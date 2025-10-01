HOYSuscripcion LR Focus

Camión sin control ocasionó múltiple choque en el Callao: reportan un fallecido y más de 15 heridos

El vehículo de carga pesada habría tenido una falla en los frenos en una avenida del Callao, que restringe el paso de estas unidades por ser zona escolar.

Múltiple choque en el Callao deja un muerto y más de 15 heridos.
Múltiple choque en el Callao deja un muerto y más de 15 heridos. | Composición LR

Un múltiple choque ocurrió el miércoles 1 de octubre alrededor de las 8:00 a.m. en el distrito de Mi Perú, en el Callao. Un camión de carga pesada impactó con más de cinco unidades de transporte. La colisión ocasionó la muerte de una mujer y más de 15 heridos que fueron trasladados al Hospital de Ventanilla. De acuerdo con información preliminar, el tránsito de estos vehículos está prohibida en la zona, ya que es una zona donde circulan escolares y peatones.

El alcalde de Mi Perú, Irving Sánchez, denunció que la persona fallecida se debe un "acto de humanidad" por parte del Hospital Sabogal, que no quiso atender a la víctima por un tema burocrático. Además, recalcó que el tránsito de las unidades pesadas está prohibida, pero no acatan órdenes.

PUEDES VER: Paro de transportistas hoy, 2 de octubre EN VIVO: rutas afectadas y últimas movilizaciones en Lima y Callao

lr.pe

Lista de heridos

El fatal accidente de tránsito ocurrió en la avenida Cuzco en horario escolar.

  • Saya Jara Beyket (33) - fallecida
  • Fabiola Paiva Huertas (37)
  • Lina Morales Espinoza (44)
  • Joselyn Rojas Yupanqui (33)
  • Maritza Anton Gómez (51)
  • Juan Carlos Aventura (31)
  • José Sosa Lachira (52)
  • Elizabeth Gutiérrez Ferreyra (42)
  • Franklin Chapoñan Balderas (28)
  • Antonio Mendoza Hernández (44)
  • Marcelo Ramirez Cachuachi (31)
  • Peregrino Medina Saldarriaga (53)
  • Juan Rentera Fuentes (45)
  • R.C.P (13)
  • A.C.P (5)
  • M.C.M (6)
  • M.R.G(17)
  • A.C.M (8)
  • H.C.M (14)

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

