Resultados de La Tinka 28 de septiembre 2025: consulta los números ganadores del Pozo Millonario
Revisa los resultados del sorteo de La Tinka este domingo 28 de septiembre de 2025 y si reventó el pozo millonario. El pozo asciende a los 5.509.253.
El sorteo de La Tinka se realizará este domingo 28 de septiembre. En esta edición de la lotería, organizada por Intralot, se ofrece un pozo acumulado de S/5.509.253. Los participantes tendrán la oportunidad de ganar el premio mayor o uno de los secundarios, de acuerdo a los números que acierten en su cartilla. Los juegos adicionales que se llevarán a cabo son el 'Sí o Sí' y el 'Boliyapa'.
Los centros comerciales en donde se ofrece jugar a La Tinka son Plaza Vea, Vivanda, Promart, Oeschle, entre otros. La transmisión de La Tinka en vivo se realizará a partir de las 10.30 p. m. vía América TV y sus diferentes plataformas oficiales como Facebook, Youtube. Además, podrás revisar los resultados por medio de La República.
Resultados de La Tinka del domingo 28 de septiembre
¿Cuántas jugadas se puede realizar en La Tinka?
Los ciudadanos que participan de La Tinka podrán elegir 6 números del 1 al 48. Estos deberán de salir en el sorteo para ser acreedores de un premio determinado por Intralot.
¿Cuánto cuesta participar en La Tinka?
Una jugada básica cuesta S/5, y puedes agregar la Boliyapa por S/1 más. Cabe destacar que también hay jugadas múltiples.
¿Qué es La Tinka?
Es una marca de juegos de lotería en Perú operada por la empresa La Tinka S.A. del Grupo Intercorp.