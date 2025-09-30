Gremios de transporte anuncian paralización por extorsiones y asesinatos en Lima y Callao | Composición LR | Foto: Andina/LR

Gremios de transporte anuncian paralización por extorsiones y asesinatos en Lima y Callao | Composición LR | Foto: Andina/LR

El jueves 2 de octubre se llevará a cabo un paro de transportistas en Lima y Callao en protesta por la creciente ola de extorsiones y asesinatos que amenaza al sector. La Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, junto a gremios como Anitra y AETU, denunció la falta de acciones concretas del Estado, situación que ha llevado a que cerca del 30% de choferes deje de trabajar.

Los transportistas anunciaron que más de 120 empresas acatarán la paralización, lo que dejará sin servicio a las principales rutas de la capital y el primer puerto. Ante esta medida, universidades públicas y privadas, así como institutos superiores, confirmaron que suspenderán las clases presenciales ese día para resguardar la seguridad de sus estudiantes.

Paro de transportistas: universidades suspenden clases presenciales el 2 de octubre

Las instituciones educativas de Lima y Callao anunciaron que trasladarán sus actividades académicas a la modalidad virtual debido al paro de transportistas. A continuación, la lista de universidades e institutos que confirmaron la medida:

Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP): todas las clases se dictarán de manera virtual. Las prácticas o laboratorios que no puedan realizarse de forma remota serán reprogramados.

Universidad de Lima: informó que la totalidad de sus clases se desarrollará de manera virtual durante la paralización.

informó que la totalidad de sus clases se desarrollará de manera virtual durante la paralización. Facultad de Ciencias Biológicas de la UNMSM: comunicó que las clases de pregrado y posgrado, así como las labores administrativas, se trasladarán a la virtualidad. Las prácticas de laboratorio serán reprogramadas.

Comunicado de la Universidad de Lima.

Facultad de Ciencias Biológicas de la San Marcos suspende clases presenciales.

Comunicado de la PUCP tras paro de transportistas.

Gremios de transporte exigen unidad especial contra el crimen organizado

Los gremios de transporte urbano de Lima y Callao exigen mayores medidas de seguridad frente a la creciente ola de extorsiones, asesinatos y amenazas que afecta a choferes y empresas. Como parte de sus demandas, plantean la creación de una Unidad de Élite conformada por la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial, que se dedique exclusivamente a enfrentar al crimen organizado en el sector.

Los dirigentes señalan que, pese a reuniones con el Gobierno, no se han logrado avances concretos. Cuestionan la falta de resultados de medidas como la instalación de cámaras de seguridad y las declaratorias de emergencia, por lo que buscan que esta nueva movilización sirva para ser escuchados por el Congreso y los principales funcionarios del Ejecutivo.