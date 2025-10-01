Camión sin control ocasionó múltiple choque en el Callao: reportan un fallecido y más de 15 heridos

Múltiple choque en el Callao deja un muerto y más de 15 heridos. | Composición LR

Un múltiple choque ocurrió el miércoles 1 de octubre alrededor de las 8:00 a.m. en el distrito de Mi Perú, en el Callao. Un camión de carga pesada impactó con más de cinco unidades de transporte. La colisión ocasionó la muerte de una mujer y más de 15 heridos que fueron trasladados al Hospital de Ventanilla. De acuerdo con información preliminar, el tránsito de estos vehículos está prohibida en la zona, ya que es una zona donde circulan escolares y peatones.

El alcalde de Mi Perú, Irving Sánchez, denunció que la persona fallecida se debe un "acto de humanidad" por parte del Hospital Sabogal, que no quiso atender a la víctima por un tema burocrático. Además, recalcó que el tránsito de las unidades pesadas está prohibida, pero no acatan órdenes.

Lista de heridos

El fatal accidente de tránsito ocurrió en la avenida Cuzco en horario escolar.

Saya Jara Beyket (33) - fallecida

Fabiola Paiva Huertas (37)

Lina Morales Espinoza (44)

Joselyn Rojas Yupanqui (33)

Maritza Anton Gómez (51)

Juan Carlos Aventura (31)

José Sosa Lachira (52)

Elizabeth Gutiérrez Ferreyra (42)

Franklin Chapoñan Balderas (28)

Antonio Mendoza Hernández (44)

Marcelo Ramirez Cachuachi (31)

Peregrino Medina Saldarriaga (53)

Juan Rentera Fuentes (45)

R.C.P (13)

A.C.P (5)

M.C.M (6)

M.R.G(17)

A.C.M (8)

H.C.M (14)

Canal de ayuda

