HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Así se desarrolla el paro de transportistas en Lima y Callao
EN VIVO | Así se desarrolla el paro de transportistas en Lima y Callao     EN VIVO | Así se desarrolla el paro de transportistas en Lima y Callao     EN VIVO | Así se desarrolla el paro de transportistas en Lima y Callao     
Sociedad

Caravana de transportistas protesta en Miraflores contra la ola de extorsión en Lima y se dirige al Congreso

Decenas de buses de la empresa de transporte Translima recorren las principales calles del distrito miraflorino con dirección al Campo de Marte. Desplazamiento se dio de manera pacífica.

Caravana de buses protestan en Miraflores.
Caravana de buses protestan en Miraflores. | Composición LR

Alrededor de las 10:00 a.m. ciudadanos del distrito de Miraflores registraron decenas de buses de la empresa de transporte Translima que cubre la ruta 8604 transitando sin pasajeros y tocando bocinas por la av. La Paz, av. Armendáriz y el Óvalo de Miraflores en protesta contra el Gobierno por la ola de extorsión y criminalidad en la ciudad.

La caravana de vehículos se dirige al Campo de Marte en Jesús María, punto de concentración con otros consorcios de transporte, con la finalidad de reunirse y dirigirse al Congreso de la República.

TE RECOMENDAMOS

FISCALÍA al ataque y PRENSA bajo ataque | Sin Guion con Rosa María Palacios

PUEDES VER: Paro de transportistas en Lima y Callao: estas rutas trabajan con normalidad este jueves 2 de octubre

lr.pe

Otras caravanas continúan su ruta hacia el Congreso

Manifestantes, a bordo de sus vehículos, continúan desplazándose desde el norte y el centro hacia la av. Abancay para reunirse con manifestantes que ya se encuentran llegando al lugar. Se informa que hay bastante presencia policial en el Centro de Lima.

En tanto, la Policía Nacional del Perú (PNP) aseguró que se ha desplegado alrededor de 2.000 policías para resguardar la seguridad de las personas. Se prevé que los transportistas llegaran a los exteriores del Legislativo en las próximas horas para exigir a las autoridades que respondan sus quejan tras el aumento de las extorsiones.

PUEDES VER: Paro del jueves 2 de octubre: clases suspendidas en universidades de Lima por paralización de transportistas

lr.pe

Así se desarrolla el paro de transportistas

La Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano informó que el propósito de la protesta busca propone a los congresistas la creación de un grupo élite de la PNP, la Fiscalía y el Poder Judicial para combatir la delincuencia y la criminalidad en el sector.

Asimismo, sostuvieron que los trabajadores se encuentran "incómodos", porque cada día ocurren más muertes. "Deja mucho que desear este Gobierno ante la inacción", indicó Martín Valeriano, presidente de Anitra.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
¿Mañana 3 de octubre habrá paro de transportistas? Esto dicen los gremios

¿Mañana 3 de octubre habrá paro de transportistas? Esto dicen los gremios

LEER MÁS
Paro de transportistas hoy EN VIVO: protestas en Lima y Callao, tarifas altas y manifestantes marchan al Congreso

Paro de transportistas hoy EN VIVO: protestas en Lima y Callao, tarifas altas y manifestantes marchan al Congreso

LEER MÁS
¿Hay clases hoy jueves 2 de octubre por paro de transportistas en Lima y Callao? Lo que dice Minedu

¿Hay clases hoy jueves 2 de octubre por paro de transportistas en Lima y Callao? Lo que dice Minedu

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Paro de transportistas hoy EN VIVO: protestas en Lima y Callao, tarifas altas y manifestantes marchan al Congreso

Paro de transportistas hoy EN VIVO: protestas en Lima y Callao, tarifas altas y manifestantes marchan al Congreso

LEER MÁS
Médico de EsSalud es condenado por recibir S/8.000 para falsificar documentos y facilitar pensión de invalidez

Médico de EsSalud es condenado por recibir S/8.000 para falsificar documentos y facilitar pensión de invalidez

LEER MÁS
¿Mañana 3 de octubre habrá paro de transportistas? Esto dicen los gremios

¿Mañana 3 de octubre habrá paro de transportistas? Esto dicen los gremios

LEER MÁS
Paro de transporte EN VIVO: Reniec no atenderá en esta oficina hoy jueves 2 de octubre por movilización de transportistas

Paro de transporte EN VIVO: Reniec no atenderá en esta oficina hoy jueves 2 de octubre por movilización de transportistas

LEER MÁS
Perú disfrutará de este feriado en octubre de 2025: trabajadores podrán descansar a nivel nacional debido a importante fecha histórica

Perú disfrutará de este feriado en octubre de 2025: trabajadores podrán descansar a nivel nacional debido a importante fecha histórica

LEER MÁS
MTC fija edad máxima para que adultos mayores obtengan licencia de conducir en Perú este 2025

MTC fija edad máxima para que adultos mayores obtengan licencia de conducir en Perú este 2025

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro de transportistas en Lima y Callao EN VIVO: Así se vive la protesta, usuarios se encuentran varados y colectivos cobran hasta 50% más

¿Cómo va el paro de transportistas hoy? La ruta hacia el Congreso y las principales vías afectadas

Pagos MPPE esto se sabe HOY, 2 de octubre: Evaluaciones, bonos para docentes confirmados y montos del Ministerio de Educación

Sociedad

Paro de transportistas en Lima y Callao EN VIVO: Así se vive la protesta, usuarios se encuentran varados y colectivos cobran hasta 50% más

¿Cómo va el paro de transportistas hoy? La ruta hacia el Congreso y las principales vías afectadas

Paro de transporte EN VIVO: Reniec no atenderá en esta oficina hoy jueves 2 de octubre por movilización de transportistas

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Juan Manuel Cavero Solano jura como nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Juan José Santiváñez

Dina Boluarte toma juramento de ministro de Justicia EN VIVO: presidenta nombra a Juan Cavero Lozano en reemplazo de Santiváñez

Juan José Santiváñez renunció al Ministerio de Justicia para postular en las Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025