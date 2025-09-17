HOYSuscripcion LR Focus

Usuarios reportan caída de página de AFP Prima e Integra
Sociedad

Sutep apoya a jóvenes que convocan marcha contra AFP en septiembre: "El Gobierno está cometiendo errores"

Lucio Castro, secretario general del Sutep, criticó la reforma del sistema de pensiones, acusando a las AFP de beneficiar a un pequeño grupo e instó a la derogación de la ley en apoyo a los jóvenes manifestantes.

Sutep se une a protestas contra la reforma de pensiones en Perú
Sutep se une a protestas contra la reforma de pensiones en Perú | Foto: Sebastián Blanco Salazar/LR

El Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) expresó su solidaridad con la movilización convocada por colectivos de jóvenes para este sábado 20 y domingo 21 de septiembre, a partir de las 5:00 p.m., en la Plaza San Martín. La protesta busca rechazar la reforma del sistema de pensiones (Ley 32123), considerada por los manifestantes como una medida que beneficia únicamente a las AFP, además de manifestar su descontento hacia el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso de la República.

Lucio Castro, secretario general del Sutep, señaló que la organización se sumará a estas protestas en apoyo a los jóvenes. “Nos unimos al rechazo de esta norma que se apropia de su dinero y busca privilegiar a un grupo reducido de AFP que cuentan con el respaldo de fuerzas políticas contrarias a los intereses del pueblo peruano”, afirmó.

Comunicado de la Sutep.

Comunicado de la Sutep.

El sindicato anunció a La República que realizará una movilización a nivel nacional y precisó que el 18 de septiembre se brindarán detalles sobre los puntos de encuentro y los gremios que participarán en la jornada.

Sutep respalda movilizaciones contra AFP

El dirigente del Sutep denunció que las AFP continúan cobrando comisiones incluso cuando no generan rentabilidad y que el dinero de los afiliados puede ser trasladado al extranjero, beneficiando únicamente a agentes financieros sin generar impacto positivo para los trabajadores. Por ello, el sindicato exige la derogatoria de la Ley 32123 y considera que los anuncios de nuevos retiros de fondos constituyen "un nuevo engaña muchachos del gobierno de Dina Boluarte".

Castro indicó que el Sutep se sumará a las protestas de manera organizada a través del Frente Social, que agrupa a la Confederación Interamericana de Trabajadores y a la Federación de Estudiantes del Perú, entre otros. Aunque la movilización será nacional, las acciones iniciales se concentrarán en Lima.

El dirigente también destacó la importancia del papel de los jóvenes y colectivos ciudadanos en estas manifestaciones. “Valoramos mucho este despertar, esta presencia en las calles. La presión y la movilización acreditan la razón y obligan a las autoridades a retroceder”, señaló. Según Castro, los recientes retrocesos de partidos del Congreso en la implementación de la ley evidencian que la presión ciudadana ha forzado cambios.

Sutep exige pronta promulgación de ley de pensiones

Además, el Sutep reiteró que sus demandas no se limitan a la Ley de AFP, sino que incluyen la aprobación de los proyectos de pensiones para docentes que ya se encuentran en el escritorio de la presidenta Boluarte. “El gobierno está cometiendo errores, el Congreso está cometiendo errores y la presencia y los ataques en las calles no es un sinsentido, no es una irracionalidad, sino claro”, concluyó Castro.

Como se recuerda, el Congreso aprobó elevar la pensión de docentes jubilados y cesantes a S/3.300, equivalente al salario de la primera escala magisterial, pero la medida aún debe ser promulgada por el Ejecutivo. El Sutep pidió que se haga sin observaciones y advirtió que cualquier demora podría derivar en nuevas movilizaciones. La ley beneficiará a más de 162.000 docentes que actualmente perciben entre S/300 y S/800 mensuales.

Esta será la segunda movilización de los grupos de la Generación Z, luego de que el pasado fin de semana, 13 y 14 de septiembre, se desplazaran por los alrededores del centro de Lima en rechazo a la reforma del sistema de pensiones y a los grupos políticos que permitieron su promulgación.

