso de selección de miembros de la JNJ

Si bien en un inicio, el objetivo era exigir ambos proyectos, durante su recorrido ha ido sumando más petitorios. En su última declaración a un medio de comunicación, indicó que también espera la construcción de una casa superior de estudios. "Vamos a conseguir la reivindicación de los pueblos y a Pataz tendrán que cumplirle su asfaltado, su hospital y la creación de la Universidad Nacional de Pataz", dijo en entrevista a Exitosa.

"Salí de Tayabamba, el 25 de agosto, llevamos caminando 582 kilómetros nos falta 430 kilómetros llegar a la Plaza de Armas de Lima, al Palacio de Gobierno, a cada paso que damos Lima se acerca más", agregó.

PUEDES VER: General Óscar Arriola es el nuevo Comandante General PNP

Anteriormente, ya había anunciado su avance y lamentado las precariedades de la provincia que lidera. “Vengo recorriendo más de 500 kilómetros desde que salí de Tayabamba y he encontrado un sin número de problemáticas que se han sumado a las que traigo de Pataz. En dos oportunidades le han mentido a mi provincia. Somos los primeros productores de oro y no tenemos ni pista ni hospital. No les voy a fallar y cumpliré mi palabra de luchar por todos ustedes”, mencionó.

"El motivo es el rechazo a las mentiras del gobierno central. La presidenta de la República se comprometió, tenemos un acta firmada por el MEF y el MTC, a entregarnos el expediente técnico [del asfaltado de las carreteras nacionales Tayabamba – Mamahuaje, Tayabamba – Chagual, Hospital Provincial de Pataz, entre otras] en julio. El gobernador de La Libertad [César Acuña], para evitar un paro que había convocado las rondas campesinas, también se comprometió como garante. Nos dijo que nos garantizaba el apoyo, pero sabemos que está de la mano con la presidenta", agregó a La República.

