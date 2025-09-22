HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Este es el descuento que se hará al ganador del premio mayor de La Tinka: pozo millonario superó los 45 millones de soles

El pozo de La Tinka reventó este domingo 21 de septiembre y el monto que se llevará el afortunado o afortunada supera los S/45 millones. Pero, como todo juego de lotería, deberá hacer el pago de impuesto.

Ganador de La Tinka no recibirá todo el premio: este descuento se le aplicará a los S/45 millones.
Ganador de La Tinka no recibirá todo el premio: este descuento se le aplicará a los S/45 millones.

El pozo de La Tinka reventó este último domingo 21 de septiembre y ganador se llevará una fuerte suma de dinero. El acumulado del premio mayor fue de S/45.805.280, y está sujeto a impuestos. Por ello, según lo indica el Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT) existe un porcentaje que podría ser cobrado.

Escucha la noticia

Inteligencia Artificial
En esa línea, el monto de dinero, que el SAT recaudará, será el 10% aplicado al dinero total que el ganador se llevará. Por ejemplo, si un jugador gana S/1.000.000, se le descontará un 10%, equivalente a S/100.000, por lo que el monto final a recibir será de S/900.000.

FISCAL pide ilegalidad de FUERZA POPULAR y JUICIOS anulados | Sin Guion con Rosa María Palacios

¿Cuánto se le descuenta al ganador de La Tinka?

Según la página del Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT), existe impuesto aplicado a los juegos como bingos, sorteos, rifas, loterías y otros. Para estos se les aplica una tasa del 10%.

¿Cuál fue la jugada ganadora de La Tinka?

Las bolillas ganadoras del domingo 21 de septiembre fueron los números 02, 20, 28, 32, 44 y 46. Este resultado que hará millonario a un afortunado o afortunada que pudo acertar en la jugada.

¿Cómo jugar la Tinka?

Para participar del famoso sorteo de la Tinka, es imprescindible seguir ciertos pasos. Recuerda que la jugada será fácil y rápida desde la comodidad de tu casa, trabajo o centro de labores. A continuación los pasos:

  • Debes crearte una cuenta en el sitio web oficial de la Tinka, AQUÍ.
  • Luego debes recargar saldo.
  • En el primer paso para jugar, puedes escoger hacerlo de manera regular o comprar Combos Tinkeros.
  • Elige tu jugada de 6 números de un total de 48 bolillas.
  • Puedes realizar más jugadas en la zona de juego B, C y D.
  • También puedes elegir la opción "Al Azar"
  • Una vez elegido los números, haces clic en la opción "Comprar" y por último en el Paso 2 a "Finalizar tu compra".
