Brillo solar y temperaturas altas en Lima regresarán: Senamhi anuncia fechas y revela valores altos

Tras varios días de temperaturas bajas, el Senamhi informó los días que se registrarán mejores condiciones meteorológicas en Lima. | Foto: composición LR | difusión Andina

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que, tras varios días de bajas temperaturas, Lima Metropolitana volverá a registrar brillo solar en los próximos días. El ingeniero Erick Rojas, especialista en meteorología de la entidad, señaló que es probable que entre el 1 y el 4 de octubre se reporten condiciones más cálidas acompañadas de cielos despejados.

"A partir del 1 de octubre hasta el 4 de octubre se estima que se reporte brillo solar a partir del mediodía para distritos de Lima Este y Lima Norte. Para Lima centro, como Lince y Jesús María, también hay probabilidad de brillo solar, pero de corta duración. A partir del 5, y hasta por lo menos el 8 o 9 de octubre, volvemos a tener cielos cubiertos durante el día", declaró en diálogo con La República.

Asimismo, adelantó que desde el 5 de octubre se espera un panorama distinto durante al menos 4 días seguidos, con cielos nublados y lloviznas ligeras en los distritos costeros como San Miguel, Magdalena, Miraflores, San Isidro. A continuación, se expondrán los detalles del pronóstico del tiempo y las causas del incremento de temperatura.

Senamhi anuncia regreso de brillo solar y temperaturas altas en Lima

El Senamhi informó, a través de su página oficial que, entre el 29 de septiembre al 01 de octubre, Lima Este reportará temperaturas mínimas cercanas a los 14°C y máximas a los 21°C, mientras que en Lima Oeste los valores oscilarán entre los 14°C a 20°C. Asimismo, precisó que la humedad relativa en la capital se encuentra entre el 76% y 85%, según el distrito.

Por su parte, el especialista del Senamhi, Erick Rojas, indicó que del 1 al 5 de octubre en Lima Este y Norte las temperaturas podrían alcanzar hasta los 23°C. En el caso de Lima Este, incluso se prevén picos de 24°C, mientras que en Lima Oeste y Lima Centro los valores se mantendrán entre los 19°C y 20°C.

Motivo de brillo solar y temperaturas altas durante primeros días de octubre

El experto de pronóstico del tiempo del Senamhi explicó que las temperaturas altas y la presencia de brillo solar se deben a la influencia del Anticiclón del Pacífico Sur. "El anticiclón es sistema que, en ocasiones, se intensifica cerca del continente, lo que genera vientos desde el sur, cielos cubiertos y lloviznas durante las primeras horas de la mañana. En cambio, cuando el anticiclón presenta baja intensidad y se encuentra más alejado del continente, los vientos provienen del norte, lo que favorece a que se registre brillo solar y la nubosidad se disipe", declaró.

Además, advirtió que entre el 5 al 9 de octubre el Anticiclón del Pacífico Sur se volverá a intensificar, por lo que se prevé cielo cubierto durante esas fechas.

