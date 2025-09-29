La Policía Nacional del Perú detuvo al fiscal provincial William Salinas Anastacio por presunto cohecho pasivo. La intervención ocurrió en Trujillo y se extenderá por siete días. | Composición LR

La Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú (Dircocor PNP), a través de su unidad en Trujillo (DEPDICC), detuvo de manera preliminar por siete días al fiscal provincial William Fernando Salinas Anastacio, titular de la Fiscalía Mixta Corporativa de Virú. La intervención responde a una investigación por el presunto delito de cohecho pasivo específico.

La orden fue emitida mediante la Resolución Judicial N.º 01 del Tercer Juzgado Penal Superior de Investigación Preparatoria, luego de los hechos registrados el pasado 25 de septiembre. Ese día, durante una audiencia virtual sobre la detención de dos menores por posesión ilegal de explosivos, el fiscal habría mantenido una llamada telefónica sin desconectarse de la plataforma judicial. En dicha conversación se evidenciaría la solicitud y recepción de dinero vinculada al caso, incluso habría pedido que el pago fuera duplicado.

Detienen a fiscal tras sospecha de corrupción

La situación fue advertida por la jueza del Juzgado Civil Mixto de Virú, quien comunicó lo ocurrido a la Primera Fiscalía Superior Penal de La Libertad. A partir de ello, personal de la DEPDICC Trujillo inició las diligencias correspondientes y logró la detención del magistrado en el distrito de Simbal.

Desde la Policía Nacional señalaron: ''Este operativo reafirma el compromiso de la Región Policial La Libertad en la lucha frontal contra la corrupción. La DEPDICC Trujillo continúa trabajando con firmeza y profesionalismo para salvaguardar la legalidad y la confianza ciudadana''.

Pronunciamiento del Ministerio Público

El presidente de la Junta de Fiscales Superiores de La Libertad, Luis Guillermo Bringas, se pronunció este lunes sobre la detención del fiscal. En su mensaje, expresó su ''rechazo a todo acto de corrupción'' y recalcó que ''la conducta que se le imputa al mencionado fiscal es grave y atenta directamente contra los principios de integridad, transparencia y legalidad que juramos defender''.

Bringas remarcó que ''nadie está por encima de la ley'' y aseguró que este tipo de hechos ''deben ser investigados y sancionados, garantizando el debido proceso''. En esa línea, anunció que la Fiscalía Superior competente ya coordina con la Policía Nacional las diligencias urgentes.

