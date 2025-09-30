HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Paro del 2 de octubre: universidades de Lima suspenden clases presenciales por paralización de transportistas

El jueves 2 de octubre se realizará un paro de transportistas en Lima y Callao debido a la creciente ola de extorsiones y asesinatos que afecta al sector. La protesta busca visibilizar la falta de acciones del Estado.

Gremios de transporte anuncian paralización por extorsiones y asesinatos en Lima y Callao
Gremios de transporte anuncian paralización por extorsiones y asesinatos en Lima y Callao

El jueves 2 de octubre se llevará a cabo un paro de transportistas en Lima y Callao en protesta por la creciente ola de extorsiones y asesinatos que amenaza al sector. La Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, junto a gremios como Anitra y AETU, denunció la falta de acciones concretas del Estado, situación que ha llevado a que cerca del 30% de choferes deje de trabajar.

Los transportistas anunciaron que más de 120 empresas acatarán la paralización, lo que dejará sin servicio a las principales rutas de la capital y el primer puerto. Ante esta medida, universidades públicas y privadas, así como institutos superiores, confirmaron que suspenderán las clases presenciales ese día para resguardar la seguridad de sus estudiantes.

FISCALÍA al ataque y PRENSA bajo ataque | Sin Guion con Rosa María Palacios

Exalcalde de Comas, Miguel Saldaña, y exfuncionarios son condenados por construcción de Mall Plaza sin estudios técnicos

lr.pe

Paro de transportistas: universidades suspenden clases presenciales el 2 de octubre

Las instituciones educativas de Lima y Callao anunciaron que trasladarán sus actividades académicas a la modalidad virtual debido al paro de transportistas. A continuación, la lista de universidades e institutos que confirmaron la medida:

  • Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP): todas las clases se dictarán de manera virtual. Las prácticas o laboratorios que no puedan realizarse de forma remota serán reprogramados.
  • Universidad de Lima: informó que la totalidad de sus clases se desarrollará de manera virtual durante la paralización.
  • Facultad de Ciencias Biológicas de la UNMSM: comunicó que las clases de pregrado y posgrado, así como las labores administrativas, se trasladarán a la virtualidad. Las prácticas de laboratorio serán reprogramadas.
Comunicado de la Universidad de Lima.

Comunicado de la Universidad de Lima.

Facultad de Ciencias Biológicas de la San Marcos suspende clases presenciales.

Facultad de Ciencias Biológicas de la San Marcos suspende clases presenciales.

Comunicado de la PUCP tras paro de transportistas.

Comunicado de la PUCP tras paro de transportistas.

Gremio de construcción civil anuncia marcha nacional el 2 de octubre: más de 400.000 trabajadores exigen aumento de sueldos

lr.pe

Gremios de transporte exigen unidad especial contra el crimen organizado

Los gremios de transporte urbano de Lima y Callao exigen mayores medidas de seguridad frente a la creciente ola de extorsiones, asesinatos y amenazas que afecta a choferes y empresas. Como parte de sus demandas, plantean la creación de una Unidad de Élite conformada por la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial, que se dedique exclusivamente a enfrentar al crimen organizado en el sector.

Los dirigentes señalan que, pese a reuniones con el Gobierno, no se han logrado avances concretos. Cuestionan la falta de resultados de medidas como la instalación de cámaras de seguridad y las declaratorias de emergencia, por lo que buscan que esta nueva movilización sirva para ser escuchados por el Congreso y los principales funcionarios del Ejecutivo.

¿Hay clases en colegios este jueves 2 de octubre por paro de transportistas en Lima y Callao? Esto dice Minedu

¿Hay clases en colegios este jueves 2 de octubre por paro de transportistas en Lima y Callao? Esto dice Minedu

¿Habrá paro de transportistas hoy 30 de septiembre? Todo lo que se sabe sobre la movilización

¿Habrá paro de transportistas hoy 30 de septiembre? Todo lo que se sabe sobre la movilización

Transportistas convocan nuevo paro el 2 de octubre: "Estamos cansados de que el Gobierno no haga nada"

Transportistas convocan nuevo paro el 2 de octubre: "Estamos cansados de que el Gobierno no haga nada"

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

