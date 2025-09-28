Resultados de La Tinka 28 de septiembre 2025: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

El sorteo de La Tinka se realiza todos los miércoles y domingos. | Foto: composición LR | Intralot

El sorteo de La Tinka se realizará este domingo 28 de septiembre. En esta edición de la lotería, organizada por Intralot, se ofrece un pozo acumulado de S/5.509.253. Los participantes tendrán la oportunidad de ganar el premio mayor o uno de los secundarios, de acuerdo a los números que acierten en su cartilla. Los juegos adicionales que se llevarán a cabo son el 'Sí o Sí' y el 'Boliyapa'.

Los centros comerciales en donde se ofrece jugar a La Tinka son Plaza Vea, Vivanda, Promart, Oeschle, entre otros. La transmisión de La Tinka en vivo se realizará a partir de las 10.30 p. m. vía América TV y sus diferentes plataformas oficiales como Facebook, Youtube. Además, podrás revisar los resultados por medio de La República.

Resultados de La Tinka del domingo 28 de septiembre 07:53 ¿Cuántas jugadas se puede realizar en La Tinka? Los ciudadanos que participan de La Tinka podrán elegir 6 números del 1 al 48. Estos deberán de salir en el sorteo para ser acreedores de un premio determinado por Intralot. 07:52 ¿Cuánto cuesta participar en La Tinka? Una jugada básica cuesta S/5, y puedes agregar la Boliyapa por S/1 más. Cabe destacar que también hay jugadas múltiples. 07:52 ¿Qué es La Tinka? Es una marca de juegos de lotería en Perú operada por la empresa La Tinka S.A. del Grupo Intercorp.