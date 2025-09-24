Conoce cuáles son los números de la Tinka que más han salido en lo que va de todos los sorteos del 2025. | Foto: composición LR/La Tinka

Conoce cuáles son los números de la Tinka que más han salido en lo que va de todos los sorteos del 2025. | Foto: composición LR/La Tinka

Un peruano se llevó el pozo millonario de La Tinka con más de S/45 millones, histórico monto que, hasta el momento, es uno de los más grandes y cuantiosos que ha entregado la popular lotería del Perú. Con la combinación 46, 44, 2, 28, 20, 32 y 39 el afortunado ganador acertó los seis números del sorteo y se convirtió en uno de los nuevos millonarios del país.

Según la lista estadista de La Tinka, curiosamente, cuatro de los números ganadores que eligió el joven peruano para ganar el millonario monto se encuentran dentro de las bolillas que más han salido en 2025. ¿Cuáles son?

TE RECOMENDAMOS El caso SANTIVÁÑEZ y el mundo DIPLOMÁTICO | Sin Guion con Rosa María Palacios

¿Cuáles son los números que más han salido en los sorteos de La Tinka en 2025?

El sorteo de La Tinka cuenta con un total de 50 bolillas. Entre ellas, algunos números suelen aparecer con mayor frecuencia que otros durante las sesiones de juego, lo que genera expectativa entre los jugadores, quienes buscan todo tipo de métodos para aumentar sus probabilidades de ganar el pozo millonario.

Es por ello que La Tinka tiene una estadística de números que más han salido en lo que va del 2025. Estos son:

Número 33: salió un total de 18 veces en el sorteo de La Tinka.

Número 24: esta bolilla salió un total de 16 veces en el sorteo de La Tinka.

Número 46: salió un total de 15 veces en el sorteo de La Tinka.

Número 9: esta bolilla salió un total de 14 veces en el sorteo de La Tinka.

Número 12: también salió un total de 14 veces en el sorteo de La Tinka.

Número 34: salió un total de 13 veces en el sorteo de La Tinka.

Número 38: esta bolilla salió un total de 13 veces en el sorteo de La Tinka

Número 44: al igual que las anteriores dos bolillas, salió un total de 13 veces en el sorteo de La Tinka.

Número 2: salió un total de 12 veces en el sorteo de La Tinka.

Número 16: esta bolilla salió un total de 12 veces en el sorteo de La Tinka

Número 22: salió un total de 12 veces en el sorteo de La Tinka.

Número 32: también salió un total de 12 veces en el sorteo de La Tinka.

Curiosamente, los números 46,44,2 y 32, elegidos por el joven peruano que ganó los S/45.805.280, se encuentran de la lista de las bolillas que más han salido en 2025.