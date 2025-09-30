HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

¿Quién es Pequeño J? El presunto criminal hallado en un tráiler que transportaba pescado tras evadir a la justicia

'Pequeño J' era buscado por las autoridades de Argentina tras ser incluido en una investigación por un acto ilícito. Su brazo derecho, Matías Agustín Ozorio, también fue detenido por la Policía.

El Pequeño J fue detenido en Pucusana, Lima, tras huir de Argentina, donde era investigado por un hecho criminal.
El Pequeño J fue detenido en Pucusana, Lima, tras huir de Argentina, donde era investigado por un hecho criminal. | Foto: composición LR | difusión

Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido con el alias de 'Pequeño J', fue capturado por la Policía Nacional del Perú (PNP) en Pucusana, Lima. El ciudadano peruano, quien habría liderado una banda criminal dedicada a la venta de drogas, es investigado por las autoridades de Argentina por su presunta participación en un triple feminicidio en Buenos Aires. De acuerdo a los agentes de la PNP, el joven de 20 años fue hallado escondido en un tráiler que transportaba pescado.

"El personal de Inteligencia y la División de la Dirección Antidrogas de la Policía han realizado la búsqueda hasta lograr su ubicación, teniendo en cuenta que ya contábamos con las órdenes de captura de los delincuentes. Se contaba con la información de que el 'Pequeño J' vendría al Perú, motivo por el cual a través del uso de equipamiento tecnológico se ha hecho el seguimiento Desde la ciudad de Ica se venía rastreando su desplazamiento", informó el coronel PNP Loayza, director de Investigación Criminal de la PNP.

¿Quién es Pequeño J?

'Pequeño J' es el alias de Tony Janzen Valverde Victoriano, un joven peruano natural de Trujillo, sindicado como el presunto autor intelectual del secuestro, tortura y asesinato de tres jóvenes en Buenos Aires: L.G. (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20). Las autoridades argentinas solicitaron a Interpol activar la notificación roja para su captura inmediata.

De acuerdo con las investigaciones de la Policía Bonaerense, Valverde Victoriano lideraría una organización de narcotraficantes asentada en Buenos Aires y habría ideado una trampa para atraer a las víctimas con la falsa promesa de realizar una fiesta en La Matanza. Los efectivos policiales al conocer sobre la desaparición de las jóvenes realizó el rastreo de sus celulares es así como llegó hasta la zona de Florencio Valera. En dicho lugar encontraron a quienes serían cómplices de los crímenes: Daniela Lara Ibarra (19) y Maximiliano Andrés Parra (18). A ambos los hallaron realizando labores sospechosas de limpieza.

El 24 de septiembre de este 2025, las autoridades confirmaron el hallazgo de los cuerpos de las jóvenes en esa misma casa. Según la investigación, el triple feminicidio se produjo en el contexto de una disputa entre bandas de narcotráfico de Buenos Aires. En ese mismo día por la noche, la Policía Bonaerense desplegó un operativo en el barrio Zavaleta de la capital argentina para capturar al sospechoso. Sin embargo, Tony Valverde ya había huido.

Capturan al brazo derecho de 'Pequeño J' en Lima

Los agentes de la Policía Nacional del Perú, en coordinación con la Policía Federal de Argentina, confirmaron la captura en Lima del ciudadano argentino Matías Agustín Ozorio, considerado el hombre de confianza de Tony Valverde Victoriano, alias 'Pequeño J', a quien se le atribuye el asesinato de tres mujeres en Buenos Aires. Según sus primeras declaraciones, Ozorio indicó que llegó a la capital del Perú hace una semana bajo "engaños" de un "narco".

El detenido era buscado por las autoridades porque tendría información vinculada al asesinato de tres jóvenes argentinas que desaparecieron en Florencio Varela y luego fueron halladas sin vida. Ozorio, quien cumplió 28 años el pasado 11 de septiembre, es requerido por el delito de homicidio y será puesto a disposición de las autoridades competentes, quienes evaluarán su extradición o expulsión conforme a la normativa internacional.

