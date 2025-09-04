HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

La Tinka: ¿hasta qué hora se puede comprar boletos y escoger números ganadores?

Conoce aquí todo lo que debes saber antes de participar en La Tinka, el sorteo de lotería más famoso del Perú.

Todos los sorteos de La Tinka se realizan los miércoles y domingos.
Todos los sorteos de La Tinka se realizan los miércoles y domingos. | Composición LR | La Tinka

La Tinka, el popular juego de lotería operado por Intralot en Perú, se juega cada miércoles y domingo en todo el país. En estos días, miles de peruanos compran sus cartillas, de manera física y virtual, para tener la posibilidad de ganar la cuantiosa suma acumulada en el gran pozo millonario.

Gracias a las atractivas cifras y a sus diferentes premios, los jugadores de este sorteo han consolidado a la marca como una de las más famosas del país. En esta nota de La República te contamos todos los detalles que debes saber antes jugar tus números ganadores.

¿Hasta qué hora se pueden comprar los boletos de La Tinka?

Si quieres formar parte del próximo sorteo de La Tinka, puedes comprar tu boleto en cualquiera de los puntos de venta autorizados hasta las 8:50 p. m. No olvides que el programa se transmite en vivo a las 10:50 p. m. a través de su página oficial de Facebook.

¿Cuál es la tasa de impuesto del pozo millonario de La Tinka?

De acuerdo con datos de Intralot y del Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT), los premios obtenidos en La Tinka están sujetos al pago de impuestos. En el caso de las loterías, se aplica una tasa del 10% sobre el monto total del premio ganado.

La Tinka: ¿dónde puedo comprar los boletos para jugar?

A continuación, conoce las tiendas asociadas en las que puedes comprar los boletos de La Tinka: 

  • Plaza Vea
  • Vivanda
  • Mass
  • Oechsle
  • Promart
  • Módulos de La Tinka

¿Cuáles fueron los números más elegidos de La Tinka en 2024?

A lo largo del 2024, los números más frecuentemente seleccionados en los sorteos de La Tinka fueron el 15, que apareció en 20 ocasiones, y el 27, con 18 apariciones. Ese mismo año, también se incorporaron dos nuevos números al juego: el 49 y el 50.

¿Cómo jugar La Tinka en mi celular?

Para jugar la Tinka desde tu celular, debes seguir los siguientes pasos. 

- Paso 1: accede a m.latinka.com.pe desde tu teléfono móvil. Si es tu primera vez, regístrate proporcionando todos tus datos.
- Paso 2: asegúrate de tener el saldo suficiente para jugar.
- Paso 3: selecciona tu juego preferido, realiza la compra y ¡a jugar!

¿Cómo se volvió la lotería más grande del Perú?

El camino de La Tinka hacia la fama en nuestro país se debe a la innovación en los juegos de lotería. De acuerdo con el portal Yogonet, luego de la fundación de la marca, se realizó el lanzamiento de La Kábala y La Yapa. Asimismo, en 1998, se crearon las reconocidas Rapitinkas. Otros sorteos como GanadiarioGanagolKinelo y Raspayá se sumaron a la marca y, por ello, La Tinka alcanzó su consolidación.

