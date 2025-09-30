HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

¿A qué penal será trasladado el 'Monstruo' cuando sea extraditado a Perú?: INPE anunció el cierre de la Base Naval del Callao

El INPE informó a qué penal será trasladado el 'Monstruo' cuando llegue a Perú, y el tiempo aproximado de demora de su extradición.

Estados Unidos, Colombia, México y Brasil también solicitaron la extradición del 'Monstruo' a las autoridades de Paraguay.
Estados Unidos, Colombia, México y Brasil también solicitaron la extradición del 'Monstruo' a las autoridades de Paraguay. | Foto: composición LR | difusión

El jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes, informó que, cuando se lleve a cabo la extradición de Erick Moreno, alias el 'Monstruo', y el criminal llegue a Perú, será trasladado al penal Ancón II para que cumpla su condena. El delincuente no será internado en la Base Naval del Callao como inicialmente se propuso.

"En su momento se sugirió (de que sea encarcelado en la Base Naval) porque se corrió la idea de que iba a ser expulsado. Lógicamente, si es expulsado el trámite iba a ser rápido porque eran máximo 72 horas. Si lo hubieran expulsado, nosotros tendríamos que haber actuado rápidamente, pero las condiciones ya variaron", señaló.

FISCALÍA al ataque y PRENSA bajo ataque | Sin Guion con Rosa María Palacios

¿Quién es Erick Moreno, alias 'El Monstruo, el delincuente más buscado del Perú que fue capturado en Paraguay?

Perú pidió la extradición del 'Monstruo'

En agosto de este 2025, el Gobierno peruano solicitó la extradición del 'Monstruo' a las autoridades de Paraguay previo a su captura. Sin embargo, otros países como Estados Unidos, Colombia, México y Brasil también pidieron su extradición debido a los actos ilícitos que cometió en perjuicio de varios ciudadanos. Al respecto, el titular del INPE consideró que el proceso para que Erick Moreno llegue a territorio peruano puede demorar "tranquilamente" un año. "No es inmediato y eso hay que tenerlo en claro", añadió.

Cabe señalar que, de acuerdo a fuente oficiales, el INPE elaboraría un informe técnico para evaluar el destino del cabecilla de la organización criminal 'Los Injertos del Cono Norte'. Este documento serviría de sustento para su posible traslado al Centro de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval del Callao (CEREC). Sin embargo, luego de que el INPE informara el cierre de la Base Naval del Callao, el criminal sería trasladado a otro penal.

Acusado de financiar a el 'Monstruo' pertenece al partido de Renovación Popular de Rafael López Aliaga

lr.pe

INPE cierra Base Naval del Callao

El INPE informó que el convenio con la Marina de Guerra termina en enero de 2026 y que en ese mes realizará el traslado de Vladimiro Montesinos, Víctor Polay Campos, Óscar Ramírez Durand y Florindo Flores Hala al penal Ancón II, conocido como 'Piedras Gordas II'.

Asimismo, aseguró que llevará a cabo la vigilancia permanente y el control de los movimientos de cada uno de los internos, las 24 horas del día. También, informó que la decisión de trasladar a los encarcelados se da en un contexto en el que busca "reafirmar el principio de autoridad y responder a la demanda ciudadana de seguridad y firmeza frente a quienes atentaron contra la democracia y la paz en el Perú".

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

