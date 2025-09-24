HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Sociedad

Estos son los números de La Tinka que más han salido en 2025: peruano se llevó S/45 millones con 4 de estas bolillas

El afortunado ganador se llevó el pozo histórico de La Tinka de más de S/45 millones al elegir 4 de los números que más han salido en los últimos meses ¿Cuáles son?

Conoce cuáles son los números de la Tinka que más han salido en lo que va de todos los sorteos del 2025.
Conoce cuáles son los números de la Tinka que más han salido en lo que va de todos los sorteos del 2025. | Foto: composición LR/La Tinka

Un peruano se llevó el pozo millonario de La Tinka con más de S/45 millones, histórico monto que, hasta el momento, es uno de los más grandes y cuantiosos que ha entregado la popular lotería del Perú. Con la combinación 46, 44, 2, 28, 20, 32 y 39 el afortunado ganador acertó los seis números del sorteo y se convirtió en uno de los nuevos millonarios del país.

Según la lista estadista de La Tinka, curiosamente, cuatro de los números ganadores que eligió el joven peruano para ganar el millonario monto se encuentran dentro de las bolillas que más han salido en 2025. ¿Cuáles son?

TE RECOMENDAMOS

El caso SANTIVÁÑEZ y el mundo DIPLOMÁTICO | Sin Guion con Rosa María Palacios

PUEDES VER: Este es el descuento que se hará al ganador del premio mayor de La Tinka: pozo millonario superó los 45 millones de soles

lr.pe

¿Cuáles son los números que más han salido en los sorteos de La Tinka en 2025?

El sorteo de La Tinka cuenta con un total de 50 bolillas. Entre ellas, algunos números suelen aparecer con mayor frecuencia que otros durante las sesiones de juego, lo que genera expectativa entre los jugadores, quienes buscan todo tipo de métodos para aumentar sus probabilidades de ganar el pozo millonario.

Es por ello que La Tinka tiene una estadística de números que más han salido en lo que va del 2025. Estos son:

  • Número 33: salió un total de 18 veces en el sorteo de La Tinka.
  • Número 24: esta bolilla salió un total de 16 veces en el sorteo de La Tinka.
  • Número 46: salió un total de 15 veces en el sorteo de La Tinka.
  • Número 9: esta bolilla salió un total de 14 veces en el sorteo de La Tinka.
  • Número 12: también salió un total de 14 veces en el sorteo de La Tinka.
  • Número 34: salió un total de 13 veces en el sorteo de La Tinka.
  • Número 38: esta bolilla salió un total de 13 veces en el sorteo de La Tinka
  • Número 44: al igual que las anteriores dos bolillas, salió un total de 13 veces en el sorteo de La Tinka.
  • Número 2: salió un total de 12 veces en el sorteo de La Tinka.
  • Número 16: esta bolilla salió un total de 12 veces en el sorteo de La Tinka
  • Número 22: salió un total de 12 veces en el sorteo de La Tinka.
  • Número 32: también salió un total de 12 veces en el sorteo de La Tinka.

Curiosamente, los números 46,44,2 y 32, elegidos por el joven peruano que ganó los S/45.805.280, se encuentran de la lista de las bolillas que más han salido en 2025.

Notas relacionadas
Resultados de La Tinka del miércoles 24 de septiembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Resultados de La Tinka del miércoles 24 de septiembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

LEER MÁS
La Tinka reventó el 21 de septiembre: ganador se llevó pozo histórico de 45 millones de soles con afortunada jugada

La Tinka reventó el 21 de septiembre: ganador se llevó pozo histórico de 45 millones de soles con afortunada jugada

LEER MÁS
Este es el descuento que se hará al ganador del premio mayor de La Tinka: pozo millonario superó los 45 millones de soles

Este es el descuento que se hará al ganador del premio mayor de La Tinka: pozo millonario superó los 45 millones de soles

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Fiscalía abre investigación contra sujeto que secuestró a niña de SJL tras su captura en Ate: padre de menor exige cadena perpetua

Fiscalía abre investigación contra sujeto que secuestró a niña de SJL tras su captura en Ate: padre de menor exige cadena perpetua

LEER MÁS
Estas son las 5 mejores universidades públicas del Perú, según ranking de Sunedu 2025

Estas son las 5 mejores universidades públicas del Perú, según ranking de Sunedu 2025

LEER MÁS
La avenida más larga de Lima tiene 32 kilómetros y une 6 distritos: inicia en San Miguel y culmina en Carabayllo

La avenida más larga de Lima tiene 32 kilómetros y une 6 distritos: inicia en San Miguel y culmina en Carabayllo

LEER MÁS
¿Es feriado HOY 24 de septiembre en Perú? Esto dice el calendario oficial de 2025

¿Es feriado HOY 24 de septiembre en Perú? Esto dice el calendario oficial de 2025

LEER MÁS
Ranking Sunedu 2025: Top 10 de las mejores universidades privadas del Perú

Ranking Sunedu 2025: Top 10 de las mejores universidades privadas del Perú

LEER MÁS
Voraz incendio en el Callao arrasa dos quintas y amenaza 46 viviendas en Av. Argentina: 8 unidades de Bomberos atienden la emergencia

Voraz incendio en el Callao arrasa dos quintas y amenaza 46 viviendas en Av. Argentina: 8 unidades de Bomberos atienden la emergencia

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,6 remeció hoy la capital, según IGP

Cantantes colombianos B-King y DJ Regio Clown son hallados muertos en el Estado de México

Conductora de podcast deportivo causa indignación por llamar “serranos” a pasajeros del Metropolitano: "Serranos son y serranos morirán"

Sociedad

Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,6 remeció hoy la capital, según IGP

Suspensión de clases en esta región del Perú el miércoles 24 de septiembre: conoce la razón oficial

Temblor en Perú HOY, lunes 22 de septiembre: ¿a qué hora ocurrió el último sismo registrado en Lima, según el IGP?

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Perumin 37 empieza con saludo del papa León XIV y fecha incierta sobre inicio de Tía María

Rosa María Palacios sobre actuar de la PNP en marcha de la Generación Z: "Son buenos para reprimir al pueblo"

Protocolo de la ONU apaga el micrófono a Dina Boluarte durante su discurso sobre igualdad de género

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota