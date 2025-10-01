HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira Arde Troya con Juliana Oxenford
Mira Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira Arde Troya con Juliana Oxenford     
Sociedad

Ataque a combi en av. Colonial deja cobrador fallecido: chofer y pasajero quedan heridos

Los heridos, el chofer y un pasajero, fueron trasladados al hospital Carrión. El ataque ocurrió cuando la combi iniciaba su recorrido y, según denuncias, es resultado de extorsiones de tres bandas criminales, una liderada por alias 'Tito', Perú Unido y Los Malos de La Película

Un ataque violento en la avenida Colonial, Callao, dejó un muerto y dos heridos. Jackson Gámez, cobrador de 27 años, fue asesinado mientras trabajaba.
Un ataque violento en la avenida Colonial, Callao, dejó un muerto y dos heridos. Jackson Gámez, cobrador de 27 años, fue asesinado mientras trabajaba. | Kevinn García | URPI

Un violento ataque en plena avenida Colonial, en el Callao, terminó con la vida de Jackson Gabriel Gámez Navarro, cobrador extranjero de 27 años de la empresa Consorcio Vía Colonial, quien trabajaba allí hace ocho años. En el atentado también resultaron heridos el chofer de la combi y un pasajero, identificados como Pablo José Hernández Santana y José Daniel Hernández Vásquez, quienes fueron trasladados al hospital Carrión.

El atentado ocurrió alrededor de las 7:20 de la mañana, a la altura de la cuadra 28 de la av. Colonial y a pocos metros del colegio Jesús es mi Luz, cuando la unidad se disponía a iniciar su recorrido hacia el Cercado de Lima. Este nuevo atentado se produjo frente a los pasajeros, luego de que un grupo de sujetos interceptara el vehículo y abriera fuego contra el cobrador. Trabajadores de la empresa denunciaron que son extorsionados por hasta tres bandas criminales: Tito, Perú Unido y Los Malos de La Película.

TE RECOMENDAMOS

FISCALÍA al ataque y PRENSA bajo ataque | Sin Guion con Rosa María Palacios

PUEDES VER: ¿Habrá clases el jueves 2 de octubre por paro de transportistas en Lima y Callao? Esto dice Minedu

lr.pe

Investigan posible extorsión

De acuerdo con las primeras investigaciones, el ataque estaría relacionado con el cobro de cupos y extorsiones a transportistas. La Policía y serenazgo desplegaron operativos en la zona para dar con los responsables.

Tras el atentado, al WhatsApp de los trabajadores llegaron mensajes de la banda de alias 'Tito', atribuyéndose el atentado y amenazó con continuar disparando contra aquellos que no le depositen el dinero solicitado. ''Les recuerdo quién les ha metido plomo al chofer de esa ruta, y creo que por suerte está vivo'', se lee en su estado. ''No se jueguen conmigo y yapeen como debe ser'', advirtió.

Tras el ataque, al WhatsApp de los trabajadores llegaron mensajes de la banda de Tito.

Tras el ataque, al WhatsApp de los trabajadores llegaron mensajes de la banda de Tito.

PUEDES VER: Paro de transportistas este 2 de octubre: las líneas de transporte que acatarán medida y no saldrán a trabajar

lr.pe

Combis de ruta Lima-Callao suben el pasaje por cobro de cupos

Testimonios señalan que al menos tres bandas criminales se disputan el control del Consorcio Vía Colonial y exigen pagos periódicos a los choferes y cobradores. Este es otro de varios atentados que se han venido registrando en los últimos meses.

Debido a esta ola de crímenes y extorsiones en todo Lima, las combis de la ruta Lima-Callao denunciaron hace dos semanas que se han visto obligados a incrementar en S/0.50 el costo del pasaje para poder solventarse y cubrir los gastos operativos.

El atentado se produjo a pocos metros de la institución y educativa Jesús es mi Luz, es decir, mientras los escolares llegaban al colegio.

El atentado se produjo a pocos metros de la institución y educativa Jesús es mi Luz, es decir, mientras los escolares llegaban al colegio.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Combis que transitan por la Av. Colonial suben S/0.50 al pasaje por extorsión: “Nos obligaron”

Combis que transitan por la Av. Colonial suben S/0.50 al pasaje por extorsión: “Nos obligaron”

LEER MÁS
Balean a chofer de combi con pasajeros en av. Colonial y alias 'Tito' se atribuye atentado: "Sus vidas no cuestan S/ 5"

Balean a chofer de combi con pasajeros en av. Colonial y alias 'Tito' se atribuye atentado: "Sus vidas no cuestan S/ 5"

LEER MÁS
El 'Monstruo' se refugió en Paraguay usando el nombre de un viejo amigo de Comas con antecedentes policiales

El 'Monstruo' se refugió en Paraguay usando el nombre de un viejo amigo de Comas con antecedentes policiales

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Paro de transportistas este 2 de octubre: las líneas de transporte que acatarán medida y no saldrán a trabajar

Paro de transportistas este 2 de octubre: las líneas de transporte que acatarán medida y no saldrán a trabajar

LEER MÁS
¿Habrá clases el jueves 2 de octubre por paro de transportistas en Lima y Callao? Esto dice Minedu

¿Habrá clases el jueves 2 de octubre por paro de transportistas en Lima y Callao? Esto dice Minedu

LEER MÁS
La transitada avenida en Callao que será renovada para reducir el tráfico hacia Lima luego de 30 años

La transitada avenida en Callao que será renovada para reducir el tráfico hacia Lima luego de 30 años

LEER MÁS
Acusado de triple feminicidio en Argentina fue capturado en Pucusana

Acusado de triple feminicidio en Argentina fue capturado en Pucusana

LEER MÁS
Paro del jueves 2 de octubre: universidades de Lima suspenden clases presenciales por paralización de transportistas

Paro del jueves 2 de octubre: universidades de Lima suspenden clases presenciales por paralización de transportistas

LEER MÁS
Capturan a sicario de choferes de transporte público de 17 años en SJL

Capturan a sicario de choferes de transporte público de 17 años en SJL

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Etiopía: al menos 36 muertos y más de 200 heridos por derrumbe de andamio improvisado en iglesia

Embajada de EE. UU. anuncia interrupciones de servicios que afectarían emisión de visas: ¿continuarán los trámites en Perú?

Reimond Manco se rectifica tras polémicas declaraciones contra Alianza Lima: "No tengo pruebas que paguen viajes a influencers"

Sociedad

Embajada de EE. UU. anuncia interrupciones de servicios que afectarían emisión de visas: ¿continuarán los trámites en Perú?

Capturan a sicario de choferes de transporte público de 17 años en SJL

El 'Monstruo' se refugió en Paraguay usando el nombre de un viejo amigo de Comas con antecedentes policiales

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Nueva derrota para López Aliaga: Juez de EE. UU. le niega a MML buscar pruebas contra la empresa de Rutas de Lima

Congresistas esperan que Juan Santiváñez renuncie y dilatan moción de censura en su contra

Alcalde de Pataz continúa “marcha de sacrificio”: va de La Libertad a Lima a pie para protestar contra Dina Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota