Sorteo de La Tinka del 1 de octubre: resultados completos y ganadores del Pozo Millonario

Este miércoles 1 de octubre se llevará a cabo un nuevo sorteo de La Tinka, organizado por Intralot, con un atractivo pozo de S/6.074.990. Con solo S/5, los participantes tienen la oportunidad de tentar la suerte y convertirse en los próximos ganadores, ya sea de manera online o de forma presencial en los puntos de venta autorizados. Además del premio mayor, el juego ofrece la posibilidad de acceder a premios secundarios para quienes acierten parcialmente los números sorteados.

Las cartillas de La Tinka están disponibles en establecimientos como Plaza Vea, Vivanda, Promart, Oechsle, entre otros. El sorteo se transmite en vivo por Facebook, YouTube y La República, lo que permite a los usuarios seguir cada jugada y conocer los resultados en tiempo real.

La Tinka En Vivo 18:20 ¿Cómo jugar La Tinka en mi celular? Para jugar La Tinka desde el celular, los participantes deben ingresar a la página oficial de la lotería y crear una cuenta si aún no están registrados: solicitarán todos los datos personales. A continuación, es importante que verifiquen que tienen saldo suficiente para participar. Finalmente, deben elegir uno de los juegos, comprar una jugada y probar suerte. 18:19 ¿Cómo cobrar el Pozo Millonario? El Pozo Millonario de La Tinka solo se cobra mediante transferencia bancaria. Para ello, es fundamental que los ganadores respeten los términos y condiciones establecidos. Entre los requisitos, destaca la presentación de una solicitud de pago que debe ser validada por La Tinka S. A. 18:19 ¿Cuánto cuesta participar en La Tinka? Una jugada básica cuesta S/5, y puedes agregar la Boliyapa por S/1 más. Cabe destacar que también hay jugadas múltiples.

¿Hasta qué hora se puede comprar La Tinka?

Si quieres formar parte del próximo sorteo de La Tinka, puedes comprar tu boleto en cualquiera de los puntos de venta autorizados hasta las 8:50 p. m. No olvides que el programa se transmite en vivo a las 10:50 p. m. a través de su página oficial de Facebook.

