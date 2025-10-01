Ataque a combi en av. Colonial deja cobrador fallecido: chofer y pasajero quedan heridos

Un ataque violento en la avenida Colonial, Callao, dejó un muerto y dos heridos. Jackson Gámez, cobrador de 27 años, fue asesinado mientras trabajaba. | Kevinn García | URPI

Un violento ataque en plena avenida Colonial, en el Callao, terminó con la vida de Jackson Gabriel Gámez Navarro, cobrador extranjero de 27 años de la empresa Consorcio Vía Colonial, quien trabajaba allí hace ocho años. En el atentado también resultaron heridos el chofer de la combi y un pasajero, identificados como Pablo José Hernández Santana y José Daniel Hernández Vásquez, quienes fueron trasladados al hospital Carrión.

El atentado ocurrió alrededor de las 7:20 de la mañana, a la altura de la cuadra 28 de la av. Colonial y a pocos metros del colegio Jesús es mi Luz, cuando la unidad se disponía a iniciar su recorrido hacia el Cercado de Lima. Este nuevo atentado se produjo frente a los pasajeros, luego de que un grupo de sujetos interceptara el vehículo y abriera fuego contra el cobrador. Trabajadores de la empresa denunciaron que son extorsionados por hasta tres bandas criminales: Tito, Perú Unido y Los Malos de La Película.

Investigan posible extorsión

De acuerdo con las primeras investigaciones, el ataque estaría relacionado con el cobro de cupos y extorsiones a transportistas. La Policía y serenazgo desplegaron operativos en la zona para dar con los responsables.

Tras el atentado, al WhatsApp de los trabajadores llegaron mensajes de la banda de alias 'Tito', atribuyéndose el atentado y amenazó con continuar disparando contra aquellos que no le depositen el dinero solicitado. ''Les recuerdo quién les ha metido plomo al chofer de esa ruta, y creo que por suerte está vivo'', se lee en su estado. ''No se jueguen conmigo y yapeen como debe ser'', advirtió.

Tras el ataque, al WhatsApp de los trabajadores llegaron mensajes de la banda de Tito.

Combis de ruta Lima-Callao suben el pasaje por cobro de cupos

Testimonios señalan que al menos tres bandas criminales se disputan el control del Consorcio Vía Colonial y exigen pagos periódicos a los choferes y cobradores. Este es otro de varios atentados que se han venido registrando en los últimos meses.

Debido a esta ola de crímenes y extorsiones en todo Lima, las combis de la ruta Lima-Callao denunciaron hace dos semanas que se han visto obligados a incrementar en S/0.50 el costo del pasaje para poder solventarse y cubrir los gastos operativos.

El atentado se produjo a pocos metros de la institución y educativa Jesús es mi Luz, es decir, mientras los escolares llegaban al colegio.

