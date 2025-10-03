HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Dictan 9 meses de prisión preventiva contra 'Pequeño J.'
Dictan 9 meses de prisión preventiva contra 'Pequeño J.'     Dictan 9 meses de prisión preventiva contra 'Pequeño J.'     Dictan 9 meses de prisión preventiva contra 'Pequeño J.'     
Política

Alcalde de Patáz fue intervenido por la Policía durante su 'marcha de sacrificio' hacia Lima

El alcalde fue intervenido junto a 17 ronderos quienes forman parte de la delegación que caminan a Lima para que les construyan el hospital y carreteras para Pataz.

Alcalde de Pataz es intervenido por Policía Nacional del Perú. Foto: composición LR
Alcalde de Pataz es intervenido por Policía Nacional del Perú. Foto: composición LR

El alcalde de la provincia de Pataz, Carlos Aldo Mariños, fue detenido en Nuevo Chimbote (Áncash) cuando realizaba una caminata junto a un grupo de ronderos. La intervención policial generó la protesta inmediata de la Central Única de Rondas Campesinas, cuyo presidente, Santos Quispe Alvarado, denunció desde Trujillo públicamente que se trata de un acto de abuso policial.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

“Lo acaban de detener al alcalde de la provincia de Pataz, Carlos Aldo Mariños, en Nuevo Chimbote en Buenos Aires. No sé que buscan que quieren o de quien ha sido esa orden”, informó públicamente el presidente de las rondas.

TE RECOMENDAMOS

DINA BOLUARTE minimiza el paro y MINISTRO JUAN CAVERO bajo la lupa | ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Vladimir Cerrón intenta alejarse del Gobierno de Boluarte y acusa a sus ministros de ser 'topos' de Acuña

lr.pe

El dirigente rondero cuestionó la actuación de la Policía Nacional y pidió la identificación del comisario responsable de la intervención. “Ese comisario de Buenos Aires de Chimbote, identifíquese, por qué los detiene, cual es la orden. Cumpla con sus deberes como policía. Usted no puede cometer abuso de guardar a una persona que está caminando porque no hay delito”, sostuvo, al tiempo de advertir que “todo el pueblo de la provincia de Pataz se tendrá que poner de pie”.

Quispe también denunció que los efectivos revisaron mochilas y pertenencias de los ronderos sin justificación alguna. “Una autoridad de un pueblo que sale a caminar, dígame, ¿qué puede estar llevando? No hay motivo para esa intervención”, afirmó.

En otro momento, defendió la legitimidad de las rondas campesinas frente a los abusos de la autoridad policial. “Los ronderos son la única institución con acción moral. Sáqueme un rondero ratero, pero yo sí le saco 50 mil policías rateros”, enfatizó.

El dirigente informó además que se encuentra en Trujillo para asistir a una reunión con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), donde esperan respuestas concretas sobre la ejecución de obras viales que, según dijo, se vienen dilatando desde hace más de diez años. “Nosotros como ronderos ya no estamos para hablar con payasos, queremos hablar con los dueños del circo”, advirtió.

Sobre el estado de emergencia que rige en la provincia, Quispe señaló que no se han visto mejoras en la seguridad ciudadana. “Siguen muriendo, siguen matando. ¿De qué nos sirve el estado de emergencia si el ejército solo cuida los camiones que llevan y traen mineral? En Parcoy, Llacuabamba o Tayabamba no ves un soldado ni un policía cuidando”, cuestionó.

Notas relacionadas
Alcalde de Pataz continúa “marcha de sacrificio”: va de La Libertad a Lima a pie para protestar contra Dina Boluarte

Alcalde de Pataz continúa “marcha de sacrificio”: va de La Libertad a Lima a pie para protestar contra Dina Boluarte

LEER MÁS
Tres homicidios en las últimas 24 horas

Tres homicidios en las últimas 24 horas

LEER MÁS
Detienen a dos sujetos armados en Mina Francés tras enfrentamiento a balazos en operativo de las Fuerzas Armadas en Pataz

Detienen a dos sujetos armados en Mina Francés tras enfrentamiento a balazos en operativo de las Fuerzas Armadas en Pataz

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Vladimir Cerrón intenta alejarse del Gobierno de Boluarte y acusa a sus ministros de ser 'topos' de Acuña

Vladimir Cerrón intenta alejarse del Gobierno de Boluarte y acusa a sus ministros de ser 'topos' de Acuña

LEER MÁS
Congresista Alcarraz amenaza a periodista que le preguntó por contratación de pareja de su hijo: "No estarías viva"

Congresista Alcarraz amenaza a periodista que le preguntó por contratación de pareja de su hijo: "No estarías viva"

LEER MÁS
Anulan contrato por S/47 millones con empresario condenado por corrupción

Anulan contrato por S/47 millones con empresario condenado por corrupción

LEER MÁS
César Hildebrandt: "Toleramos que el fujimorismo nos siguiera pudriendo y que Acuña fundara universidades desde su deficiencia mental"

César Hildebrandt: "Toleramos que el fujimorismo nos siguiera pudriendo y que Acuña fundara universidades desde su deficiencia mental"

LEER MÁS
Rosa María Palacios sobre movilizaciones ciudadanas: "En todas las partes del mundo los estudiantes lideran las protestas"

Rosa María Palacios sobre movilizaciones ciudadanas: "En todas las partes del mundo los estudiantes lideran las protestas"

LEER MÁS
Juan José Santiváñez renunció al Ministerio de Justicia para postular en las Elecciones 2026

Juan José Santiváñez renunció al Ministerio de Justicia para postular en las Elecciones 2026

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos revela las impactantes imágenes del nuevo ataque a una embarcación en el Caribe que deja 4 muertos

EE.UU. anuncia 4 muertos tras nuevo ataque contra presunta narcolancha frente a costas de Venezuela, según el Pentágono

Jaime Bayly asegura que Trump autorizó al Pentágono a bombardear Venezuela: "Hay poderosas señales"

Política

Vladimir Cerrón intenta alejarse del Gobierno de Boluarte y acusa a sus ministros de ser 'topos' de Acuña

Rosa María Palacios sobre movilizaciones ciudadanas: "En todas las partes del mundo los estudiantes lideran las protestas"

Congresista Alcarraz amenaza a periodista que le preguntó por contratación de pareja de su hijo: "No estarías viva"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Vladimir Cerrón intenta alejarse del Gobierno de Boluarte y acusa a sus ministros de ser 'topos' de Acuña

Rosa María Palacios sobre movilizaciones ciudadanas: "En todas las partes del mundo los estudiantes lideran las protestas"

Congresista Alcarraz amenaza a periodista que le preguntó por contratación de pareja de su hijo: "No estarías viva"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025