HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sociedad

Metropolitano cambia ruta de alimentadores por obras en importante avenida de Los Olivos

Las obras afectarán tramos desde la intersección con la av. Universitaria hasta la av. Las Palmeras, generando modificaciones temporales en el recorrido.

ATU anuncia modificación del servicio de alimentador. Foto: Composición LR
ATU anuncia modificación del servicio de alimentador. Foto: Composición LR | FOTO: Daniela Alvarado / Líbero

La Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) ha informado mediante un comunicado oficial a través de sus redes sociales la modificación de dos rutas del servicio de alimentadores del Metropolitano en el distrito de Los Olivos, debido a las obras que se realizarán en la av. Los Alisos.

De acuerdo a la información de la entidad, los alimentadores Los Olivos y Los Alisos desviarán su ruta habitual para dar paso a la intervención en la mencionada vía. Por ello, ATU instó a los conductores a tomar las precauciones necesarias para evitar demorar en sus viajes. A continuación te detallamos la nueva ruta que tendrán los servicios.

TE RECOMENDAMOS

Jornada de PROTESTAS, ELECCIONES y JOSÉ DOMINGO PÉREZ EN VIVO | Sin Guion con Rosa María Palacios

PUEDES VER: Metropolitano modifica ruta en Los Olivos: conoce qué servicio cambia y el motivo del desvío, según ATU

lr.pe

Cambio de ruta en el alimentador Los Olivos

Debido a las obras en la avenida Los Alisos, el tramo desde a intersección con a avenida Universitaria hasta la avenida Las Palmeras quedará cerrada temporalmente. Por ello, la modificación en la ruta del alimentador Los Olivos precisa que la unidad ahora modificará su recorrido hacia la av. Carlos Izaguirre, doblará por la avenida Las Palmeras y continuará por el tramo libre de la vía intervenida.

Cambio ruta del alimentador Los Olivos. Foto: Facebook

Cambio ruta del alimentador Los Olivos. Foto: Facebook

Cambio de ruta en el alimentador Los Alisos

Las obras en la av. Los Alisos cerrarán temporalmente el tramo desde la intersección entre la avenida Próceres de Huandoy y Las Palmeras. Por ello, la nueva ruta del alimentador Los Alisos irá por la avenida Próceres de Huandoy, tomará la avenida Naranjal y culminará el desvío en la avenida Las Palmeras en ambos sentidos.

Cambio de ruta en el alimentador Los Alisos. Foto: Facebook.

Cambio de ruta en el alimentador Los Alisos. Foto: Facebook.

¿Por qué distritos pasan los alimentadores del Metropolitano?

Los alimentadores del Metropolitano, tanto de Naranjal como de Matellini, pasan por los siguientes distritos:

  • Independencia.
  • Los Olivos.
  • San Martín de Porres.
  • Comas.
  • Carabayllo.
  • Puente Piedra.
  • Chorrillos.
  • Santiago de Surco.
  • Villa El Salvador.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Paro de transportistas del 28 de septiembre: Línea 1, Metropolitano y corredores complementarios operarán en estos horarios

Paro de transportistas del 28 de septiembre: Línea 1, Metropolitano y corredores complementarios operarán en estos horarios

LEER MÁS
Colas de una hora y ansiedad diaria: el Metropolitano enferma la salud mental de sus usuarios

Colas de una hora y ansiedad diaria: el Metropolitano enferma la salud mental de sus usuarios

LEER MÁS
Conductora de podcast deportivo causa indignación por llamar "serranos" a pasajeros del Metropolitano

Conductora de podcast deportivo causa indignación por llamar "serranos" a pasajeros del Metropolitano

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Exalcalde y exfuncionarios de Comas condenados por autorizar construcción del Mall Plaza sin estudios técnicos

Exalcalde y exfuncionarios de Comas condenados por autorizar construcción del Mall Plaza sin estudios técnicos

LEER MÁS
El ‘Monstruo’ asegura que S/1 millón se perdió durante la captura de la cajera de Los Injertos del Cono Norte": "La Policía pintó eso”

El ‘Monstruo’ asegura que S/1 millón se perdió durante la captura de la cajera de Los Injertos del Cono Norte": "La Policía pintó eso”

LEER MÁS
Revelan audio del ‘Monstruo’ horas antes de su captura en Paraguay: acusa a una mujer de delatarlo

Revelan audio del ‘Monstruo’ horas antes de su captura en Paraguay: acusa a una mujer de delatarlo

LEER MÁS
Vía rápida Wiesse en San Juan de Lurigancho, el proyecto vial que abriría paso a la informalidad en el transporte

Vía rápida Wiesse en San Juan de Lurigancho, el proyecto vial que abriría paso a la informalidad en el transporte

LEER MÁS
La nueva avenida en Lima Este que será construida alterna a la vía de Evitamiento para no pagar peaje

La nueva avenida en Lima Este que será construida alterna a la vía de Evitamiento para no pagar peaje

LEER MÁS
Paro de transportistas este 2 de octubre: las líneas de transporte que acatarán medida y no saldrán a trabajar

Paro de transportistas este 2 de octubre: las líneas de transporte que acatarán medida y no saldrán a trabajar

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

ONP: MEF aprueba transferencia para financiar el pago de pensiones y aguinaldo por Navidad

Cierran más de 60 puertos en litoral peruano por oleaje anómalo: emiten alerta roja en Lima, La Libertad, Arequipa y Moquegua

Sporting Cristal vs Ayacucho FC HOY EN VIVO por el Torneo Clausura 2025: rimenses golean en la Liga 1

Sociedad

Cierran más de 60 puertos en litoral peruano por oleaje anómalo: emiten alerta roja en Lima, La Libertad, Arequipa y Moquegua

¿Qué día de octubre sale el Señor de los Milagros en su primer recorrido este 2025?

Procesiones del Señor de los Milagros 2025: fechas, recorridos y regreso histórico al Callao tras 22 años

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Congreso aprueba acusar a Martín Vizcarra por designar a Daniel Soria como procurador

José Domingo Pérez acusa a Tomás Gálvez: "Está acosando laboralmente al fiscal Rafael Vela y a mí"

Odebrecht presenta habeas corpus contra Rafael Vela y José Domingo Pérez para evitar investigaciones

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota