Alcalde de Pataz convoca 'marcha de sacrificio' hacia Lima tras brutal asesinato de 13 mineros en La Libertad

El alcalde de la provincia de Pataz, Aldo Carlos Mariños, anunció que el próximo lunes 12 de mayo encabezará una “marcha de sacrificio” hacia Lima, en respuesta al asesinato y secuestro de 13 mineros en su jurisdicción. El burgomaestre expresó su indignación ante la ola de violencia que afecta a la región La Libertad y responsabilizó al Gobierno central por la falta de acciones concretas.

“No soy revoltoso ni he venido para que me encarcelen o asesinen. Me duele lo que está ocurriendo con mi pueblo. Continuaré alzando la voz. Esta marcha es por la dignidad de Pataz, porque ya no podemos seguir siendo ultrajados. Si me detienen o me matan, el único responsable será el Gobierno central”, declaró Mariños en entrevista con Latina Televisión.

Alcalde de Pataz convoca a marcha y exige intervención frente a crimen

Durante sus declaraciones, el alcalde exigió al Ejecutivo que garantice la seguridad en la provincia e identifique a los responsables del crimen. Afirmó que su movilización hacia Lima tiene como objetivo exigir medidas efectivas contra el crimen organizado, así como la protección de la ciudadanía de Pataz.

Ante la consulta de una periodista de Latina sobre si ha recibido amenazas para no participar en la marcha, Mariños evitó responder de forma directa, pero reafirmó su decisión de continuar con la protesta. “Nadie va a impedir que siga luchando. Continuaré y que pase lo que tenga que pasarme”, sentenció.

PUEDES VER: Así fue la labor de la Unidad de Rescate de la PNP para hallar a mineros secuestrados y asesinados en Pataz

Lista de mineros asesinados en Pataz

Medios locales de La Libertad confirmaron la identidad de al menos ocho de los trece mineros que fueron secuestrados por presuntos integrantes de bandas criminales. Entre las víctimas se encuentran:

Nilver Joel Pérez Chuquipoma

César Rospigliosi Arellano

Frank Jesús Monzón Valeriano

Jhon Cristian Facundo Inga

Franklin Vicente Facundo Inga

Josué Carbonell Beltrán

Alexander Domínguez

Juan Ñaupari Salva

Darwin Javier Coveñas Panta

La Unidad de Rescate de la PNP halló a mineros asesinados en Pataz

La Unidad de Rescate de la Policía Nacional del Perú (PNP) halló sin vida a los trece mineros que habían sido secuestrados en la provincia de Pataz, región La Libertad. Los cuerpos fueron encontrados el domingo 4 de mayo dentro de un socavón, luego de varios días de intensas labores de búsqueda en una zona de difícil acceso. Según información preliminar, las víctimas trabajaban para un minero artesanal vinculado a la empresa contratista R&R, que presta servicios a la minera Poderosa, dedicada a la extracción de oro.

El operativo de búsqueda fue realizado por la Unidad de Rescate de la PNP, en coordinación con el equipo de seguridad de la minera Poderosa y las rondas campesinas del sector. La denuncia por secuestro fue presentada el pasado 25 de abril. Desde entonces, se iniciaron las acciones para ubicar a los trabajadores.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.