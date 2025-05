Alcalde de Pataz sobre reunión con Dina Boluarte: "Desconocíamos de la conferencia (…) nos quitaron los celulares"

El alcalde de Pataz, Aldo Mariño, reveló que durante su visita a Palacio de Gobierno el último lunes 5 de mayo para tratar sobre la inseguridad ciudadana en su localidad y la problemática de la carretera, la presidenta Dina Boluarte se demoró en atenderlo durante 4 horas, pese a que ingresó a las 10 de la mañana. Asimismo, Mariño aseguró que al entrar al recinto presidencial le quitaron su celular y que no tenía conocimiento de la conferencia y, mucho menos, de las medidas que iba a tomar Boluarte en el distrito.

Es preciso resaltar que, según contó el burgomaestre, se pactó una reunión con la mandataria sobre la construcción de la carretera 10C; sin embargo, en el transcurso sucedió el asesinato de los 13 mineros en La Poderosa, así como el ataque de criminales en la minera Coriwayra y Caraveli, este último ocurrió el 3 de mayo, en el que delincuentes habrían tomado a 50 rehenes, pero miembros de la PNP pudieron rescatarlos.

"Quiero rechazar porque no he estado en la conferencia de prensa, no me han invitado, no he participado de dicha reunión. Nosotros ingresamos a las 10 am a Palacio de Gobierno y recién la presidente nos atendió a las 2 de la tarde. Al ingresar, nos quitan los celulares, nosotros desconocíamos lo que pasaba o sobre la conferencia de prensa que habían estado dando. A las 2 pm nos atienden para tratar la problemática que hace 10, 12 días atrás habíamos esto acordado sobre la carretera nacional 10 C (…)", dijo.

Asimismo, durante una entrevista a canal N, Mariño mencionó que el tema de la carretera pasó a segundo plano y, en la reunión con Boluarte, inició hablando sobre la inseguridad ciudadana en Pataz. Además, pidió que el servicio de inteligencia acuda a su distrito para poder dar una solución a la criminalidad.

"Yo empecé planteándole donde se le pidió lo siguiente: que se sospeche de todos y cuando hablo de todos me incluyo ahí, que se sospeche del alcalde provincial, de la Policía, de los mineros artesanales, de la mediana minería, de la grande, de todos, y si envía a la Depincri y servicio de inteligencia, se va a llegar a demostrar quiénes están atrás de todos estos asesinatos", narró.

Alcalde de Pataz: "No sabíamos que se había declarado toque de queda"

En tanto, el burgomaestre confesó que, al salir de la reunión con la mandataria en Palacio de Gobierno, no tenía conocimiento de las medidas implementadas, como el toque de queda y el alto a las actividades mineras durante un mes.

"Le gustó a la presidenta cuando se le pidió que sospeche de todos y dijo que se iba a investigar a todos. Nosotros no conocíamos de la conferencia que habían dado anteriormente, de que se había declarado el toque de queda, nosotros nos enteramos ya cuando salimos pasado a las 5 o 6 de la tarde salimos de Palacio de Gobierno", comentó.

"Cuando salgo de Palacio de Gobierno me hacen una entrevista, no sé de qué medio, me hacen una entrevista y me dicen: ¿usted está de acuerdo con el toque de queda? Ni sabía yo del toque de queda, pero siento que el toque de queda va a ser algo así como el estado de emergencia, un papel firmado que al final no va a dar resultados", agregó.

"Siempre vamos a tener resultados cuando se envíe la de Dipincri o se envíe servicio de inteligencia, mientras tanto no vamos a tener resultados", sostuvo.

Alcalde de Pataz tras reunión con Dina Boluarte: "Me siento no escuchado"

"Me siento no escuchado. Pienso yo que no tienen un plan de acción, no tienen un plan de trabajo de cómo hacer frente a la criminalidad y lo único que están es intentando hacer algo que mientras no esté planificado no va a funcionar", expresó.

De igual manera, Aldo Mariño se refirió al primer ministro, Gustavo Adrianzén, quien durante una conferencia de prensa de la PCM, dudo de la denuncia de secuestro de los 13 mineros. En ese sentido, Mariño calificó a Adrianzén como "indolentes" y que "está de espaldas al pueblo".

"Pienso que está de espaldas al pueblo una persona indolente, que estoy seguro de que si hubiese sido su familia los secuestrados, hubiese actuado en el acto, pero como eran gente pobre que va a buscar una oportunidad laboral ganarse un dinero para asegurar tal vez la educación, la vestimenta, la alimentación de sus hijos eh no le importó y eso duele", opinó.