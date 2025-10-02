Alrededor de las 10:00 a.m. ciudadanos del distrito de Miraflores registraron decenas de buses de la empresa de transporte Translima que cubre la ruta 8604 transitando sin pasajeros y tocando bocinas por la av. La Paz, av. Armendáriz y el Óvalo de Miraflores en protesta contra el Gobierno por la ola de extorsión y criminalidad en la ciudad.

La caravana de vehículos se dirige al Campo de Marte en Jesús María, punto de concentración con otros consorcios de transporte, con la finalidad de reunirse y dirigirse al Congreso de la República.

Otras caravanas continúan su ruta hacia el Congreso

Manifestantes, a bordo de sus vehículos, continúan desplazándose desde el norte y el centro hacia la av. Abancay para reunirse con manifestantes que ya se encuentran llegando al lugar. Se informa que hay bastante presencia policial en el Centro de Lima.

En tanto, la Policía Nacional del Perú (PNP) aseguró que se ha desplegado alrededor de 2.000 policías para resguardar la seguridad de las personas. Se prevé que los transportistas llegaran a los exteriores del Legislativo en las próximas horas para exigir a las autoridades que respondan sus quejan tras el aumento de las extorsiones.

Así se desarrolla el paro de transportistas

La Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano informó que el propósito de la protesta busca propone a los congresistas la creación de un grupo élite de la PNP, la Fiscalía y el Poder Judicial para combatir la delincuencia y la criminalidad en el sector.

Asimismo, sostuvieron que los trabajadores se encuentran "incómodos", porque cada día ocurren más muertes. "Deja mucho que desear este Gobierno ante la inacción", indicó Martín Valeriano, presidente de Anitra.

