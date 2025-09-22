Ganador de La Tinka no recibirá todo el premio: este descuento se le aplicará a los S/45 millones. | Foto: Composición LR/IA.

Ganador de La Tinka no recibirá todo el premio: este descuento se le aplicará a los S/45 millones. | Foto: Composición LR/IA.

El pozo de La Tinka reventó este último domingo 21 de septiembre y ganador se llevará una fuerte suma de dinero. El acumulado del premio mayor fue de S/45.805.280, y está sujeto a impuestos. Por ello, según lo indica el Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT) existe un porcentaje que podría ser cobrado.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

En esa línea, el monto de dinero, que el SAT recaudará, será el 10% aplicado al dinero total que el ganador se llevará. Por ejemplo, si un jugador gana S/1.000.000, se le descontará un 10%, equivalente a S/100.000, por lo que el monto final a recibir será de S/900.000.

TE RECOMENDAMOS FISCAL pide ilegalidad de FUERZA POPULAR y JUICIOS anulados | Sin Guion con Rosa María Palacios

¿Cuánto se le descuenta al ganador de La Tinka?

Según la página del Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT), existe impuesto aplicado a los juegos como bingos, sorteos, rifas, loterías y otros. Para estos se les aplica una tasa del 10%.

¿Cuál fue la jugada ganadora de La Tinka?

Las bolillas ganadoras del domingo 21 de septiembre fueron los números 02, 20, 28, 32, 44 y 46. Este resultado que hará millonario a un afortunado o afortunada que pudo acertar en la jugada.

¿Cómo jugar la Tinka?

Para participar del famoso sorteo de la Tinka, es imprescindible seguir ciertos pasos. Recuerda que la jugada será fácil y rápida desde la comodidad de tu casa, trabajo o centro de labores. A continuación los pasos: