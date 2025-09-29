HOYSuscripcion LR Focus

Paro de transportistas este 2 de octubre: las líneas de transporte que acatarán medida y no saldrán a trabajar

La Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao confirmó un paro de transporte para el 2 de octubre en protesta por la inseguridad y las extorsiones. Más de 120 empresas suspenderán el servicio.

Más de 120 empresas de transporte se suman a la paralización del 2 de octubre
Más de 120 empresas de transporte se suman a la paralización del 2 de octubre | Composición LR | Foto: LR.

La Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao anunció un nuevo paro de transporte para el jueves 2 de octubre en protesta por los atentados y la falta de acciones frente a la extorsión y el sicariato que afectan al sector. Héctor Vargas, presidente de la coordinadora, señaló que alrededor del 30% de choferes ha dejado de trabajar por temor a la inseguridad.

Al paro se sumarán los gremios Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra) y AETU, por lo que se estima que más de 120 empresas de transporte suspenderán sus actividades. Respecto a los paros realizados la semana pasada, el presidente de Anitra, Martín Valeriano, recordó a La República: “Un 20% de los transportistas salió a bloquear las rutas; es su forma de mostrar incomodidad porque cada día mueren transportistas (…) en algún momento hubo mesa de reuniones, pero sin soluciones”.

lr.pe

Líneas de transporte que acatarán paro este 2 de octubre

Durante la reunión se informó que más de 70 empresas de transporte participarán en la paralización. A ellas se sumarán las líneas afiliadas a Anitra y AETU, por lo que se estima que en total serán más de 120 empresas las que suspenderán sus servicios. La República accedió a la lista de las líneas de buses que acatarán el paro, la cual se detalla a continuación:

  • Empresa de Transportes Importaciones y Servicios HZ S.A.C
  • Empresa de Transporte Ha Servicios Múltiples de Prop. Unidos Huascar S.A.C.
  • Empresa de Transporte Nor Lima S.A.C.
  • Consorcio Empresarial Primero de Septiembre S.A.C.
  • Empresa de Transporte y Turismo Cinco Estrellas S.A.
  • E.T.S. Marova Tours S.A.C.
  • Empresa de Transportes y Servicios Múltiples Los Excelentes Unidos S.A.
  • Empresa de Transportes 102 S.A.
  • Multiservicios de Buses de Wayllyu S.A.
  • Empresa de Transporte Todo Lo Puede en Cristo S.A.C.
  • Empresa de Transporte y Servicios San Emanuel S.A.C.
  • Empresa de Transporte y Servicio Lima Chosica S.A.C.
  • Levaro S.A.C.
  • Empresa de Transporte y Servicios Múltiples y Comercialización 14 de M.
  • Empresa de Transporte Urbano Huaycán S.A.
  • Empresa de Transportes y Servicios Nueva Era Señor de Muruhuay S.A.
  • Empresa de Transporte y Servicio San Antonio S.A.
  • Empresa de Transportes José Gálvez S.A.
  • Translíma S.A.
  • Empresa de Transporte Rápido Musa S.A.
  • Empresa de Transportes Múltiples Sin Fronteras S.A.C.
  • Inversiones Riimárz
  • Servicios Múltiples e Inversiones Nievería S.A.C.
  • Empresa de Transporte Urbano El Molinero Express S.A.
  • Empresa de Transportes y Servicios Múltiples Aquarius Express S.A.C.
  • Empresa de Transporte e Inversiones Empresariales Nuevo Amanecer S.A.C.
  • Turismo Huaycán
  • Empresa de Transportes Santa Rosa de Jicamarca S.A.C.
  • Empresa de Transportes y Servicios Sagrado Corazón de Collique S.A.C.
  • Empresa de Transporte Tumi Siglo XXI S.A.
  • Empresa de Transporte y Servicios San Juan Bautista S.A.
  • Empresa de Servicios Múltiples Los Laureles de Manchay S.A.
  • Empresa de Transportes Corazón Valiente S.A.
  • Vargasant S.A.C.
  • Empresa de Transporte De Luxe
  • Consorcio de Transporte Aries S.A.
  • Empresa de Transportes Veintidós S.R.L.
  • Empresa de Transporte Señor del Mar S.A.
  • Empresa de Transporte y Turismo San Juanito
  • Preferencial San Juanito S.A.C.
  • Empresa de Transportes y Servicios El Porvenir S.A.
  • Empresa de Transportes Servicios y Turismo Eureks S.A.C.
  • Cilap
  • Empresa de Transporte Jerrbus S.A.C.
  • Empresa de Transporte Santa Rosa de Lima
  • Empresa de Transportes y Representaciones Sarita Colonia y Villa Sol S.A.
  • Transportes Pesqueros S.A.
  • Varant S.A.C.
  • Empresa de Transporte Gocarive 19 S.A.
  • Kid Galahad S.A.
  • Consorcio de Transporte Adonai
  • Comunicación Integral Turismo y Servicios Urano Tours S.A.
  • Empresa de Transportes Carretera Central S.A.C.
  • Empresa de Transporte Chanquilino S.A.C.
  • Empresa Becami S.A.C.
  • Empresa Cielo Mar y Tierra
  • Empresa de Transporte Unión San Juanito
  • Empresa Independiente de Transportes S.A.
  • Empresa de Transportes de Servicios Amancaes S.A.C.
  • Empresa de Transporte Nuestra Señora del Sagrado Corazón
  • Empresa de Transporte Huándoy

Transportistas anuncian marcha y paro este 2 de octubre para exigir seguridad

Los gremios de transporte anunciaron que, además del paro convocado para el jueves 2 de octubre, realizarán una marcha para expresar su rechazo a la creciente inseguridad que afecta al sector. Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora, explicó que el objetivo principal es dialogar con las autoridades del Congreso, incluido su presidente y el titular de la Comisión de Transportes. “El paro es para llamar la atención, lo vamos a presentar el día jueves y seguramente vamos a realizar una marcha (…) hacemos una invocación a los congresistas de los diversos partidos políticos a que estén presentes”, declaró.

Por su parte, el presidente de Anitra, Martín Valeriano, cuestionó las promesas incumplidas del Gobierno y criticó la falta de espacios de diálogo. “Nunca hemos tenido mesas de trabajo con el ministro, solo reuniones informativas (…) cuando él era ministro del Interior, era abogado de un delincuente”, expresó.

