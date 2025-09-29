HOYSuscripcion LR Focus

Brillo solar y temperaturas altas en Lima regresarán: Senamhi anuncia fechas y revela valores altos

El Senamhi expone el motivo del regreso de brillo solar y temperaturas más altas en Lima en los próximos días. Asimismo, informa cuándo se reportarán nuevamente cielos con neblina y lloviznas.

Tras varios días de temperaturas bajas, el Senamhi informó los días que se registrarán mejores condiciones meteorológicas en Lima.
Tras varios días de temperaturas bajas, el Senamhi informó los días que se registrarán mejores condiciones meteorológicas en Lima.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que, tras varios días de bajas temperaturas, Lima Metropolitana volverá a registrar brillo solar en los próximos días. El ingeniero Erick Rojas, especialista en meteorología de la entidad, señaló que es probable que entre el 1 y el 4 de octubre se reporten condiciones más cálidas acompañadas de cielos despejados.

"A partir del 1 de octubre hasta el 4 de octubre se estima que se reporte brillo solar a partir del mediodía para distritos de Lima Este y Lima Norte. Para Lima centro, como Lince y Jesús María, también hay probabilidad de brillo solar, pero de corta duración. A partir del 5, y hasta por lo menos el 8 o 9 de octubre, volvemos a tener cielos cubiertos durante el día", declaró en diálogo con La República.

Asimismo, adelantó que desde el 5 de octubre se espera un panorama distinto durante al menos 4 días seguidos, con cielos nublados y lloviznas ligeras en los distritos costeros como San Miguel, Magdalena, Miraflores, San Isidro. A continuación, se expondrán los detalles del pronóstico del tiempo y las causas del incremento de temperatura.

PUEDES VER: Lima, Arequipa, La Libertad y más regiones en alerta de Senamhi por lluvias y descargas eléctricas hasta el 30 de septiembre

Senamhi anuncia regreso de brillo solar y temperaturas altas en Lima

El Senamhi informó, a través de su página oficial que, entre el 29 de septiembre al 01 de octubre, Lima Este reportará temperaturas mínimas cercanas a los 14°C y máximas a los 21°C, mientras que en Lima Oeste los valores oscilarán entre los 14°C a 20°C. Asimismo, precisó que la humedad relativa en la capital se encuentra entre el 76% y 85%, según el distrito.

Por su parte, el especialista del Senamhi, Erick Rojas, indicó que del 1 al 5 de octubre en Lima Este y Norte las temperaturas podrían alcanzar hasta los 23°C. En el caso de Lima Este, incluso se prevén picos de 24°C, mientras que en Lima Oeste y Lima Centro los valores se mantendrán entre los 19°C y 20°C.

PUEDES VER: Alerta roja en Lima y otras regiones de la costa por peligroso fenómeno de 71 horas, advierte Senamhi

Motivo de brillo solar y temperaturas altas durante primeros días de octubre

El experto de pronóstico del tiempo del Senamhi explicó que las temperaturas altas y la presencia de brillo solar se deben a la influencia del Anticiclón del Pacífico Sur. "El anticiclón es sistema que, en ocasiones, se intensifica cerca del continente, lo que genera vientos desde el sur, cielos cubiertos y lloviznas durante las primeras horas de la mañana. En cambio, cuando el anticiclón presenta baja intensidad y se encuentra más alejado del continente, los vientos provienen del norte, lo que favorece a que se registre brillo solar y la nubosidad se disipe", declaró.

Además, advirtió que entre el 5 al 9 de octubre el Anticiclón del Pacífico Sur se volverá a intensificar, por lo que se prevé cielo cubierto durante esas fechas.

