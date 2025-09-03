Sorteo de La Tinka EN VIVO HOY, miércoles 3 de setiembre: cuáles serán los números ganadores, el pozo millonario y más
Mira aquí los resultados de La Tinka, números ganadores y la jugada ganadora de este miércoles 3 de setiembre de 2025. El pozo millonario superó los 41 millones de soles.
La Tinka sortea este miércoles 3 de setiembre un pozo millonario de S/41.349.085 y tú puedes ser uno de los afortunados ganadores. Por solo S/5 los participantes tendrán la posibilidad de seleccionar seis números con el objetivo de hacerse con el premio mayor. Este juego de azar, gestionado por Intralot, también ofrece premios secundarios para aquellos que logren acertar algunos de los números seleccionados.
Sorteo de La Tinka EN VIVO HOY, miércoles 3 de setiembre
¿Cuándo son los sorteos de la Tinka?
La Tinka realiza sus sorteos dos veces por semana, los miércoles y domingos a las 10:50 de la noche. En cada uno de estos eventos, los participantes tienen la oportunidad de ganar premios que ascienden a varios millones de soles.
¿Dónde comprar boletos para jugar La Tinka?
Puedes adquirir tus boletos con la jugada que prefieras. Los establecimientos donde podrás comprar las cartillas de La Tinka incluyen:
- Plaza Vea
- Vivanda
- Promart
- Mass
- Oechsle
- Módulos de La Tinka
¿Qué es La Tinka?
Es una marca de juegos de lotería en Perú operada por la empresa La Tinka S.A. del Grupo Intercorp.
La sorteo será transmitido en directo por las plataformas digitales de La Tinka, como Facebook, YouTube y también a través de La República.