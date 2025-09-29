Metropolitano cambia ruta de alimentadores por obras en importante avenida de Los Olivos

La Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) ha informado mediante un comunicado oficial a través de sus redes sociales la modificación de dos rutas del servicio de alimentadores del Metropolitano en el distrito de Los Olivos, debido a las obras que se realizarán en la av. Los Alisos.

De acuerdo a la información de la entidad, los alimentadores Los Olivos y Los Alisos desviarán su ruta habitual para dar paso a la intervención en la mencionada vía. Por ello, ATU instó a los conductores a tomar las precauciones necesarias para evitar demorar en sus viajes. A continuación te detallamos la nueva ruta que tendrán los servicios.

TE RECOMENDAMOS Jornada de PROTESTAS, ELECCIONES y JOSÉ DOMINGO PÉREZ EN VIVO | Sin Guion con Rosa María Palacios

Cambio de ruta en el alimentador Los Olivos

Debido a las obras en la avenida Los Alisos, el tramo desde a intersección con a avenida Universitaria hasta la avenida Las Palmeras quedará cerrada temporalmente. Por ello, la modificación en la ruta del alimentador Los Olivos precisa que la unidad ahora modificará su recorrido hacia la av. Carlos Izaguirre, doblará por la avenida Las Palmeras y continuará por el tramo libre de la vía intervenida.

Cambio ruta del alimentador Los Olivos. Foto: Facebook

Cambio de ruta en el alimentador Los Alisos

Las obras en la av. Los Alisos cerrarán temporalmente el tramo desde la intersección entre la avenida Próceres de Huandoy y Las Palmeras. Por ello, la nueva ruta del alimentador Los Alisos irá por la avenida Próceres de Huandoy, tomará la avenida Naranjal y culminará el desvío en la avenida Las Palmeras en ambos sentidos.

Cambio de ruta en el alimentador Los Alisos. Foto: Facebook.

¿Por qué distritos pasan los alimentadores del Metropolitano?

Los alimentadores del Metropolitano, tanto de Naranjal como de Matellini, pasan por los siguientes distritos:

Independencia.

Los Olivos.

San Martín de Porres.

Comas.

Carabayllo.

Puente Piedra.

Chorrillos.

Santiago de Surco.

Villa El Salvador.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.