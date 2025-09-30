Paro de transportistas del 2 de octubre se realizará en búsqueda de exigir la implementación de medidas para enfrentar la delincuencia y criminalidad. | Foto: composición LR | difusión

Paro de transportistas del 2 de octubre se realizará en búsqueda de exigir la implementación de medidas para enfrentar la delincuencia y criminalidad. | Foto: composición LR | difusión

La Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra) informó que este jueves 2 de octubre los miembros de su gremio participarán del paro de transportistas, convocado por la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano para Lima y Callao (Cetu). En esa línea, indicó que esta medida se llevará a cabo ante la indignación por la ola de inseguridad, cobro de cupos y sicariato en contra de los trabajadores del sector y la ciudadanía en general.

"Es una bandera o plataforma que estamos enarbolando desde setiembre de 2024 y que nos ha llevado a estar en las calles reclamando a nuestras autoridades que realicen su trabajo de brindar seguridad y bienestar a la ciudadanía en general. Toda acción cívica que se realice con ese objetivo por cualquier ciudadano u organización es visto por Anitra con buenos ojos, apoyamos y nos auto convocamos para estar ahí", indicó Anitra por medio de un comunicado.

Anitra se suma al paro de transportistas de este 2 de octubre

El presidente de Anitra, Martín Valeriano, indicó que los transportistas protestarán con el objetivo de exigir a las autoridades de los diferentes poderes del Estado realizar las acciones necesarias para enfrentar la delincuencia y criminalidad, además, para exigir que escuchen sus pedidos. "Nosotros hemos coordinado con los convocantes para realizar esta paralización por la inacción del Gobierno de no dar soluciones a los pliegos de reclamo, que en su momento realizamos", declaró en diálogo con La República.

Asimismo, hizo un llamado a los ciudadanos para que se sumen a la movilización de este 2 de octubre y exijan al Gobierno garantizar la seguridad y bienestar de todos los peruanos. "Hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales, no solo a los transportistas. Hasta nuestros usuarios está siendo víctimas de estas bandas criminales que asesinan sin piedad", manifestó.

Paro de transportistas podría ser indefinido si autoridades no responden a las demandas, advierte Anitra

A través de un comunicado, Anitra señaló que los gremios del sector de transporte presentarán sus reclamos e iniciativas de manera pacífica ante las autoridades. "Los gremios del sector tenemos la obligación y responsabilidad de llevar la voz de nuestros agremiados a las instancias correspondientes con decisión, energía y liderazgo", precisó.

Asimismo, señaló que, de no obtener respuesta a sus demandas, los transportistas "radicalizarán" su medida de fuerza. Al respecto, Valeriano informó que, si el Gobierno no escucha sus demandas, los protestantes tomarán la decisión de iniciar un paro indefinido.

