Miles de docentes nombrados, activos, jubilados y cesantes de colegios públicos se movilizan este 2 de octubre al Congreso de la República para exigir la promulgación de la ley aprobada por el Parlamento que establece el incremento de pensiones a los maestros hasta S/ 3.300, monto equivalente al salario de la primera escala magisterial.

“Dina Boluarte basta ya de ningunear a los jubilados, especialmente a los maestros”, señala el comunicado difundido por el Sindicato Único de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep), que convoca a sus bases nacionales para esta jornada de protesta en Lima.

Comunicado de Sutep.

Ley aprobada y pendiente de firma

El dirigente nacional del Sutep, Alfredo Velázquez Acosta, recordó que hace dos semanas el Congreso aprobó la ley que incrementa las pensiones de los docentes jubilados, tras años de reclamos de un sector que actualmente percibe montos muy por debajo de la canasta básica. Indicó que la norma representa un acto de justicia, ya que en muchos casos las pensiones no superan los 500 o 600 soles, lo que los deja en situación de vulnerabilidad frente a gastos de alimentación y medicinas.

“Ese proyecto de ley está en el despacho de la presidenta y hasta ahora no lo firma”, señaló Velázquez a La República. Explicó que la mandataria tiene plazo hasta el 6 de octubre para promulgar la norma y advirtió que la movilización busca presionar al Gobierno para que no siga dilatando el proceso. “Nosotros exigimos a Dina Boluarte que no abandone a los cesantes y jubilados que definitivamente necesitan de la aprobación o promulgación de esa ley”, agregó.

Reclamos frente al presupuesto de educación

El Ministerio de Educación (Minedu) informó un “presupuesto histórico” para el 2026, que supera los S/49.000 millones. De este monto, S/24.268 millones se destinarán a medidas remunerativas docentes y S/2.300 millones a infraestructura educativa.

No obstante, el Sutep cuestionó que la iniciativa no recoja los compromisos asumidos en la negociación colectiva. “No ha incluido absolutamente nada. No dice nada sobre los maestros que trabajan en zona rural, de frontera o en el Vraem, donde siempre se asigna una bonificación. En esta ocasión la bonificación es totalmente insuficiente”, declaró Alfredo Velázquez, dirigente del sindicato.

El gremio también reclamó mayores recursos para docentes cesantes y jubilados, además de saldar la deuda de bonos pendientes. “Exhortamos al ministro de Economía a sensibilizarse, a ponerse en los zapatos de los cesantes y jubilados”, remarcó Velázquez.

Movilización y posibles medidas de fuerza

El Sutep estimó la participación de unos 5.000 docentes y auxiliares en la marcha de hoy, cuyo punto de concentración es el jirón Camaná 550, desde donde partirán hacia el Congreso de la República.

La organización informó además que los días 10 y 11 de octubre se realizará una asamblea nacional en la que se evaluará convocar un paro de carácter nacional si el Ejecutivo no atiende su pliego de reclamos.

“Si no atienden nuestra demanda, seguiremos luchando por culpa del gobierno”, advirtió Velázquez, quien precisó que la movilización de hoy es una antesala a medidas de mayor alcance.