Alcalde de Pataz tras reunión con Dina Boluarte: "El estado de emergencia es un papel engaña pueblo que no da resultados"

Carlos Mariño, alcalde de Pataz, rechazó el estado de emergencia declarado por el Gobierno de Dina Boluarte en el que su localidad lleva más de 1 año porque no han tenido resultado. Mariño, exigió a la presidenta mayor seguridad tras los recientes crímenes en Pataz, donde este domingo 4 de mayo se encontraron a 13 mineros muertos luego de haber sido secuestrados por delincuentes el último 26 de abril, quienes habían pedido 4 millones de soles por su rescate.

"Espero llevar una respuesta concreta para la provincia de Pataz en temas de seguridad. Llevamos más 1 año en estado de emergencia siempre dije que es un papel firmado engañapueblo que no da resultado y esto que ha ocurrido es el resultado. Tres secuestros consecutivos en menos de 8 días (...) necesitamos presencia del Gobierno central, la Depincri y Servicio de Inteligencia (...) se le pide a la presidenta que mire a la provincia de Pataz", puntualizó.

Asimismo, Mariño hizo un llamado la Minera La Poderosa para que sustente económicamente a los hijos de los mineros asesinados que han quedado en orfandad.

"Esta minera tiene que hacerse responsable de los niños que han quedado en orfandad, tiene que asegurarles educación para que sean profesionales, asegurarle su alimentación y vestimenta porque las personas que han sido asesinadas han estado buscando un ingreso, la minera debe hacerse responsable", agregó.

Alcalde Pataz denuncia que no hay ninguna banda criminal identificada

Carlos Mariño envió sus condolencias a las familias de las víctimas y criticó a la presidenta de la República, Dina Boluarte y al Ministerio del Interior porque pese a que Pataz lleva más de 1 año en estado de emergencia, hasta el momento no se ha capturado a ninguna banda criminal.

"Mis condolencias a todas las familias de estos ciudadanos que, en busca de alimentación para sus hijos, vinieron a Pataz y encontraron la muerte. Hacer un pedido al Gobierno central que tiene que enviar servicio de inteligencia, la Depincri a la provincia de Pataz. Hasta la fecha, no tienen una banda criminal identificada, no han capturado. Llevamos más de un año en estado de emergencia. No hay miembros de bandas capturadas", señaló.