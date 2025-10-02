HOYSuscripcion LR Focus

¿Hay clases este viernes 3 de octubre por paro de transportistas en Lima y Callao? Esto dice Minedu

¿El paro de transportistas se podría prolongar y afectar las clases en Lima y Callao? Conoce lo señalado por el Minedu respecto al desarrollo de las actividades académicas durante dicha medida de protesta.

Paro de transportistas de este 2 de octubre se realizó ante el incremento de la delincuencia y criminalidad en el Perú.
Paro de transportistas de este 2 de octubre se realizó ante el incremento de la delincuencia y criminalidad en el Perú. | Foto: composición LR | difusión

El paro de transportistas en Lima y Callao se lleva a cabo este jueves 2 de octubre, con el objetivo de exigir a las autoridades realizar acciones e implementar medidas en contra de la delincuencia y criminalidad en el Perú. Ante ello, varias instituciones educativas privadas decidieron suspender sus clases presenciales. Por ese motivo, los padres de familia se preguntan si este viernes 3 de octubre continuarán las manifestaciones y si las clases se desarrollarán de manera presencial o virtual.

Los familiares de los alumnos de los centros educativos de Educación Básica Regular manifestaron sus preocupaciones, debido a que buscan proteger la integridad de sus seres queridos. A continuación, se expondrá a detalle lo señalado por el Minedu en cuanto a las clases en Lima y Callao.

¿Habrá clases este viernes 3 de octubre por paro de transportistas?

De acuerdo al Ministerio de Educación (Minedu), hasta el momento, se planea que este viernes 3 de octubre, las clases se desarrollen con normalidad de manera presencial, con el fin de garantizar la continuidad del servicio de educación en Lima y Callao. Al igual que este el jueves 2 de octubre, día en que el paro de transportistas se llevó a cabo en varias partes del Perú y que, a pesar de ello, las clases se mantuvieron con normalidad.

Cabe señalar que, en paros anteriores, la cartera ministerial dispuso la suspensión de las clases presenciales en colegios públicos con el fin de garantizar la seguridad de los estudiantes. Sin embargo, para este 3 de octubre, aún no emite ningún comunicado oficial al respecto.

¿Este 3 de octubre habrá paro de transportistas?

De acuerdo a la información obtenida por La República, aún los transportistas evalúan si convocarán a un paro para este 3 de octubre. El presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), Martín Valeriano, informó que los trabajadores del sector transporte no tiene la intención de "prolongar" las manifestaciones y que, hasta el momento, han decidido volver a ofrecer el servicio de movilidad a los ciudadanos.

"Queremos conversar con las autoridades y la verdad es que buscamos frenar esta ola delincuencial. Por el momento, no pensamos ampliar esta protesta, pero sí se evaluará otros días", declaró ante La República.

A su vez, el presidente de la Confederación Nacional de Transportistas, Miguel Palomino, indicó que los transportistas no han planeado salir a marchar el viernes 3 de octubre. Sin embargo, que apenas terminen las manifestaciones este 2 de octubre, se reunirán para dialogar acerca de las acciones y avances de lucha contra la delincuencia.

"El día de hoy a las 10.00 a. m. hemos marchado rumbo al Congreso para entablar conversaciones. Por el momento, no tenemos planeado continuarlo este viernes, pero ya conversaremos con el señor Valeriano también", señaló a la República.

